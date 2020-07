Jean-Luc Lahaye dans la tourmente d’une nouvelle grosse polémique

Pour les festivités du 14 juillet, le concert de Jean-Luc Lahaye est maintenu dans le Nord Pas-de-Calais. Mais alors que de nouvelles mesures sanitaires se préparent à être appliquées pour l’ensemble du territoire français, cet événement de grande ampleur, organisé pour la fête nationale, suscite les indignations de nombreux Français.

Jean-Luc Lahaye, Larusso et Boris : ces trois stars des années 1980 et 1990 sont programmées par la municipalité de Wattrelos, en plus du traditionnel feu d’artifice. Pourtant, de nombreuses villes ont décidé d’annuler les célébrations du 14 juillet en raison de l’épidémie qui continue à sévir sur le territoire national. En effet, rassembler un grand nombre de personnes dans un même lieu est très risqué, c’est démultiplier les risques de contracter le Covid-19. La municipalité de Wattrelos est pourtant bien en règle puisqu’elle a obtenu l’autorisation de la préfecture pour cet événement.

Un rassemblement de 5000 personnes en pleine crise sanitaire !

Comme peu de communes organisent une soirée spéciale pour l’occasion, ce triple concert devrait attirer une foule incroyable. Michèle Coquelle, adjointe aux festivités à la mairie de Wattrelos, a été interviewée sur France 3. Elle a notamment justifié le maintien du concert du fait que les artistes ont été bookés en tout début d’année, au mois de janvier et qu’il aurait été compliqué de mettre fin à leur contrat. Pour rassurer le public, Michèle Coquelle explique que le nombre de spectateurs sera limité à 5000 personnes. Les services de sécurité fermeront l’accès au concert dès ce quota atteint.

Aucune obligation pour le port du masque !

Alors que le gouvernement vient de rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos à compter du mois d’août, le concert ne semble pas s’aligner sur ces nouvelles mesures officielles. D’après Michèle Coquelle, « c’est un peu compliqué de l’obliger parce que vous êtes en plein air et on ne l’a pas rendu obligatoire parce qu’il n’y avait pas toutes les informations récentes qu’on voit en ce moment ». Michèle Coquelle pourtant se confie pendant l’interview et reconnaît très rapidement ne pas avoir l’esprit tranquille : « J’ai un budget pour mes festivités à l’année. Il me permet de rendre des grands et des petits heureux. Quand on voit que les enfants et leurs parents ont été enfermés, il y a un besoin de sortir. Mais c’est sûr qu’il y a toujours cette angoisse ». La polémique autour de ce concert entache une nouvelle fois la réputation de Jean-Luc Lahaye.

D’après le même reportage sur France 3, les internautes ont peur : « Faire des festivités et garder les distances est impossible ». Certains redoutent déjà l’arrivée d’une deuxième vague d’épidémie beaucoup plus tôt que prévue. Quoi qu’il en soit, c’est la préfecture qui a décidé d’autoriser cet événement de grande ampleur. « Un soulagement » pour Michèle Coquelle, mais pas pour tous.

