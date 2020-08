Jean-Luc Reichmann “12 Coups de midi”: Départ de TF1? L’animateur met les points sur les “i” suite aux rumeurs!

Jean-Luc Reichmann, c’est l’ADN de TF1. Le public s’est attaché à l’animateur dès l’émission Attention à la marche et c’est désormais avec les Douze coups de midi qu’il bat régulièrement des records d’audience. Pourtant, depuis quelques semaines, des rumeurs circulent à son sujet sur un prochain départ de la chaîne.

Difficile d’imaginer Jean-Luc Reichmann disparaître du paysage de TF1 d’autant plus que son émission marche très bien. Pourtant sur internet, des rumeurs vont bon train : Jean-Luc Reichmann s’apprêterait à claquer la porte de TF1 ! Face à la panique qu’a provoqué cette rumeur, Jean-Luc Reichmann s’est adressé à sa communauté de fans.

Jean-Luc Reichmann dénonce des rumeurs

C’est sur son compte Twitter qu’il a rassuré ses plus fidèles téléspectateurs. Le jeudi 13 août, l’animateur de 59 ans, originaire de Toulouse, publie en effet une vidéo qu’il accompagne du texte suivant : “Attention. Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez… Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages. Belle fin d’été à Tousss”.

⚠️ Attention ⚠️ Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez‼️…

Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages💕

Belle fin d’été à Tousss ☀️

Je vous ❤️ 😜 pic.twitter.com/1Ti0H7KNhP — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 13, 2020

Et comme à son habitude, c’est bien sûr avec humour que Jean-Luc Reichmann entend faire taire ces histoires trompeuses. Il se met en scène dans la nature, tout près d’un âne et de quelques chèvres et commence sa vidéo ainsi : “Bonjour à tous bonjours à toutes alors il y aurait quelques rumeurs que je quitte TF1. Mais ça va pas non ? Ca s’appelle des rumeurs” Il s’adresse alors le plus naturellement possible à l’âne et l’interroge : “Alors qu’est-ce que tu en penses, hein ? Alors, hein, on va rester sur TF1.” Puis il se tourne vers sa chèvre, comme s’il faisait un micro-trottoir : “Qu’est-ce que tu as dit la biquette ? Mais oui, mais bien sûr”. Puis vers une deuxième chèvre juste à côté : “Qu’est-ce qu’elle dit la biquette ? On reste sur TF1”. Jean-Luc Reichmann conclut enfin, en s’adressant directement à la caméra et donc à ses fans : “Ben bien sûr, non mais hahaha les rumeurs…. Bel été !”

Ce n’est pourtant pas la première fois que Jean-Luc Reichmann a dû prendre la parole pour se défendre de ses rumeurs. Malheureusement ces fausses informations ont la peau dure ! Alors un conseil : vérifiez toujours d’où vient l’information que vous lisez sur internet. Si la source n’est pas un média reconnu, il se peut fortement qu’il s’agisse de fausses informations donc ne partagez pas pour ne pas amplifier le phénomène !

Les plus fidèles téléspectateurs de Jean-Luc Reichmann peuvent en tous cas se rassurer : les Douze coups de midi sont diffusés même si Jean-Luc Reichmann passe ses vacances dans le sud de la France : les épisodes ont été enregistrés en avance !