Jean-Luc Reichmann « 12 coups de midi » dit ses adieux dans l’émission avec le sourire !

Si vous avez raté cette histoire incroyable, c’est le moment de vous rattraper ! Jean-Luc Reichman que l’on croyait indétronable des 12 Coups de midi apprend qu’il va être remplacé ! Et ce n’est même pas la direction de la chaîne qui lui annonce car il découvre ça dans la presse ! Retour sur l’un des plus drôles scoop de la période de confinement.

Jean-Luc Reichmann licencié ?

Petit rappel du contexte : nous sommes le 30 mars dernier. La France est alors en pleine période de confinement, ce qui bloque tout le pays, y compris les tournages des émissions tv. En effet du 17 mars au 11 mai, les plateaux sont désertés et rien ne peut être enregistré. Les 12 Coups de midi n’échappent pas à cette interdiction donc Jean-Luc Reichmann, comme bien d’autres stars du petit écran, reste confiné chez lui.

Une situation plutôt embêtante puisque les Français ont besoin de divertissement, surtout en cette période de crise. Heureusement TF1 avait quelques épisodes de l’émission enregistrées en avance. Mais une fois celles-ci diffusées, que faire ? Jean-Luc Reichmann n’a pas de laisser-passer, pas plus que de traitement de faveur. Pour remédier au problème, TF1 décide de re-diffuser des anciennes émissions.

Jean-Luc Reichmann: Une découverte surprenante

Bien que confiné chez lui, Jean-Luc Reichmann ne disparaît pas pour autant. Car Jean-Luc Reichmann, ce n’est rien de moins que le présentateur-vedette des Français et ses fans le suivent quotidiennement depuis 30 ans ! Alors pour garder contact avec eux, il se connecte sur les réseaux sociaux. L’animateur veut avant tout continuer à divertir ses fans donc lorsqu’il découvre qu’il ne sera plus le présentateur de l’émission, il préfère en rire.

C’est en effet sur son compte instagram qu’il partage la nouvelle. Jean-Luc Reichmann découvre dans le programme des émissions de télévisions Télé-Star que c’est désormais Jacques Legros qui est aux commandes de l’émission. C’est une certaine Patricia, habituée à lire régulièrement Télé-Star, qui tombe sur l’information en premier et qui la partage à Jean-Luc Reichmann. Ni une ni deux, celui-ci partage la page du journal sur Instagram et commente : “Petit jeu de ce lundi … 1-Est-ce moi qui ne lis plus bien suite à mon confinement ? … 2-Est-ce un poisson d’avril avant l’heure de @telestar.fr ?… 3-Est-ce que je suis remplacé vraiment par @jacques_legros_mv ?… Bonne semaine à Tous ☀️ … Et rendez-vous à Midi … j’espère 😂😂 ( Merci Patricia d’avoir repéré ça dans ton journal favori 💕👍)”.

Jean-Luc Reichmann, qui n’a pas été informé par TF1 de cette décision déroutante, n’y croit pas ses yeux. Il contacte aussitôt le journal qui reconnaît avoir fait une erreur : Jean-Luc Reichmann reste bien présentateur de l’émission et d’ailleurs, ça ne risque pas de changer. Depuis la fin du confinement, il continue de battre des records d’audience ! Quant à Jacques Legros, il reste journaliste et remplaçant de Jean-Pierre Pernaut pour le JT de 13h sur la même chaîne.

Alix Brun