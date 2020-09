Jean-Luc Reichmann "12 Coups de midi" se moque fortement d'un participant, il lui répond cash !

Les 12 coups de midi: Le célèbre animateur des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann s’est récemment moqué d’un candidat. Un nouveau participant du célèbre programme de TF1 qui a fait une énorme chute. Une occasion en or pour le mari de Nathalie Lecoultre de réagir sur ce petit accident.

Il faut dire que l’entrée sur le plateau de ce jeune candidat ne manquait pas de panache. Très heureux d’être devant les caméras des 12 coups de midi, Maxime avait fait une entrée pour le moins remarqué. Le jeune homme avait décidé d’esquisser quelques pas de danse pour fêter son arrivée devant Jean-Luc Reichmann. Mais dans sa précipitation et sûrement très stressé, le candidat s’est emmêlé les pinceaux. Une chorégraphie qui s’est donc terminée au sol après une lourde chute. Un moment très gênant pour le candidat qui avait néanmoins décidé de garder le sourire avant de rejoindre son pupitre.

Une séquence que le célèbre animateur de TF1 a décidé de partager. Allant même jusqu’à reprendre cette information sur son compte Instagram. L’animateur des Douze coups de midi publiait ce 21 septembre un post revenant sur l’événement. ” Comment bien commencer la semaine !?… regardez ” avait écrit Jean-Luc Reichmann. Un message accompagné de plusieurs émoticônes mort de rire qui soulevaient le caractère très drôle de la situation. Cette publication a un remporté un gros succès sur le compte Instagram de l’animateur. Et le candidat malheureux Maxime se retrouvait donc, malgré lui à la une des réseaux sociaux. Au vu de la grande communauté de Jean-Luc Reichmann sur Instagram, cette séquence a donc été revisionnée un grand nombre de fois. Une vidéo qui d’ailleurs n’a pas manqué de faire réagir en nombre les internautes. “« J’ai attrapé un fou rire le pauvre, j’espère qu’il ne s’est pas fait mal “, ” C’était un très bon moment, le pauvre candidat heureusement il ne s’est pas fait mal ! Merci Jean-Luc de nous faire oublier nos soucis ! “, ” Je ne m’en remets pas. J’étais vraiment plié de rire devant ma télé “.

La réaction de Maxime, très gêné par sa performance, ne s’est pas fait attendre ! “ Je suis sur tous les réseaux sociaux. Ma chute, c’est horrible j’étais trop stressé “ a commenté le jeune homme. Avant de poursuivre “ Je suis mort de rire “. Visiblement, le candidat n’est pas rancunier. Et malgré qu’il était le sujet de plaisanterie principal du jour, Maxime ne manque pas d’autodérision. Loin de s’offusquer d’être ridiculisé de la sorte, le jeune homme acceptait d’en rire lui aussi. Un passage sur le plateau des Douze coups de midi dont le candidat maladroit se souviendra probablement très longtemps. Et si la mémoire lui faisait défaut, il pourrait compter sur Jean-Luc Reichmann et les réseaux sociaux pour lui rappeler sa chute !

Une chute qui a été relayée sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann, mais qui a été également vue par plusieurs millions de téléspectateurs en direct sur TF1. Il est vrai que le célèbre programme des 12 coups de midi n’en finit plus de battre des records. Ces derniers jours se sont presque 4 millions de personnes qui se rassemblent chaque jour devant leur écran pour suivre le célèbre jeu. Des scores extraordinaires pour un programme qui vient de fêter récemment ses 10 ans d’existence.

Avec comme grand-maître de midi le jeune Léo, Les douze coups de midi continue donc de battre des records d’audience chaque jour sur la première chaîne française. Présent sur le plateau depuis le 31 août dernier, le jeune étudiant de 20 ans enchaîne les victoires. Mais certaines rumeurs sur le web annoncent sa prochaine élimination. Avec une cagnotte de prêt de 100 000 euros, le jeune homme a atteint le lundi 21 septembre sa 22e participation dans Les douze coups de midi.

Non stop people annonçait récemment qu’un internaute prétend détenir la preuve que Léo sera éliminé dans le courant dans du mois de novembre. Une information qui à ce jour n’a toujours pas été confirmée. L’administrateur de la page YouTube Chasseur d’étoile affirme lui aussi avoir des informations : ” Comme je vous l’ai dit, pour l’instant, Léo va trouver l’étoile mystérieuse entre le 5 et le 7 octobre. Il est encore là jusque-là et après… Il va revenir pour les prochains enregistrements. À ce moment-là, on verra s’il a été éliminé ou pas. Pour l’instant comme il est pas mal aidé par la production, je pense qu’il va rester encore pas mal de temps ! “. Léo ne serait donc pas apparemment encore sur le point de partir.

Et après la chute de Maxime, ça ne devrait donc pas être la chute du nouveau maître de midi. Un jeune homme qui s’installe peu à peu comme un candidat potentiel pour battre de nouveaux records. Encore très loin d’Éric, le champion des champions avec 199 victoires et 900 000 euros de gain, Léo semble néanmoins avoir les capacités de réaliser des exploits. Un record qu’il sera néanmoins difficile de battre. En attendant, Léo continue son aventure pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Des fans de l’émission qui sont toujours fidèles au programme grâce notamment à la joie de vivre et à l’humour du présentateur. Un humour dont Jean-Luc Reichmann a fait preuve une fois de plus il y a quelques jours. La chute de Maxime aura été l’occasion pour le mari de Nathalie Lecoultre de régaler ses followers avec la rediffusion de cette séquence hyper drôle. Une manière de se moquer un peu du candidat maladroit, Maxime, mais ce, sans méchanceté aucune. D’ailleurs, le principal intéressé a ri lui aussi à cette séquence qui ne le montrait pas forcément à son avantage !

De son côté, Jean-Luc Reichmann continue de se réjouir des audiences de son émission fétiche. En en plus des Douze coups de midi, le papa de 6 enfants s’apprête également à rejoindre les plateaux de tournage d’une autre de ses grandes réussites. Comme il l’annonçait il y a quelques jours, l’animateur phare de TF1 s’apprête, en effet, à rejoindre Marseille pour l’enregistrement de la 8e saison de son feuilleton Léo Mattéï, Brigade des mineurs. Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur dans lequel il interprète un commissaire.

Jean-Luc Reichmann continue donc de surfer sur la vague du succès, doucement et sûrement depuis plusieurs décennies. Un animateur qui au fil des années est devenu incontournable. Un présentateur toujours dans le top 3 des personnalités préférées des Français dans tous les sondages.