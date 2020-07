Jean-Luc Lahaye est-il accro à la chirurgie esthétique? Il répond cash

À 67 ans Jean-Luc Lahaye aurait-il cédé à la tentation du bistouri faire illusion sur son âge et combattre les effets du temps qui passe ?

L’interprète de Papa chanteur nous en dit un peu plus …

Les stars ne sont en général pas fana du temps qui passe et des années qui défilent et leur marque la peau de rides et autres taches.

Elles n’hésitent donc pas à avoir recours au bistouri.

Les femmes y ont plus souvent recours en général mais les hommes ne sont pas en reste non plus.

C’est le cas par exemple des stars Johnny Hallyday, Mickey Rourke ou encore Tom Cruise et même Michael Douglas…

Ils font tout pour pouvoir retirer les petites ridules qu s’installent au fil du temps sur le visage des célébrités.

Certains sont évidemment plus avantagés que d’autres, et le temps ne semble pas les marquer physiquement, et n’ont pas besoin d’injection.

Tout le monde se pose la question concernant Jean-Luc Lahaie, c’est une grande énigme. Le chanteur de 67 ans a un physique plutôt correct.

Margaux et Gloria peuvent se réjouir que leur père n’ait pas pris une seule ride.

Comparé à ses jeune années de chanteur.

« Je n’ai jamais fait de chirurgie esthétique de ma vie » indique-t-il dans l’émission Micro Miroir diffusée ce jeudi 2 juillet sur Melody TV et dont Télé Loisirs a dévoilé un extrait. IL n’est donc jamais passé sur le billard et n’a jamais vu la couleur d’un bistouri.

Ses seuls secrets de beauté sont savon de Marseille et crème le matin, mais pas seulement.

Jean-Luc Lahaie a également dévoilé le secret de sa forme et de ce corps musclé à Face à Christophe Daniel.

L’important pour lui : l’hygiène de vie et la pratique d’un sport régulier : « J’ai commencé à 12 ans la boxe française quand j’étais à la DDASS, à Vitry-sur-Seine. Ensuite, j’ai fait du karaté pendant très longtemps, jusqu’à un très haut niveau. Boxe américaine, boxe thaï… J’ai arrêté et je me suis mis au tennis : deux heures par jour, quoiqu’il arrivait ! Je fais attention à mon hygiène de vie ».

9 à 10 heures par nuit de sommeil est aussi primordial pour Jean-Luc Lahaye.

Tous ces efforts semblent porter leurs fruits et ce n’est pas Paola qui dira le contraire, sa jeune compagne.

Jean-Luc Lahaie a aussi révélé il y a quelques jours qu’il était un grand ami de Dalida, et qu’il avait vécu chez elle. « J’ai vécu dans (la) maison (de Dalida) cinq ans, au dernier étage. Et à chaque fois que je passe devant, j’ai le regard qui se tourne vers cette maison. C’était de belles années, entre 1975 et 1980« , raconte l’interprète de Femme que j’aime.

Et justement ils avaient tous deux déjà des habitudes particulières quant à leur régime, ils se faisaient vomir après chaque repas pour garder la ligne et Dalida a justement beaucoup pâti de cette habitude extrême.