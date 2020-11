Jean-Luc Reichmann “12 coups de midi” n’en peu plus, il se lâche complètement!

Ce dimanche 15 novembre, certains fans de Jean-Luc Reichmann ont véritablement pensé que l’animateur avait disjoncté. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le célèbre présentateur se livre à un véritable numéro. Grâce à son humour connu des téléspectateurs, le présentateur des Douze coups de midi a une nouvelle fois amusé la galerie. Pourtant, le sujet parait à la base très sérieux.



Jean-Luc Reichmann : toujours prêt à la plaisanterie



Dérision et autodérision

Depuis plusieurs décennies maintenant, Jean-Luc Reichmann ravit son public. À la tête des Douze coups de midi depuis plus de 10 ans, les téléspectateurs sont toujours heureux de le retrouver quotidiennement. En effet, si l’émission connaît un tel succès, c’est aussi grâce à l’humour de son présentateur. Jean-Luc Reichmann ne rate pas une occasion de faire rire les candidats ou les téléspectateurs. D’ailleurs durant son parcours, le présentateur vedette de TF1 participe à des émissions humoristiques plus que célèbres. En effet pendant plusieurs années, Jean-Luc Reichmann a effectivement été l’une des voix des Guignols de l’info sur Canal+.

Alors avec lui, il est donc impossible de garder son sérieux. Car Jean-Luc Reichmann est toujours prêt à amuser ses semblables. D’ailleurs, sa famille n’est pas insensible à ce trait de personnalité. Aussi bien sa femme Nathalie Lecoultre que ses six enfants connaissent son côté farceur. À de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, sa communauté peut être témoin de ses dernières pitreries. D’ailleurs, c’est encore le cas aujourd’hui. Sur son compte Instagram, Jean-Luc Reichmann joue la comédie. Et de toute évidence, le sketch a plu à ses fans.



Un test PCR qui va beaucoup trop loin



Dans une parodie, Jean-Luc Reichmann a élaboré un scénario. En effet, il fait croire à son public qu’il vient de passer un test PCR. Il s’agit de cet examen destiné à diagnostiquer la covid ; il se fait au moyen d’un prélèvement dans le nez. Mais pour Jean-Luc Reichmann, l’intervention s’est mal passée. Du moins, c’est ce qu’il veut faire croire. Dans cette séquence hilarante, l’animateur affirme que l’infirmière a poussé le test un peu trop loin. D’ailleurs, le résultat se remarque sur son visage. C’est alors que Jean-Luc montre sa tâche qui lui couvre le nez. ” Ils doivent percer quelque chose, ça fait une étrange tâche sur le nez “. Décidément, Jean-Luc Reichmann est capable de beaucoup de dérision Même quand il s’agit de sa tache de naissance !

Mais le petit film va encore plus loin. Car Jean-Luc Reichmann affirme ne plus être tout à fait dans son assiette depuis ce test. Pire, il pense même halluciner. Il fait semblant de parler à sa compagne. En outre, il fait mine de ne pas la reconnaître. ” Je crois que j’hallucine. Je ne sais pas, je pense que tu es différente maintenant, tu comprends, c’est quelque chose que je ne peux pas encore t’expliquer. Je demanderai à l’infirmière, quand je la rencontrerai, de ne pas insister trop (…) “. Mais en réalité, Jean-Luc Reichmann ne s’adresse pas à Nathalie Lecoultre. Mais bien à une pancarte sur laquelle sont dessinées deux têtes de Mickey à la place d’un torse féminin. Il n’en fallait pas plus pour créer un véritable buzz sur son compte. En quelques instants, la vidéo a été vue 76 000 fois, et a provoqué l’hilarité de ses followers. Décidément, Jean-Luc Reichmann ne manque pas d’humour !