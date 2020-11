Jean-Luc Reichmann “12 coups de midi”: a-t-il Vraiment provoqué la séparation d’un couple dans “l’émission”

Dans son émission du 10 novembre, Jean-Luc Reichmann a peut-être brisé la vie d’un couple. Du moins, l’une de ces questions risque d’avoir des conséquences néfastes pour deux amoureux. Lors de cette édition des 12 coups de midi, le mari de Nathalie Lecoultre s’intéresse à la vie amoureuse des Français durant l’été. À ce sujet, la réponse d’un candidat a surpris toute l’assemblée.



Jean-Luc Reichmann à l’origine d’un divorce ?

Le poids important des questions



En plus de 10 ans d’émission, Jean-Luc Reichmann a dû poser plusieurs milliers de questions. À tour de rôle, les sujets sont parfois sérieux ou plus légers. Pourtant, cette fois-ci, c’est la réponse qui méritait l’attention des téléspectateurs. D’ailleurs, il faut bien avouer que Jean-Luc Reichmann est très prudent. Puisque récemment, l’un de ses questionnaires a soulevé la polémique. Dans une récente émission, le sujet de l’île de la Réunion avait fait un véritable buzz sur la toile. Pire, des téléspectateurs se sont montrés choqués et accusent la production de racisme. Heureusement, tout le monde s’est expliqué dans cette affaire. Car bien évidemment, ce n’était pas le cas.



Alors aujourd’hui, le présentateur prend énormément de précautions. Même si le sujet du jour n’a pas de quoi scandaliser. Dans cette séquence du 10 novembre dernier, le papa de 6 enfants s’apprête à interroger les participants présents sur le plateau. Il demande aux candidats de lui dire si l’affirmation qu’il allait prononcer est vraie ou fausse : ” Lors des très fortes chaleurs, chez les personnes en couple, l’envie d’aller voir ailleurs est plus fréquente ? “. Alors, que vont répondre les candidats ?



Une réponse difficile à entendre pour une jeune femme !

Afin de s’amuser, Jean-Luc Reichmann a demandé l’avis de toutes les personnes présentes sur le plateau. En effet, il veut savoir ce que ses candidats en pensent. Mieux, s’ils ont été tentés par l’adultère en période de canicule. Après avoir fait un petit tour de table, Jean-Luc Reichmann se tourne vers Julien. Le plus naturellement du monde, le candidat donne son sentiment. ” J’aurais dit vrai, parce qu’avec les promenades sur la plage, on voit de jolis corps en maillot de bain… Et autant pour l’homme que pour la femme, ça peut donner envie d’aller voir ailleurs “.

De toute évidence, Julien a répondu spontanément. Mais il a oublié un petit détail ! En duplex, sa petite amie est présente. Visiblement, la réponse de son compagnon ne plaît pas à la jeune femme. Se rendant compte de son énorme bourde, Julien tente de se justifier. ” Mais c’est pas mon cas, rassure-toi ! “. Malheureusement pour le jeune homme, c’est trop tard. ” Tu balances à la télé, et bien tu vas voir quand tu vas rentrer, ça va te faire bizarre à mon avis ! “. Mais que tout le monde se rassure. Tout était bien prononcé sur le ton de l’humour. D’ailleurs, cette petite séquence a provoqué un véritable fou rire sur le plateau. Par contre, il faut être tout à fait honnête. Car comme la voix off de l’émission, Zette l’affirme, la bonne réponse à la question est surprenante. D’après une étude, en période de canicule, les sites de rencontres seraient beaucoup plus visités. Par conséquent la réponse à la question était : les Français seraient moins fidèles en été !!