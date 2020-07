Jean-Luc Reichmann « 12 coups de midi » prend un énorme virage avec cette décision radicale!

Jean-Luc Reichmann et la production des Douze coups de midi annonce une grande nouvelle pour la rentrée qui risque de décevoir un grand nombre de fans de l’émission, mais que le célèbre animateur de TF1 assume parfaitement et pleinement afin de, selon lui, protéger tout le monde !

Alors que la crise de la pandémie du covid-19 avait mis à l’arrêt toute l’industrie télévisuelle comme bon nombre de secteurs en France, mais aussi à l’étranger, les enregistrements des Douze coups de midi de TF1 avaient dû être interrompus, suite aux mesures sanitaires extraordinaires mises en place par le gouvernement français. À l’annonce du déconfinement, ce fut donc un réel soulagement pour la population, mais aussi pour les équipes des Douze coups de midi qui allaient pouvoir enfin reprendre le tournage des émissions et proposer au public la suite du jeu pour voir Éric poursuivre son parcours.

Un renouveau qui avait permis au célèbre Breton d’origine de devenir le champion des champions en décrochant 199 victoires et un record de gain de plus de 900 000 euros. Une performance qui restera probablement très longtemps inégalée. Mais si tout le monde était très heureux de pouvoir reprendre le cours normal des Douze coups de midi, les choses ne s’étaient pas faite sans mal. Pour des raisons évidentes de sécurité, la captation des émissions s’était faite dans des mesures drastiques qui obligeaient la production à mettre en place des gestes barrières qui avaient pour but de protéger les équipes ainsi que les candidats.

Il s’agissait notamment du port du masque, qui aujourd’hui est d’ailleurs toujours recommandé, mais aussi de créer un parcours sur le plateau qui permettait d’éviter le moindre contact, en ajoutant à ce dispositif la présence de gel hydroalcoolique aux quatre coins des plateaux, avec une désinfection systématique de tous les lieux comme les loges ou les couloirs afin de protéger tout le monde. Mais ce qui avait réellement changé, c’est que Les douze coups de midi se déroulait alors sans la présence du public et modifiait fondamentalement le style de l’émission.

Une absence de spectateurs qui avait obligé Jean-Luc Reichmann a modifié en profondeur sa façon de présenter le célèbre jeu afin de garder une énergie qui permettrait aux téléspectateurs de ne pas se lasser, et de créer une véritable ambiance comme si le public était présent. Un challenge que le présentateur et animateur préféré de Français avait réussi à relever haut la main et qui a permis aux Douze coups de midi de se maintenir comme le jeu et l’émission préférée des Français, toujours suivi quotidiennement par plusieurs millions de téléspectateurs totalement assidus du jeu. » On a changé notre façon de tourner, on est désormais son public en raison du coronavirus, il faut s’adapter en permanence. J’ai découvert une nouvelle intimité avec les gens, provoquée par l’absence du public. Du coup, les candidats ne viennent plus faire un show devant les dizaines de personnes, mais ils viennent me parler et je viens chez eux avec des Skype par exemple. Ainsi la pudeur ou la timidité que peuvent avoir certains, tombe « . expliquait l’animateur.

Mais conscient des enjeux et des risques encourus, Jean-Luc Reichmann et ses équipes ont choisi de prendre une grande décision pour les prochains tournages et les émissions à venir dès la rentrée de septembre. Une prise de position qui n’a certainement pas été très simple à gérer, mais dont toutes les équipes de TF1 se félicitent afin de minimiser tout risque potentiel. Dans une interview accordée à Jean-Marc Morandini, le mari de Nathalie Lecoutre a donc pris une décision qui fera date, pour la rentrée prochaine. » On va donc continuer Les douze coups de midi sans public à la rentrée car en plus, on ne sait pas comment le virus va évoluer en France. On a inventé quelque chose de nouveau cette année avec cette formule qui me plaît vraiment et c’est la première fois de ma carrière que j’anime un jeu sans public « .

Une décision qui peut réellement surprendre et qui va réellement changer la physionomie du jeu. À savoir si cela deviendra la norme télévision, c’est une autre question. D’autres jeux et d’autres émissions ont quant à eux, ces derniers jours, réintégré les spectateurs lors de leur enregistrement comme par exemple Nagui qui a repris les tournages de N’oubliez pas les paroles avec le public qui était présent sur le plateau. De son côté, Jean-Luc Reichmann a choisi lui une autre stratégie face à un éventuel retour de la maladie. Une inquiétude qui semble être partagée par les téléspectateurs qui ont salué cette initiative et félicité l’animateur pour cette prudence extrême.

Voir cette publication sur Instagram Promenade en famille 💕🌸… Bonne journée à Toussss 😂 Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 17 Juil. 2020 à 12 :22 PDT

Décidément, cette année 2020 aura été totalement exceptionnelle, et ce, sur tous les plans, pour Jean-Luc Reichmann et ses équipes de production. Les événements se sont enchaînés à une vitesse folle. En effet, si la victoire historique d’Éric a été l’un des événements les plus marquants de cette année, la crise de la pandémie aura donc modifié en profondeur le paysage des émissions de jeux en France avec ce choix de ne plus accueillir de public sur les plateaux. Il faut ajouter à cela que Jean-Luc Reichmann avait décidé de ne plus être le producteur de son jeu et avait par la même occasion décidé de vendre sa société de production à Endemol.

Des tournants dans l’histoire du célèbre jeu qui sans public ne sera plus jamais vraiment le même, mais qui permettra peut-être à Jean-Luc Reichmann de réinventer la manière d’assurer sa présentation en créant un nouveau style, une nouvelle façon d’animer. Mais on peut compter sur le célèbre et talentueux animateur pour réussir à relever le défi. Une saison qui s’annonce donc extraordinaire pour Jean-Luc Reichmann en passe de créer un nouveau concept. Un animateur qui laisse rêveur les producteurs qui aimeraient tous, avoir la chance de travailler avec lui, au vu de sa notoriété, et de l’amour et la fidélité, que le public a pour lui. Un présentateur qui laisserait rêveur Cyril Hanouna qui aurait la folle ambition de peut-être un jour attirer Jean-Luc Reichmann sur sa chaîne C8. Une idée qui ne semblerait pas prête de voir le jour, car Jean-Luc Reichmann semble véritablement comme un poisson dans l’eau sur TF1, et on imagine mal la direction de la chaîne laisser filer sa perle rare.