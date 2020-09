Jean-Luc Reichmann “12 coups de midi” évoque son départ de l’émission pour sa future retraite

Jean-Luc Reichmann présente Les 12 coups de midi depuis plus de 10 ans sur TF1. Présentateur télévisé depuis 1995, il fêtera ses 60 ans le 2 novembre prochain. Et dans la vie privée, Jean-Luc Reichmann est en couple avec Nathalie Lecoultre. Ensemble ils sont à la tête d’une famille recomposée composée de six enfants. La retraite se prend effectivement bien plus tôt lorsque les enfants sont si nombreux dans une famille. Mais les fans connaissent ces détails de la vie de l’animateur. Alors, c’est donc tout naturellement qu’il va évoquer sa future retraite.

Jean-Luc Reichmann bientôt à la retraite ?

Jean-Luc Reichmann serait-il sur le point de quitter Les 12 coups de midi ? Le public de TF1 ne peut pas imaginer l’animateur partir si vite. D’autant que Jean-Pierre Pernaut vient d’annoncer qu’il quittera le JT du 13h avant la fin de l’année. Cela fera en effet de trop lourds changements à gérer pour une seule année. Année qui ne nous a pas épargné de chamboulement. La crise sanitaire, la période de confinement, la pandémie en générale, a bien secoué les habitudes.

En revanche, c’est peut-être aussi à cause d’elle que nos personnalités favorites de TF1 pensent au départ. En effet, pour beaucoup de monde, la période de confinement a été un moment de remise en question, de mise en perspective. Ainsi, il est logique que des changements s’amorcent au sortir d’une telle période. Jean-Pierre Pernaut et Jean-Luc Reichmann ne sont certainement pas les seuls qui se sont posés des questions sur l’avenir. Mais ils sont peut-être les deux seuls de TF1 qui envisagent de lever le pieds ?

En tout cas, si c’est un acquis de quitter de JT pour Jean-Pierre Pernaut, ce n’est pas pour prendre sa retraite. Et pour Jean-Luc Reichmann, même si i évoque sa retraite, rien n’est acquis. De plus, il est encore en pleine forme. Son public ne comprendrait pas qu’il souhaite arrêter alors qu’il est tout à fait capable de poursuivre. Peut-être que Jean-Luc Reichmann souhaite justement avoir assez d’énergie pour profiter de sa retraite ?

Voir cette publication sur Instagram Tu vas me manquer mon Jean-Pierre . @tf1 Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 15 Sept. 2020 à 12 :23 PDT

Il évoque son éventuel départ avec des journalistes

Dans une interview pour Femme Actuelle, Jean-Luc Reichmann explique qu’il n’est pas forcément la personne la plus à l’aise avec son âge. Aussi, il ne fête pas son anniversaire tous les ans mais tous les cinq ans. La prochaine fête sera donc bien dans quelques semaines, autour du 2 novembre, puisque l’animateur des 12 coups de midi aura 60 ans tout rond. Lors de ces fêtes, Jean-Luc Reichmann reçoit ses amis en plus des membres de sa famille. Et depuis qu’il travaille à la télévision, il en connaît du monde. Et plusieurs sources proches de l’animateurs auraient dévoilé qu’il envisage sérieusement de prendre sa retraite pour pouvoir en profiter pleinement.

Cependant le journal La Provence estime que Jean-Luc Reichmann ne saurait envisager la retraite si brutalement. Pour ses fans, pour TF1 et pour lui, l’animateur doit préparer le terrain des années en amont au lieu de balancer une bombe de la sorte. Le départ d’un des animateurs préférés des Français ne se prend pas à la légère. Il faut en préparer tous les aspects pour essayer de garder la barre de l’audience aussi haute que celle du prédécesseur. Et même personnellement, partir à la retraite ne saurait se faire sur un coup de tête pour Jean-Luc Reichmann. Lui qui aime tellement son public, son plateau et distribuer sa bienveillance, comment pourrait-il dire au revoir à tout cela sa ose retourner ? Son métier, c’est aussi sa passion.

La retraite est un choix délicat à faire pour quelqu’un qui vit de sa passion

La problématique de la retraite est souvent la même pour les personnes passionnées par leurs travails. En effet, il leur est plus difficile d’imaginer leur quotidien plus heureux qu’il ne l’est déjà. Ne plus travailler c’est alors comme renoncer à une partie de soi. C’est quelque part, s’éteindre un peu. Alors que dans l’inconscient collectif, travailler c’est être en bonne santé finalement. Mais la retraite ne doit pas pour autant se faire synonyme de maladie. La retraite est un temps gagné, un temps à soi durant lequel, travailler n’est plus une obligation. Si certains ont hâte de pouvoir la prendre, d’autres reculent et s’inquiètent de s’ennuyer loin de leurs habitudes.

Jean-Luc Reichmann saura prendre le bon coté de toute chose

Jean-Luc Reichmann n’a jamais été effrayé par les changements. Au contraire, c’est une inspiration qu’il retrouve dans son métier. Savoir s’adapter, apprendre et découvrir font son quotidien. Alors, nous pourrions penser que la retraite ne fait pas peur à l’animateur. Pourtant, il va regretter les sourires de ses fans, de son public. Car si Jean-Luc Reichmann aime tant son métier, c’est aussi parce que tout l’amour qu’il peut donner lui est rendu au centuple. Mais l’animateur a aussi eu de belles frayeurs. En effet, lorsque l’un des champions des 12 coups de midi est arrêté par la police, son sang ne fait qu’un tour. Non seulement cela offrait une presse terrible pour TF1 et son émission mais aussi, il a eu très peur de voir trop souvent son nom associé à cela d’un criminel.

Jean-Luc Reichmann prenait un sacré coup en apprenant les agissements du plus grand champion de l’époque, des 12 coups de midi. Il s’est senti trahi et ne pouvait qu’avoir peur que le public délaisse l’émission suite aux révélations. Alors, Jean-Luc Reichmann se montra le plus transparent possible, accusant le coup. Mais il est fier de pouvoir dire que son public a su faire la part des choses. Aucun amalgames n’ont été faits entre l’animateur et les crimes de l’un des candidats du show. Et depuis, les candidats doivent déclarer sur l’honneur l’existence ou non d’un casier judiciaire. Tout est fait pour que personne n’ait à revivre la terrible expérience provoquée par Christian Quesada.