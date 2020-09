Jean-Luc Reichmann “12 Coups de midi”: sous le choc avec cette révélation sur Emilia Clarke (Game of Thrones)

Jean-Luc Reichmann : Dans l’épisode final de Game of Thrones, un célèbre personnage a inspiré Emilia Clarke pour prononcer le discours terrifiant de Daenarys et Jean-Luc Reichmann a été très étonné d’apprendre qul était ce personnage …

Dans les 12 coups de midi, les questions de Jean-Luc Reichmann sont toujours insolites ou coquines, dans le but d’en apprendre un peu plus sur la vie intime des candidats, tout en utilisant l’humour.

Dans l’émission du 6 septembre l’animateur de TF1 a été stupéfait et saisi d’effroi d’apprendre une infirmation suite à une question sur Emilia Clarke.

Le sujet était donc la manière dont Daenerys Targaryen alias Khaleesi s’était préparée avant l’épisode final de la série culte Game of Throne, dans lequel elle s’adresse à son armée.

Jean Luc Reichmann a donc demandé au candidat Matthieu : “Qu’a visionné Emilia Clarke afin de préparer au mieux son discours lors du dernier épisode de la série Game of Thrones ? ». Le candidat a alors choisi la réponse :”Mel Gibson dans Bravehart », ce qui n’était pas la bonne.

La réponse correcte était en effet : « des vidéos d’Hitler”.

Le célèbre animateur est resté bouche bée en apprenant cela. La célèbre voix de l’émission Zette a raconté de quelle manière Emilia Clarke en était venue à visionner des archives du dictateur nazi. “En fait, son personnage devait discourir face à une armée. Et donc elle s’est entraînée pour prononcer son discours qui est terrifiant, en visionnant des vidéos du non moins terrifiant Führer”, a poursuivi la voix off des 12 Coups de midi.

“C’est fou, ça !”, a réagi l’animateur avant de reprendre le jeu.

⚠️ Attention ⚠️ Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez‼️…

Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages💕

Belle fin d’été à Tousss ☀️

Je vous ❤️ 😜 pic.twitter.com/1Ti0H7KNhP — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 13, 2020

C’est Léo qui a remporté la victoire encore une fois. Dans le Coup fatal, le vainqueur s’est facilement défait de Quentin et le jeune maître a donc réussi un nouveau coup de maître à 30 000 euros. Cependant, il n’a pas découvert qui se cachait derrière l’étoile mystérieuse.

Jean-luc Reichmann, animateur très apprécié a également fait un bel hommage sur Twitter à l’artiste Annie Cordie, suite à son décès. « Vous chantiez Ça ira mieux demain

mais vous vouliez toujours nous donner Que du Bonheur

à déguster sans modération, et tout de suite !

Chanson, cinéma, théâtre, meneuse de revue, vous étiez une artiste complète.

À chaque événement vous répondiez présente. » a-t-il écrit.

Des rumeurs courraient récemment sur le départ de l’animateur de la première chaîne.

Il avait alors publié une vidéo sur ses réseaux sociaux depuis son domicile, dans laquelle il s’exprime sur ces rumeurs et rassure les téléspectateurs :”Alors, il y aurait quelques rumeurs que je quitte TF1, mais ça va pas non ? Ça s’appelle des rumeurs ! Qu’est-ce que tu en penses toi ?” demande-t-il à l’une de ses chèvres avec humour.

Les explication étaient plutôt nécessaires car l’animateur avait reçu de nombreux messages d’interrogations suite à la publication de ces fausses informations. “Merci de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages” a-t-il conclu dans son explication.