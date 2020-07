Jean-Luc Reichmann « 12 coups de Midi » propose à Paul un Job de rêve !

Le jour où Jean-Luc Reichmann, l’emblématique présentateur des 12 coups de midi, offrait un travail à l’un de ses candidats…. S’il y a bien une émission de télévision qui déchaîne les passions depuis de nombreuses années, c’est bien Les douze coups de midi, qui est suivie quotidiennement par des millions de téléspectateurs depuis plus de 10 ans.

Si ces dernières semaines ont été émaillées par de nombreux événements qui ont marqué les fans du jeu, les candidats l’ont été, tout autant, car il faut prendre en considération l’impact de la notoriété que les grands gagnants des Douze coups de midi acquièrent après leur passage au côté de Jean-Luc Reichmann.

Il y a maintenant quelques jours se terminait Le Combat des Maîtres, une compétition extraordinaire qui rassemblait les plus grands champions de l’histoire des 12 coups de midi lors d’une semaine folle qui a vu le retour des figures les plus emblématiques du jeu qui cartonne sur TF1. Si les fans ont été très heureux de revoir Mathieu, Timothée, Xavier et tous les autres candidats historiques, il y a deux visages que les téléspectateurs attendaient très particulièrement. Le premier étant bien évidemment Éric, le breton d’origine qui, quelques jours auparavant, avait réussi l’exploit de devenir le plus grand champion des champions en décrochant 199 victoires et des gains avoisinant les 900 000 €.

Un record qui avait été salué par l’ensemble des téléspectateurs, et par Jean-Luc Reichmann qui avait été complètement bluffé par le parcours du père de famille, et par son extraordinaire culture. Mais lors de ce retour des grands Maîtres de Midi, c’est peut-être une autre figure célèbre du jeu qui allait revenir pour participer à l’émission qui a fait de lui une véritable star. Nous voulons bien évidemment parler de » wiki Paul « , qui avait failli devenir le grand champion, mais avait échoué à quelques pas du, très envié titre, mais en marquant les esprits à tout jamais.

Paul, ce jeune homme de 20 ans originaire de Grenoble, atteint du syndrome d’Asperger est rapidement devenu la coqueluche du public, et a littéralement envoûté Jean-Luc Reichmann. Lors de son passage dans l’émission, l’animateur du jeu lui avait fait une promesse dont Paul se souviendra probablement très longtemps. Alors que le jeudi 2 juillet 2020, Paul faisait son grand retour dans les Douze coups de midi pour Le Combat des Maîtres, tous les fans de l’émission se rappelaient de ce jour d’avril 2019 où ce jeune étudiant passionné d’histoire avait marqué les mémoires par ses exceptionnelles capacités et son extraordinaire douceur. Éliminé le 10 octobre suivant, Jean-Luc Reichmann s’était véritablement pris d’affection pour le candidat et l’avait même invité à assister au tournage de la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs à Marseille pour lui faire passer une journée extraordinaire. Preuve de l’attachement de l’animateur au jeune candidat, il lui avait fait une proposition qui en avait surpris plus d’un.

En effet, Paul avouait que malgré ses nombreuses candidatures envoyées, il rencontrait énormément de difficultés à trouver un emploi, alors que son rêve était de travailler dans une librairie, et que passionné d’histoire, il voulait être entouré de livres et continuer à partager sa passion. Le célèbre animateur des Douze coups de midi lui avait alors simplement offert un poste en or. Il proposait à Paul de rejoindre l’équipe de rédaction des questions de Douze coups de midi pour après avoir été l’un des candidats les plus emblématiques du jeu, devenir une véritable pièce maîtresse de l’émission à succès des midis de TF1.

Un cadeau et une offre dont Paul se souviendra probablement encore pendant longtemps, mais à laquelle visiblement, il n’a pas souhaité donner suite, préférant probablement choisir une autre carrière et une autre voie. Si ce n’est pas la première fois qu’un ancien candidat rejoint l’équipe de production des Douze coups de midi notamment pour participer à l’élaboration des questions qui sont posées quotidiennement par Jean-Luc Reichmann dans le jeu, Paul aurait probablement été un collaborateur tout à fait extraordinaire, au vu de son immense culture générale et de sa capacité à tout retenir.

Une collaboration qui finalement ne verra pas le jour. Mais Paul semble avoir énormément de projets en tête et des envies qu’il souhaite bien réaliser. Lors de son passage dans Le Combat des Maîtres il avait même révélé qu’il était en train de travailler sur un projet qui sortirait dès la rentrée. Le petit prodige des Douze coups de midi va en effet publier une autobiographie dont il a révélé l’existence à Jean-Luc Reichmann lors de sa dernière participation.

« En septembre sortira mon ouvrage que j’ai fait conjointement avec un prête-plume. Pour le premier, j’avais accepté parce que je n’avais pas forcément d’expérience dans la matière, pour une première, c’était mieux « , mais alors que Paul pensait faire une surprise à son nouvel ami Jean-Luc Reichmann, celui-ci lui a confié un secret » Je ne sais pas si tu es au courant, mais je vais faire une grande annonce devant la France, ton éditeur m’a appelé. » Voilà, je pense que ça fera plaisir à Paul « , et m’a proposé d’écrire la préface du livre. J’ai accepté d’écrire la préface de ton livre, Paul « . Visiblement ému par ce geste, le jeune homme expliquait ce qui l’avait motivé à accepter de participer à cette aventure : » J’ai pu aborder plein de facettes de mon existence, alterner le jeu avec ma vie de tous les jours « .

Un livre qui devrait donc sortir dès la rentrée et que les fans et les téléspectateurs de l’émission seront probablement curieux de découvrir pour mieux cerner le personnage de Paul, qui aura véritablement marqué les esprits et laissé une trace indélébile dans l’histoire des 12 coups de midi et dans le cœur de Jean-Luc Reichmann. S’il lui avait proposé un travail que Paul n’a visiblement pas accepté, le célèbre présentateur et animateur de TF1 avait néanmoins souhaité continuer à aider son protégé en participant à la rédaction de son ouvrage qui semble si important pour Paul.

Une manière pour le jeune homme d’expliquer ce qu’il ressent par rapport à sa maladie et à cette incroyable expérience qu’il aura vécu en devenant en quelques mois une véritable star, grâce à ce jeu Les douze coups de midi, et à son extraordinaire réussite en tant que candidat. Un jeune homme si attachant que Jean-Luc Reichmann ne peut se résoudre à présenter une soirée spéciale ou un événement extraordinaire des Douze coups de midi sans faire appel à lui, et de, à chaque fois, lui rendre hommage. Une jolie histoire d’amitié née sur les plateaux de télévision de la Plaine Saint-Denis lors des enregistrements des Douze coups de midi qui passionne quotidiennement les téléspectateurs depuis aujourd’hui plus de 10 ans.