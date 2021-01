Jean-Luc Reichmann (12 coups de midi) retrouve (enfin) l’une des femmes de sa vie qui compte le plus pour lui !

Jean-Luc Reichmann aura pris toutes les précautions et fait preuve de beaucoup de patience. Mais il a enfin pu retrouver l’une des femmes qui compte le plus dans sa vie. Nous ne vous parlons pas ici de sa moitié, Nathalie Lecoultre, ni même de sa chère maman. Il s’agit en effet de sa mamie. Âgée de 99 ans, il était heureux et ému de pouvoir lui rendre enfin visite. L’animateur des 12 coups de midi en a profité pour partager des photos de lui en compagnie de sa grand-mère sur son compte Instagram. LDPeople en profite donc pour vous dévoiler comment s’est déroulé cette fin d’année si spéciale pour Jean-Luc Reichmann.

Jean-Luc Reichmann passe de belles fêtes malgré les circonstances

Jean-Luc Reichmann est à la tête d’une famille nombreuse. Famille recomposée qu’il partage avec sa compagne, Nathalie Lecoultre. En tout, ils ont six enfants à tous les deux. Et quatre d’entre eux sont en âge d’avoir des petits-amis. Délicat donc pour tenir une réunion de famille qui compte tout le monde. D’autant que l’animateur des 12 coups de midi a encore auprès de lui sa maman et sa mamie. Avec les restrictions sanitaires imposées par la pandémie, il était impensable de regrouper tout ce beau monde pour les fêtes de fin d’année. Néanmoins, Jean-Luc Reichmann a réussi à s’organiser de telle sorte qu’il a pu retrouver sa chère grand-mère. Interrogé à la radio, il indiquait avec humour ne pas avoir encore assassiné les petits-amis de ses filles. Mais qu’ils ne pouvaient pas tous se présenter aux repas de famille étant donné les conditions particulières de cette fin d’année.

Noël a été très particulier. Jean-Luc Reichmann déplorait ne pas pouvoir rendre visite à sa maman. Ni la prendre dans ses bras. C’est seulement en vidéo que le fils et sa mère se sont alors échangés leurs vœux et ont témoigné de leur affection. Une situation qui résonne auprès de ses abonnés sur Instagram. En effet, rares sont ceux qui ont pris le risque de retrouver leurs proches. Les personnes vulnérables à la Covid-19 doivent effectivement être davantage protégés que les autres. Quitte à atteindre que tout le monde soit vacciné pour se retrouver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

La pandémie éloigne les famille mais parfois, des miracles ont lieu

Les abonnés de Jean-Luc Reichmann lui envoyaient tout leur soutien. Très proche de sa maman, ils savaient que c’était une épreuve pour l’animateur des 12 coups de midi. Heureusement, il a réussi à rendre visite à sa chère grand-mère. Une consolation conséquente pour le chef de famille. Toujours fier de partager des moments de sa vie avec ses fans sur Instagram, il a donc publié deux photos de lui en compagnie de sa mamie. De quoi émouvoir ses fans qui l’ont tout de même prié de rester très prudent. Mais dans l’ensemble, ce sont des messages de joie que lui adresse ses followers. Heureux de le savoir auprès d’une personne qui compte tant pour lui.