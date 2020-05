Jean-Luc Mélenchon: « dézingue » LCI, Il pousse un énorme coup de gueule

Jean-Luc Mélenchon: La tête de file du mouvement « La France Insoumise » était assez déçu de ne pas avoir été cité dans un tweet du groupe TF1 qui mettait en avant la bonne audience de l’émission sur laquelle il était présent.

Lundi 18 mai, en fin d’après-midi, Jean-Luc Mélenchon s’est indigné dans un tweet et contre un communiqué de presse qui avait été publié par le compte professionnel du groupe TF1. En effet, quelques heures avant , le compte TF1 Pro avait tweeté à propos de la bonne audience réalisée par l’émission politique « En toute franchise » qui est présentée tous les dimanches, par Amélie Carrouër sur LCI.

L’émission est suivie par 303.000 téléspectateurs en moyenne, avec une part

LCI est donc « la première chaîne info sur ce rendez-vous« , avec 2,1% de part d’audience auprès de l’ensemble du public selon Médiamétrie.

« C’est du journalisme ça ? »

Jean-Luc Mélenchon, était reçu la semaine dernière dans l’émission « En toute franchise » et on sait à quel point oil a l’habitude de s’indigner conte les médias, on se souvient de coups de gueule poussés devant les caméras à plusieurs reprises et à la limite de l’insulte …

Le plateau de #LCI commentaire de mon interview : ramassis d’éructations et de haine. C’est du journalisme ça ? Heureusement personne ne regarde cette caricature. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 7, 2019

Cette fois Jean-Lui Mélenchon indigné de ne pas avoir été mentionné dans le tweet : « Donc TF1 Pro dit que LCI a été en tête des chaînes d’info dimanche pendant l’émission « En toute franchise », mais oublie de dire que j’étais l’invité… Si TF1 a honte de citer mon nom pourquoi m’inviter ? Cet oubli c’était pour masquer le flop de Cohn-Bendit et Ferry juste après moi ? », a taclé l’homme politique, ce qui n’est pas sans rappeler aussi cet aspect mégalomane qu’il avait déjà montré à plusieurs reprises.

La première chaine n’a pas réagi à l’attaque de Jean-Luc Mélenchon, et le nom des invités de l’émission en question ne sont d’ailleurs pas cités systématiquement sur le compte Twitter professionnel de TF1.

Le 20 janvier dernier, le groupe TF1 avait bien cité le nom du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon dans un tweet.

Et ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’homme politique s’en prend à cette première chaîne dans un tweet. Au mois d’octobre dernier, après avoir réalisé un grand entretien avec Amélie Carrouër, Jean-Luc Mélenchon avait poussé » un coup de gueule contre les éditorialistes venus analyser son intervention.

#Audiences @LCI Hier, dimanche 17 mai Leadership pour @TouteFranchise présentée par @Acarrouer de 18h à 20h : ✅ 303 000 Tvsp ✅ 2,1 % PdA 4 + 🥇#LCI première chaîne info sur ce rendez-vous Journée à 1,6 % de PdA 4+ pic.twitter.com/TLzJr6SZpR — TF1 Pro (@TF1Pro) May 18, 2020

» Le plateau de LCI commentaire de mon interview : ramassis d’éructations et de haine. C’est du journalisme ça ? Heureusement, personne ne regarde cette caricature« , avait-il tweeté. Pourtant il n’hésite pas à y retourner.

Les internautes n’ont d’ailleurs pas hésité à rebondir sur cette gueulante de l’homme politique, tout en gardant un ton humoristique :