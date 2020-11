Jean-Luc Reichmann “12 coups de midi” bluffé et sous le choc par Léo, transformé en Céline Dion

Les 12 coups de midi ont préparé une surprise de taille pour les téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann était dans la confidence mais même lui a été bluffé par le travail des coiffeurs et maquilleurs. Ils ont réussit l’exploit de transformer Léo, le champion en titre des 12 coups de midi, en Céline Dion. Trois heures de préparation ont été nécessaires pour cette surprise incroyable. Le résultat est hallucinant ! Léo a relevé le défi lancé par l’animateur haut la main.

Les 12 coups de midi n’ont pas fini de nous surprendre

Les 12 coups de midi voyaient Léo remporter sa 81ème victoire ce jour-là. À seulement 20 ans, ce candidat est en passe de battre des records. Il est déjà le septième sur le tableau des records de l’émission. Arrivé le 31 août 2020, peu après la défaite de Caroline, l’ancienne championne des 12 coups de midi, Léo a su se faire une place de choix. Jean-Luc Reichmann en personne monte au créneau pour le défendre des haters sur les réseaux sociaux. En effet, nombreux sont les internautes qui suspectent de la tricherie ou du favoritisme lorsque les champions restent en place un long moment. L’animateur des 12 coups de midi avait donc tenu à féliciter Léo pour ses exploits et pour son sang froid face aux critiques. Le tout laissant entendre aux haters qu’ils étaient les bienvenus en plateau si ils pensaient réellement pouvoir faire mieux que le champion actuel.

Léo n’en fini pas de surprendre les téléspectateurs. De part ses larges connaissances et son jeune âge premièrement. Mais sa transformation en Céline Dion a évidemment épaté tout le monde. Même Jean-Luc Reichmann qui a assisté à quelques étapes de la transformation était sous le choc. Et pour cause, c’est à s’y méprendre lorsqu’il entre sur le plateau des 12 coups de midi en robe de soirée. De plus, Léo ne s’est pas contenté d’accepter de ressembler à la diva en se faisant coiffer et maquiller. Il a également accepté d’interpréter l’un de ses morceaux sur le plateau.

Une transformation hallucinante pour le champion en titre

Sur son compte Instagram, Jean-Luc Reichmann partage des photos et une courte vidéo de cette journée si particulière. Et dans les commentaires, certains des internautes admettent avoir mis du temps à réaliser qu’il s’agissait de Léo. Le travail opéré par les équipes des loges est absolument bluffant. C’est donc chaleureusement que les fans des 12 coups de midi les félicitent de leur travail. Ils n’oublient pas non plus de féliciter Léo. À la fois pour sa transformation et pour sa 81ème victoire. Le champion reste champion et il ne tremble pas. Il pourrait aller très loin si il reste concentré sur le victoire. En effet, le record des victoires dans Les 12 coups de midi est de 199. Mais en seulement trois jours supplémentaires, il atterrira à la cinquième place du tableau.

