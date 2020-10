Jean-Luc Reichmann “12 Coups de midi” : Les questions les plus recherchées sur Google du jeu phare de TF1 dévoilées !

Ni Jean-Luc Reichmann ni la direction de TF1 ne pouvaient imaginer, il y a 10 ans le succès qu’allait connaître Les 12 coups de midi. Après des milliers d’heures de programmes, les téléspectateurs sont encore aujourd’hui très nombreux à suivre quotidiennement le jeu de midi. Malgré les années, les fans des 12 coups de midi sont toujours plusieurs millions chaque jour devant leur petit écran. Dans l’une de ces rubriques, le magazine Télé Loisirs s’est intéressé à ce véritable phénomène. Si les admirateurs de Jean-Luc Reichmann ne ratent aucune des diffusions du jeu, ils s’intéressent également au programme d’une autre manière. Les journalistes de l’hebdomadaire ont enquêté sur les questions les plus fréquemment posées à Google concernant le jeu de divertissement. Nous vous livrons ici le classement des interrogations les plus fréquentes des internautes.

Parmi les recherches effectuées, un grand nombre concerne l'Etoile mystérieuse et les candidats. Les internautes sont très souvent en quête du nom de la star derrière l'énigme de l'étoile. Mais quand ils surfent sur le web, c'est aussi pour en savoir plus sur les participants du célèbre jeu. Et en un nom sort du lot. Il s'agit d'Éric devenu le plus grand champion des champions. Avec 199 participations et 921 316 euros de gains et de cadeaux. Les internautes s'intéressent au nom de celui qui l'a fait chuter et à la date de son élimination. Le candidat qui a réussi l'exploit de battre le Maître de Midi s'appelle Colas. Éric est toujours le numéro 1 aussi bien au palmarès du jeu que dans les recherches effectuées par les fans. Il faut bien avouer que le breton d'origine a véritablement marqué l'émission par son passage. Malgré son élimination le 19 juin 2020, il reste toujours l'une des grandes stars des 12 coups de midi.

Un autre prénom semble véritablement être l’objet de beaucoup de recherches sur la toile. Il s’agit de Paul. Et la question qui revient le plus souvent sur le web est : Paul, a-t-il abandonné le jeu des 12 Coups de Midi ? En effet, certaines rumeurs ont prétendu que le jeune homme aurait lui-même pris la décision de partir. Mais cette information n’a jamais été confirmée ni par Jean-Luc Reichmann ni par le principal intéressé. Lui aussi est devenu une vedette grâce à sa participation au jeu. Paul vient d’ailleurs de sortir un récit autobiographique dans lequel il revient sur son aventure.

Dans le top 3 des questions les plus posées à Google, on retrouve : qui est le nouveau Maître de midi ? La réponse varie évidemment suivant les époques. Actuellement, c'est toujours Léo un étudiant en Sciences Po qui est à la tête de l'émission. Le jeune homme de 20 ans est présent à l'antenne depuis bientôt 2 mois. Il ne cesse d'ailleurs d'étonner les téléspectateurs grâce à sa culture encyclopédique. Il est déjà à la tête d'une cagnotte non-négligeable de 191 795 euros de gains et de cadeaux.

Parmi les interrogations les plus fréquentes des téléspectateurs, Google est questionné sur le top 10 des plus grands Maîtres de midi. Et pour répondre à la question, voici la liste des plus grands vainqueurs de l’émission. En numéro 1, vient évidemment Éric avec ses presque 200 victoires. En deuxième place, on retrouve le nom de Christian Quesada. Même si Jean-Luc Reichmann et un grand nombre de téléspectateurs souhaiteraient oublier ce patronyme, suite à sa condamnation à de la prison ferme pour des faits extrêmement graves. Sur le podium, il y a toujours Paul avec ses 153 participations. Surnommé ” WikiPaul, le jeune homme souffrant du syndrome d’Asperger garde toujours une grande place dans le cœur des téléspectateurs. À la quatrième place se trouve Véronique. La première femme dans ce classement avec 100 participations. Viennent ensuite dans le top 10, les noms de Timothée, Benoît, Bruno, Xavier, Alexandre et Sylvain.

Après une décennie de présence à l'écran, Les 12 Coups de midi sont donc plus qu'une simple émission de télévision. Les fans sont en permanence à la recherche d'informations sur ce jeu qui les passionnent. La preuve de cet engouement est que le programme de Jean-Luc Reichmann est toujours le numéro 1 des audiences du paysage audiovisuel français.