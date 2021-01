Jean-Luc Reichmann “12 Coups de Midi” dans un cliché inédit et surprenant de sa femme !

Jean-Luc Reichmann et sa femme terminent l’année en beauté ! Un petit moment hilarant dévoilé auprès de leurs fans sur Instagram. Et ces derniers n’en reviennent tout simplement pas !

Cette fin d’année a été assez spéciale pour les Reichmann. S’ils avaient l’habitude de retrouver la maman de notre présentateur préféré, cela n’était pas possible ces derniers jours. Faute de pandémie, ils ont dû se retrouver auprès de la grand-mère de Jean-Luc Reichmann seulement. Mais ce petit comité a bien su s’amuser si l’on en croit les derniers clichés qu’ils ont publiés à tour de rôle.

Alors que Jean-Luc Reichmann partageait surtout des clichés de sa mamie qu’il ne voit pas aussi souvent qu’il le voudrait, sa compagne est plus originale ! En effet, c’est une photo d’elle avec l’animateur de « Les 12 coups de midi » qu’elle a décidé de partager pour souhaiter une bonne année à ses abonnés. De quoi susciter de vives réactions de la part des internautes. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que l’on découvre le couple avec un air aussi décontracté.

Une fin d’année en famille !

Malgré les conditions actuelles, Jean-Luc Reichmann a réussi à se retrouver en famille pour les fêtes de fin d’année. Bien sûr, cela s’est fait dans le respect des règles sanitaires imposées par l’Etat. Ce sera donc avec ses enfants, sa femme ainsi que sa grand-mère qu’il a passé du temps. « Cette année c’est délicat, on en a accepté que la moitié » a-t-il déclaré pour ces fêtes de fin d’année. Mais bien sûr, « quand les yeux des enfants brilles, tout va pour le mieux » a-t-il également rajouté.

Rappelons que Jean-Luc Reichmann est à la tête d’une grande famille recomposée. Avec Nathalie Lecoultre, tous deux sont responsables de 6 enfants dont 4 ne sont plus célibataires. Et le rapport avec ces derniers semble être assez agréable. « On est obligé de faire un tri » a d’ailleurs spécifié Jean-Luc Reichmann qui se conduit tel un vrai papa poule comme toujours.

Jean-Luc Reichmann dans un cliché inédit !

Si elle a toujours fait preuve d’un grand sérieux sur les réseaux sociaux, Nathalie Lecoultre finit l’année d’une manière originale. Elle a d’ailleurs décidé de partager ce moment drôle avec les fans de sa communauté qui sont nombreux à suivre ses partages quotidiens. Mais personne ne s’attendait sûrement à la découvrir aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans une telle posture.

« Barbie Lie et Ken Luc » telle est la description que Nathalie Lecoultre a décidé d’utiliser pour mettre en avant ce moment avec Jean-Luc Reichmann. Tous deux prennent la pose de manière assez classique. Mais ce qui fait la différence, c’est le filtre utilisé par le couple ! En effet, ces derniers prennent des airs de barbie et Ken sur le cliché. De quoi faire jaser les internautes qui n’ont pas manqués de montrer leur enthousiasme face à ce cliché tout à fait original. Des commentaires à la fois drôles et insolites tout en souhaitant une bonne année 2021 au couple