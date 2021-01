Jean-Luc Reichmann “12 Coups de midi” fait un énorme hommage à la maman de Zette, en Ehpad

Jean-Luc Reichmann était pris par l’émotion ce mardi 12 janvier. Car un candidat évoquait le grand-père paternel de l’animateur et ce dernier ne s’y attendait pas du tout. Dès le lendemain, il reprend ses esprits et tient à rendre hommage aux anciens. L’animateur des 12 coups de midi évoque donc également la mère de Zette qu ile trouve en Ehpad. De quoi bouleverser les candidats mais aussi le public. LDPeople vous invite à revenir sur ces séquences émotions offertes par Les 12 coups de midi.

Jean-Luc Reichmann a été touché et rend la pareille

Jean-Luc Reichmann, fidèle à lui-même, s’intéresse à tous les candidats qu’il reçoit en plateau. Il les questionne sur leurs vies et en apprend souvent de belles. De quoi divertir le public et leur permettre de mieux connaître les participants, voire de s’y attacher. Mais l’animateur des 12 coups de midi a eu une surprise de taille ce 12 janvier dernier. En effet, quand il demande à Stéphane quelles sont ses résolutions pour la nouvelle année, sa réponse va l’étonner. Le candidat lui répond qu’il ne changera rien car il aime sa vie telle qu’elle est. Qu’il habite depuis 49 ans dans un petit village du nom de Mortcerf et qu’il sait que cela va parler à l’animateur. Car ce village était celui où vivait le grand-père paternel de Jean-Luc Reichmann.

L’animateur des 12 coups de midi est abasourdi. En continuant la discussion, Stéphane lui raconte tout ce qu’il sait. Notamment que le grand-père de Jean-Luc Reichmann était inventeur. Il confectionnait des petit manèges d’anges qui étaient vendus dans le centre du village. Jean-Luc Reichmann confirme ses dires et a bien du mal à ne pas céder à l’émotion.

Dès le lendemain, Jean-Luc Reichmann rapporte en plateau l’un des fameux manèges. Précisant qu’ainsi, son grand-père sera avec eux tout au long de l’émission. LDPeople tenait à vous partager ce bel instant. Car ce sont des instants rares, de quoi bouleverser encore les candidats et le public. L’émotion est à son comble tant l’animateur parle de son grand-père, Walter Reichmann, avec tendresse.

La maman de Zette et le grand-père l’animateur des 12 coups de midi sont à l’honneur

Mais il ne s’arrête pas là. Toujours bienveillant et généreux, Jean-Luc Reichmann en profite pour saluer tous les anciens qui le regarde. Et pour passer le bonjour à la maman de Zette. En effet, la mère de la celcebre voix off des 12 coups de midi réside elle aussi à Mortcerf. Elle est dans un Ehpad. Zette est à son tour touchée en plein cœur.

Dans le contexte sanitaire actuel, évoquer nos anciens devient d’autant plus sensible que d’habitude. Le beau geste de Jean-Luc Reichmann ne sera pas oublié de sitôt. Décidément, Stéphane, qui n’est déjà plus présent parmi les candidats, a fait fort en évoquant le grand-père de l’animateur.

Ce sont donc de belles séquences d’émotions que proposaient Les 12 coups de midi en ce début de semaine. De quoi émouvoir les fans du programme et ceux de l’animateur. Sur Instagram, Jean-Luc Reichmann a partagé ces beaux moments avec ses abonnés. Ainsi, personne ne peut manquer toute cette fantastique histoire. De la surprise à l’émotion pour finir sur un hommage, l’animateur a mis des étoiles dans les yeux de son public.