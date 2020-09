Jean-Luc Reichmann "12 Coups de midi": totalement bouleversé, à cause de la réaction de Zette

Ce vendredi 18 septembre 2020, deux collaborateurs des Douze coups de midi ont fait une énorme surprise à Jean-Luc Reichmann.

Si le célèbre présentateur est aimé par le public, il en est de même pour ses collaborateurs qui l’adorent. Depuis 10 ans qu’il présente Les douze coups de midi, Jean-Luc Reichmann n’avait jamais vécu un tel moment. Pourtant, plusieurs de ses émissions ont connu des situations pleines d’émotion. Mais cette fois-ci, ce n’était pas de la part d’un candidat ou d’un téléspectateur que venait la surprise, mais bien de Zette et Maboule.

Deux personnages très importants sur le plateau de l’émission phare de TF1. Les deux complices étaient donc de mèche pour surprendre le présentateur qui visiblement ne s’y attendait pas.

Maboule est un nouveau venu dans le programme. Depuis la crise du covid-19 et des mesures d’hygiène en place, il intervient régulièrement dans l’émission. C’est lui qui a la lourde tâche de désinfecter le plateau. Il nettoie les pupitres des différents candidats du jeu de TF1 pour assurer la sécurité. Une tâche importante dont il s’acquitte en direct chaque jour sur les plateaux de TF1. Zette est la célèbre voix-off. C’est elle qui présente les candidats depuis de nombreuses années et qui rend hommage à certains champions grâce à des chansons devenues célèbres. De son vrai nom Isabelle Benhadj, c’est une proche de Jean-Luc Reichmann.

Il travaille ensemble depuis de nombreuses années. Déjà dans les années 80, les deux amis se croisaient dans les couloirs de Fun Radio. Et bien des années plus tard, le mari de Nathalie Lecoultre avait cherché une voix pour Les douze coups de midi. Il avait donc tout naturellement pensé à celle avec qui il avait commencé sa carrière. Il y a maintenant 10 ans que ce duo rencontre un véritable succès. On pouvait d’ailleurs découvrir le visage de la célèbre voix des Douze coups de midi, il y a quelques semaines dans la presse. Un article du magazine Voici qui s’intéressait à celle dont on ne voit jamais les traits. Âgée de 59 ans, elle a également été la voix off du Juste prix présenté par Philippe Risoli et collabore régulièrement à Secrets d’Histoire avec Stéphane Bern. Et depuis 2011, c’est elle qui officie tous les jours dans Les douze coups de midi.

Les 12 coups de midi

Zette et Maboule avaient donc décidé, en cachette, de faire une belle surprise à Jean-Luc Reichmann. Une manière de remercier le présentateur pour sa gentillesse à leur égard. Ce vendredi 18 septembre, a donc été une émission mémorable pour le papa de six enfants.

Alors que le maître de midi, Léo se battait pour une 19e victoire, le présentateur animait la partie du ” Coup par coup “. Le jeu allait se terminer lorsque Maboule a déboulé sur le plateau. Très surpris, Jean-Luc Reichmann avait lancé : “ Il y a quelque chose qui se passe ici même ! “.

Le responsable de la désinfection du plateau brandissait alors quelques pancartes. Quelques instants avant que Zette ne fasse, elle aussi, son entrée sur le plateau. Fidèle à son habitude, elle avait improvisé une petite chanson en l’hommage de Jean-Luc Reichmann. ” Avec son pardessus d’étoiles, ses idées, ses visions s’emballent, pourtant, il voit jamais trop grand, Jean-Jean. La conviction qu’il peut le faire, fait naître ses plus beaux rêves sur terre, on est bien dans son univers, Jean Jean “ chantait la plus célèbre voix-off du PAF. Avant de poursuivre : “ Une âme fidèle, l’esprit vaillant, c’est un grand homme et un enfant, ses failles le portent au firmament, Jean-Jean. Sur une idée du Grand Maboule, tu vois, c’est moi qui déboule, pour te souffler au creux du cœur, quelques mots d’amour “ finissait la chanteuse du jour. Surpris cette attention particulière, Jean-Luc Reichmann avait rapidement repris ses esprits : ” C’est super gentil, merci Maboule, merci Zette, je n’étais pas au courant. Merci à tous, on a fait une rentrée super, c’est super touchant ! “ remerciait le mari de Nathalie Lecoultre.

Les 12 coups de midi; Un moment très particulier pour celui qui est très attaché à son émission et à ceux qui la composent. Ceux qui l’aident quotidiennement à rencontrer le succès. Toujours prêt à de petites attentions envers ses fans et ses téléspectateurs, Jean-Luc Reichmann est très proche également des candidats et de ses équipes. Pour lui, Les douze coups de midi, c’est avant tout une grande famille. Un clan qui vient de fêter il y a quelques semaines ses 10 ans d’existence. Malgré les années qui passent, le public est toujours au rendez-vous. Des audiences qui continuent à battre chaque jour des records depuis près de 4 000 jours.

Les 12 coups de midi: Ni la crise de la pandémie du Covid-19, ni les autres émissions, ni le temps qui passe ne semblent avoir d’emprise sur Les douze coups de midi. Un succès qui ne se dément pas au fil des mois. Et un bonheur toujours partagé, pour Jean-Luc Reichmann chaque fois qu’il apparaît sur le plateau de la Plaine Saint-Denis.

Seule ombre au tableau, le célèbre présentateur regrette d’avoir dû faire des sacrifices. Et principalement celui de ne plus accueillir de public en direct. Une décision qui avait été très difficile à prendre, mais qui était inévitable. Après la longue période de confinement, et la reprise des tournages, ce choix avait été fait par la production des Douze coups de midi. Jean-Luc Reichmann l’avait annoncé lui-même à son grand regret. Mais pour lui, il s’agissait d’une sage décision. Malgré l’absence de spectateur, le show quotidien a toujours bien lieu. Et si les téléspectateurs fidèles continuent de suivre Les douze coups de midi, c’est aussi pour ce genre de moment particulier comme celui que Jean-Luc Reichmann vient de vivre.

Une émission dans laquelle il y a régulièrement des surprises. Que ce soit l’élimination de candidats que l’on voyait déjà comme de grands champions, ou des moments d’émotion, Les douze coups de midi est une véritable scène de théâtre où il se passe toujours quelque chose. Des candidats tous différents avec leur histoire, qui partagent pour un instant ou pour plus longtemps quelques instants de gloire

Mais pour l’animateur Jean-Luc Reichmann, ce show quotidien, c’est surtout une deuxième famille, une deuxième maison. Des proches qui avaient donc décidé de remercier leur ami en chanson au plus grand étonnement du principal intéressé.