Jean-Luc Reichmann « 12 coups de midi »: son énorme coup de folie, il a totalement craqué !

Depuis plus de dix ans, l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann cartonne. Les audiences sont excellentes et l’animateur ne manque pas de partager ce succès avec ses abonnés sur Instagram.

Tout va bien pour Jean-Luc Reichmann. Les téléspectateurs sont au rendez-vous de son émission du midi. Les candidats s’affrontent lors d’une série de questions. Plusieurs candidats emblématiques ont eu l’occasion de briller ces derniers mois. Un candidat a beaucoup marqué les esprits : il s’agit d’Eric, un candidat breton qui a battu tous les records et qui est parti avec un joli pactole. Même si le candidat a eu un peu de mal à se faire accepter des téléspectateurs, à la fin de son beau parcours, il était littéralement adulé.

Des audiences au plus haut : le coup de folie

Si Jean-Luc Reichmann présente cette émission depuis plus de dix ans, c’est parce que les dirigeants de TF1 sont satisfaits des audiences. En effet, les bonnes audiences génèrent de gros revenus publicitaires. Alors quand de grosses audiences tombent, Jean-Luc Reichmann est aussi fou de joie. Ce fut le cas le 29 juillet dernier, le présentateur a fait des gâteaux et il venait de connaitre les scores d’audience. Il était heureux car les chiffres sont bons. Il était à deux doigts de dévorer des dizaines de Donuts : des gros beignets très caloriques que les Américains adorent. Un vrai coup de folie.

C’est lui qui a posté cette photo sur son compte Instagram qui est très suivi. Il a ajouté sous le cliché un commentaire : « Pour fêter les énormes audiences d’hier des 12 Coups de Midi (36% de parts de marché, 29% sur cibles et plus de 3 millions de téléspectateurs) nous avons décidé de faire un atelier pâtisserie et de nous lâcher sur le Donuts. Bonne journée à tous. ».

Ce message a été très aimé et commenté. Les fans de l’émission ont pu dire « Génial ! Je suis heureux pour toi », « Bravo, ne change rien », ou encore « C’est grâce à toi ». Des messages que l’animateur a dû apprécier. L’homme aime garder un lien fort avec ses fans qui sont très nombreux.

Jean-Luc Reichmann un présentateur heureux

Tout plane pour Jean-Luc Reichmann. Son émission fonctionne très bien. Il prend un réel plaisir à l’animer. Il a même eu droit à une émission en prime time, au début du mois de juillet pour fêter ce succès. Sur son compte Instagram, l’homme partage régulièrement des photos des coulisses de l’émission. Certains téléspectateurs ont d’ailleurs pu s’apercevoir de l’élimination d’Eric avant même la diffusion de l’émission.

Il faut savoir que durant une journée de tournage, Jean-Luc Reichmann enregistre de nombreuses émissions pour réduire les coûts de production. En ce moment, fait assez rare, c’est une jeune femme qui est la championne de midi. Il s’agit de Caroline, une jeune rouennaise qui est passionnée par l’écologie. Elle cumule déjà plus de 40.000 euros de gains et rêve de faire de beaux voyages avec cette somme. Les téléspectateurs l’adorent.