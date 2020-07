Jean-Luc Reichmann « 12 coups de midi » en pleure, poignantes révélations de Lucia qui parle du décès de sa soeur !

Jean-Luc Reichmann: Les Douze coups de midi, Le Combat des Maîtres a connu un moment très émouvant ce jeudi 2 juillet avec le retour de Lucia, l’une des plus grandes championnes de l’histoire de l’émission. Alors que le tournoi a commencé depuis lundi, et que s’annonce la grande finale du samedi 4 juillet qui verra s’affronter les finalistes lors d’une soirée extraordinaire, ce jeudi 02 juillet, c’était aujourd’hui autour de Lucia de rentrer dans le 4e round du Combat des Maîtres.

Si la tâche s’avérait très difficile en face de Zineb, Mathieu et bien évidemment de Paul, c’est l’évocation d’un moment douloureux de sa vie qui a créé l’émotion sur le plateau et dans les yeux de Jean-Luc Reichmann qui n’a pas pu retenir ses larmes.

Alors qu’au cours de l’émission, le présentateur dévoilait une vidéo retraçant l’histoire de Lucia dans les 12 coups de midi, la candidate s’est subitement montrée très émue, et les larmes commençaient à couler sur son visage. Elle a alors décidé d’expliquer ce qui la mettait dans un tel état « Je sais pourquoi je suis venue dans cette émission, c’est ma sœur qui m’avait inscrite au jeu. J’étais venu avec elle. Et trois ans après, elle nous a quittés. Brutalement.

Je sais que je ressasse un peu ça. Quand on a quelqu’un dans le cœur, surtout quelqu’un d’aussi proche, c’est impossible de la faire sortir. Et vous êtes entré dans mon cœur aussi. Vous n’en sortiriez plus » faisant une véritable déclaration d’amitié à un Jean-Luc Reichmann totalement ému par ses révélations.

Mais si l’animateur de 59 ans se montrait si sensible à l’évocation de la disparition de la sœur de Lucia, c’est notamment parce qu’il l’avait déjà rencontré « Je sais qu’elle vous a quitté brutalement. Quelque temps avant, vous étiez venus toutes les deux me voir jouer au théâtre. Quand vous m’avez annoncé ça, c’était super émouvant. Merci d’être revenue, il vous a fallu un moment pour répondre. Votre sœur est dans notre cœur merci, merci, merci ».

Il est vrai que si Lucia était présente sur le plateau des 12 coups de midi pour cette semaine exceptionnelle, elle avait longtemps hésité avant d’accepter l’invitation, car après son passage dans l’émission, elle avait beaucoup de mal à supporter la notoriété. Même si elle est déjà revenue l’année dernière à l’occasion des matchs de l’été, ces deux retours, elle y avait longtemps pensé avant finalement de voir sa présence comme un hommage à sa sœur qui l’avait inscrite à l’émission. Bien qu’elles avaient toutes deux passées les castings, finalement, il n’y avait eu que Lucia qui avait pu parvenir jusqu’au plateau de télévision afin de finalement pouvoir rencontrer Jean-Luc Reichmann qu’elles admiraient toutes les deux.

Finalement très heureuse d’être présente pour ce Combat des Maîtres, Lucia avait décidé de rendre hommage à sa sœur disparue, créant une vive d’émotion sur le plateau : « Je pensais que l’étape était importante. Ces masters sont pour moi un moment symbolique dans la vie du jeu, c’est pour ça que je me suis permise de venir, encore. Mon retour, l’année dernière, c’est plutôt bien passé pour moi ». Dans une interview accordée il y a quelques jours à Télé Loisirs, le journaliste, lui avait demandé quelle avait été la réaction des gens lors de son dernier passage dans l’émission, « Ils étaient contents de me voir. Les retombées médiatiques étaient moindres que la dernière fois. J’aimerais d’ailleurs remercier les gens, qui ont été très bienveillants, ils ont bien compris pourquoi j’avais eu besoin de prendre ce recul. Ça m’a permis de revenir sans stress » expliquait la célèbre candidate afin de préciser pourquoi elle redoutait quand même un petit peu ce moment. Le journaliste lui a également demandé si elle ne craignait pas d’affronter Paul dans ce Combat des Maîtres, et comment elle appréhendait cette rencontre

« Je connais très bien les capacités de Paul. Je me suis dit que j’allais passer un bon moment à jouer, mais que je ne vais certainement pas aller jusqu’au bout. J’en suis quasi sûre et certaine, je suis surtout venue jouer pour le plaisir d’être présente. Après qui que ce soit, que je rencontrerai, je connais le niveau des autres joueurs et je sais que je n’irai sans doute pas très loin. Mais ce sera plaisant de jouer avec Paul. Il est le plus jeune et je suis la doyenne de ces Masters. Je trouve ça amusant ».

Même si Lucia ne pense avoir aucune chance ce jeudi 2 juillet contre des challengers plus jeunes, il faut rappeler qu’elle a été l’une des grandes gagnantes des Douze coups de midi en 2012 et avait empoché la coquette somme de 380 670 euros. Lucia avait à son actif 73 participations, et sa notoriété à l’époque avait été énorme. Mais cette sortie de l’anonymat ne s’est pas faite sans mal et, elle avoue qu’elle ne se doutait absolument pas des répercussions de la télévision sur sa vie :

« Je n’aime pas la notoriété, cela a été pénible. Je n’ai pas fait cette émission pour ça » explique-t-elle avant de rajouter « Quand, je faisais mes courses, je ne pouvais plus pousser mon chariot, car tous les gens étaient autour de moi. Cela me prenait une heure de plus que d’habitude. Je n’aime pas me montrer. Je supportais très mal que les gens viennent vers moi ».

Une célébrité qui est le lot de tous les candidats et des grands champions qui ont connu la victoire dans les Douze coups de midi et dont les grands-maîtres pourront certainement parler entre eux cette semaine, afin de comparer leurs expériences heureuses, ou malheureuses. Mais lors de son passage cette semaine dans Le Combat des Maîtres, c’est plus l’évocation de sa sœur disparue qui laissera une trace dans les mémoires, plutôt que le résultat que Lucia obtiendra dans ce concours des Champions. Un joli moment dont les téléspectateurs et le présentateur Jean-Luc Reichmann se souviendront encore longtemps.

Pour Lucia, ce dernier passage aura été en tout cas l’occasion de rendre hommage à celle qui lui manque tant, et aussi de combattre cette angoisse par rapport à la célébrité qui l’avait longtemps paralysée. Malheureusement, éliminée du jeu, elle ne sera pas présente lors de la grande finale qui aura lieu ce samedi 4 juillet, rehaussée de la présence d’Anne Roumanoff et de Claudio Capéo. Soirée qui s’annonce déjà comme un grand moment placé sous le signe de l’humour et de bonne humeur comme le promet Jean-Luc Reichmann.