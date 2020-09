Jean-Luc Reichmann "12 Coups de midi" en visite chez un grand champion de midi (photos)

Jean Luc Reichmann: Le célèbre présentateur des 12 coups de midi est très proche de ses téléspectateurs et de ses fans. Un public qui lui rend bien cette affection en étant plusieurs millions chaque jour à le suivre depuis plus de 10 ans. Mais Jean-Luc Reichmann a également des liens très particuliers avec ses candidats qui au fur et à mesure des émissions deviennent pour certains de véritables proches.

Les 12 coups de midi: Dans son jeu quotidien, c’est donc un ancien grand maître de midi que Jean-Luc Reichmann a appelé en direct. Un jeune homme âgé de 27 ans aujourd’hui, avec lequel le papa de 6 enfants a passé de nombreux moments. Et celui qui était aujourd’hui à l’honneur, c’est Timothée Cros. Un agriculteur et éleveur de vache qui réside en Occitanie. Un participant aux Douze coups de midi qui aura marqué l’année 2017 alors qu’il était encore étudiant et âgé seulement de 24 ans. Un jeune garçon qui était arrivé à accumuler plus de 350 000 euros de gains cumulés durant son passage. En 83 participations, Timothée aura même réussi l’exploit de battre un record dans l’histoire du jeu des midis de TF1. Car s’il y a une épreuve qui est vraiment délicate, c’est bien celle intitulée Le coup de maître. C’est-à-dire, exécuter un sans-faute dans la dernière épreuve du jeu. Timothée était parvenu à réaliser cette prouesse 29 fois durant sa participation ! En plus de tous ces gains remportés, l’étudiant de l’époque s’est également fait un ami en la personne de Jean-Luc Reichmann. Les deux hommes s’étaient d’ailleurs retrouvés quelques mois plus tard dans la région d’origine du candidat.

Et aujourd’hui, une question posée dans Les douze coups de midi a fait remonter des souvenirs à la mémoire de Jean-Luc Reichmann. En effet, lors d’une des épreuves du jour, le célèbre animateur soumettait cette interrogation à ses invités : ” Dans quelle région peut-on visiter le plus grand musée de cornemuses ? “. La réponse était la commune de Cantoin qui se trouve en Occitanie. Jean-Luc Reichmann avait justement visité cette région et cette commune précise suite à l’invitation de Timothée il y a quelque temps.

L’idée lui est donc venue de passer un appel en direct à cet ancien maître de midi dont il garde visiblement un très bon souvenir. Les deux hommes se sont remémoré cette rencontre. ” Je sais que tu fais partie du comité des fêtes, de l’organisation de la commune de Cantoin, puisqu’on en a parlé longuement et que tu m’as gentiment invité chez toi “ expliquait Jean-Luc Reichmann. Afin de faire partager ce souvenir avec les téléspectateurs, le mari de Nathalie Lecoultre a sauté sur l’occasion pour montrer les photos de sa visite dans l’exploitation agricole de l’ancien champion. En faisant défiler les clichés sur son téléphone portable, Jean-Luc Reichmann présentait son ami ” Voici Timothée, vous le voyez ici ! Et regarder toutes les vaches ! “. Un appel qui a visiblement fait très plaisir à Timothée. Et a fait remonter en lui des souvenirs heureux. “ Merci, tu embrasses tout le monde, Ciao mon Timothée ! ” avait conclu le présentateur préféré des Français. C’était donc un joli moment plein d’émotions qui a encore eu lieu dans Les douze coups de midi.

Il est vrai que Jean-Luc Reichmann est très attaché à ses anciens candidats. Et il ne rate jamais une occasion de les remettre dans la lumière dès que cela est possible. En réalité, ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Reichmann partageait ses photos avec Timothée. Déjà en décembre 2019 alors qu’il était en vacances, le présentateur emblématique des Douze coups de midi avait posté des clichés et une vidéo sur Twitter et Instagram. Alors que Jean-Luc Reichmann prenait quelques jours de repos bien mérités, il avait dévoilé les images de sa visite à l’ancien maître de midi. Le samedi 28 décembre 2019, le papa de 6 enfants s’était rendu dans l’Aveyron pour rencontrer son ancien candidat. L’éleveur y tient effectivement une grande exploitation dans la région, aidé par son frère jumeau. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs et les fans de l’animateur ont pu découvrir les souvenirs de cette rencontre. On pouvait apercevoir les trois hommes aux côtés des plus beaux spécimens de vaches appartenant à Timothée et son frère. Jean-Luc Reichmann prenait la pose au milieu de l’exploitation pour le plus grand plaisir des deux frangins visiblement très heureux de cette visite.

Les 12 coups de midi

Décidément, l’homme de télévision ne semble pas pouvoir se passer de ceux qu’il rencontre dans son émission quotidienne. Ce fut d’ailleurs aussi le cas avec d’autres candidats comme notamment Paul. Un jeune homme connu sous le pseudonyme de ” WikiPaul ” qui en 2019 avait remporté 153 victoires et plus de 690 000 euros de gains. Un parcours qui place le jeune homme à la troisième marche des plus grands maîtres de midi. Attaché à ce candidat devenu emblématique des Douze coups de midi, Jean-Luc Reichmann l’avait même invité sur les plateaux de tournage de sa série Léo Mattéï, Brigade des mineurs. Une rencontre qui s’était faite dans la belle ville de Marseille où l’animateur et acteur était en plein tournage.

Preuve de l’amitié et de la fidélité de Jean-Luc Reichmann envers ses candidats préférés, il a même signé la préface de l’autobiographie de Paul. Plus récemment encore, au mois de juillet dernier, le père de famille nombreuse s’était rendu à Chambéry pour assister à un événement très particulier qu’allait l’un de ses anciens protégés. Il s’agissait du mariage de Xavier Mercier, un autre candidat emblématique des Douze coups de midi qui s’apprêtait à épouser l’élue de son cœur. Une véritable preuve d’amitié envers Xavier et Laura qui vivaient le plus beau jour de leur vie.

Toute une série d’exemples qui prouve que Jean-Luc Reichmann ne triche pas lorsqu’il se montre aussi proche des participants à son émission. Une attitude qui a fait de lui depuis de nombreuses années, le présentateur et animateur préféré des Français. Car le public semble reconnaître en lui, un homme qui ne fait pas semblant. L’intérêt et la gentillesse qu’il témoigne avec les personnes présentes sur son plateau se poursuit donc, bien loin des caméras. À la scène comme à la ville Jean-Luc Reichmann s’est un peu le bon copain que les candidats rêvent d’avoir.