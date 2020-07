Jean-Luc Reichmann « 12 coups de midi » ému, heureux, après une énorme surprise d’un célèbre animateur !

Le 28 juillet dernier, dans l’émission de TF1 « les 12 coups de midi », Jean-Luc Reichmann a été très touché par une surprise faite par une personnalité importante de la télévision. En effet, un de ses animateurs fétiche a fait une apparition inattendue durant l’enregistrement de l’émission. Jean-Luc Reichmann a adoré.

Durant la première partie du jeu « les 12 coups de midi », une question posée par Jean-Luc Reichmann concernait une momie. Il a donc interrogé une des participantes du jeu : « Quelle boisson boit-t-on lorsque l’on sirote une momie, à Marseille, en terrasse ? ». La candidate n’a pas réussi à répondre juste à cette question.

Une énorme surprise pour Jean-Luc Reichmann

Juste après, un célèbre animateur est apparu. « Mais non, ce n’est pas vrai ! Ah, je ne le crois pas ! Mesdames, messieurs, il s’agit de Jean-Pierre Foucault, je ne le savais absolument pas ! », explique Jean-Luc Reichmann, apparemment très heureux de voir débarquer le présentateur des Miss France sur le plateau de l’émission. Jean-Pierre Foucault est né à Marseille. Il connaissait la bonne réponse. La bonne réponse était le pastis. De plus, Jean-Luc Reichmann a indiqué à Jean-Pierre Foucault de lui en servir un la prochaine fois qu’il viendrait dans la région. « Je mets beaucoup d’eau dans le pastis pour teinter l’eau. Il faut être raisonnable » précisait-il.

Jean-Pierre Foucault prend du recul

Jean-Pierre Foucault profite à fond de son temps libre, en ce moment. Il profite à fond de la vie, de ses enfants et petits-enfants et se rend le plus souvent possible dans le Sud. « La vie va bien. J’ai prévu de belles vacances, ici, à la maison. Tu sais, j’ai la chance d’être quasiment en vacances durant toute l’année quand je suis chez moi. Et ça, c’est un bonheur sans nom », soulignait-t-il. On a pu voir récemment Jean-Pierre Foucault à l’inauguration du nouveau restaurant de son ami Gérard Louvin. Ce dernier était entourré de nombreux amis. La soirée fut formidable pour Jean-Luc Reichmann

Toujours aux commandes de « Miss France »

Désormais, son calendrier s’est allégé mais il va tout de même assurer la présentation de l’émission phare de TF1 « Miss France », un programme très regardé. Il présente cette émission depuis 1996. « Mais maintenant, comme j’ai bossé depuis plus de cinquante ans, je me laisse un peu vivre. Je l’avoue vraiment », déclare-t-il. Jean-Luc Reichmann était fou de joie de sa présence. Celui-ci a indiqué qu’il était très admiratif du parcours de Jean-Pierre Foucault et qu’il était un modèle pour lui. « Je voulais juste te dire devant la toute France que tu es un quelqu’un d’une fidélité incroyable. Tu as toujours été vraiment très juste. Je voulais te le dire à l’antenne, je t’aime vraiment très fort mon cher Jean-Pierre ». Une belle déclaration d’amitié qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Jean-Pierre Foucault est une légende de la télévision française.