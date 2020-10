Jean-Luc Reichmann “12 Coups de midi”: Les questions les plus recherchées sur Google du jeu phare de TF1 dévoilées !

Jean-Baptiste Guégan est un homme heureux. En plus du succès rencontré par son dernier album, le sosie vocal de Johnny Hallyday a également retrouvé l’amour. En février dernier, le chanteur annonçait en effet sa séparation avec son épouse. Quelques mois plus tard, il serait de nouveau en couple. Dans une récente interview accordée à Voici, Jean-Baptiste Guégan se livre sans tabou.

Lors de cet entretien avec les journalistes de Voici, Jean-Baptiste Guégan avait l’air très détendu. Il a de quoi être assez heureux. Puisque son dernier album Rester le même s’est vu gratifié d’un disque d’or. Il a bien évidemment évoqué sa carrière et ce dernier disque qui lui tient particulièrement à cœur. L’un de ses titres a d’ailleurs une saveur particulière. Jean-Baptiste Guégan rend hommage à sa maman disparue il y a 10 ans aujourd’hui. La dame aux yeux verts comporte des paroles très personnelles. ” Parler de quelqu’un de cher, disparu précipitamment, il n’y a rien de plus dur “ a-t-il confié.

L’artiste de 37 ans a profité de cette rencontre avec la presse pour également une partie du voile de sa vie privée. Il a expliqué au magazine être incapable de vivre dans la solitude : ” Quand je me retrouve seul, je me sens vide, inexistant “. Après son divorce en février dernier, il affirme être aujourd’hui de nouveau amoureux. Jean-Baptiste Guégan n’a d’ailleurs pas hésité à témoigner toute l’affection qu’il a pour sa nouvelle compagne ” Aujourd’hui, je suis accompagné d’une personne extraordinaire avec qui je m’entends très bien. Elle me donne du courage au quotidien. Heureusement qu’elle est là ” a-t-il déclaré au magazine Voici. Jean-Baptiste Guégan est donc comblé. Il aura réussi à trouver une femme lui permettant de s’épanouir complètement. En plus d’être très heureux dans ses affaires, le chanteur l’est également en amour.

Comme il le reconnaissait il y a peu, la notoriété lui est tombé dessus rapidement. Et cette nouvelle vie a eu des conséquences sur son quotidien." Les contraintes de ce métier sont parfois compliquées au niveau familial et ma femme n'est pas issue de cet univers, elle travaille dans une école. Mais j'ai su la rassurer, montrer que j'étais là. Nous sommes séparés et Nadège s'occupe de nos enfants. Ils vont très bien. Je suis toujours en contact avec eux et je continue à les voir " avait-il confié dans une interview accordée à Télé-Loisirs en février dernier. Malgré la séparation, le sosie vocal de Johnny Hallyday reste très présent dans la vie de ses 3 enfants.

Professionnellement, l’homme originaire de Saint-Brieuc n’en finit plus de conquérir le public. En 2019, il a même réussi la prouesse de se hisser 4e au palmarès des ventes d’album avec son disque Puisque s’est écrit. Classé juste derrière son idole Johnny Hallyday, la chanteuse belge Angèle et Soprano, Jean-Baptiste Guégan a réussi l’exploit de devancer Lady Gaga, Les Enfoirés ou encore M. Pokora.

Rien ne semble donc pouvoir arrêter l'ascension fulgurante de cet artiste encore inconnu il y a quelques années. Très proche de son public, Jean-Baptiste Guégan accepte de bonne grâce de se livrer aux questions des journalistes. Et n'hésite pas non plus à partager avec ses admirateurs quelques volets concernant sa vie privée. Ce dernier article, paru dans Voici, est l'occasion de découvrir un peu plus en profondeur un chanteur en passe de devenir incontournable.