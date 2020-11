Jean-Luc Reichmann 60 ans: Découvrez sa transformation physique au fils des années

Jean-Luc Reichmann c’est l’animateur numéro 1 de TF1 depuis 2001. Pour célébrer l’anniversaire de ses 60 ans et sa déjà grande carrière, nous vous proposons des images rares. En effet, il a eu 60 ans le 2 novembre dernier ! Et comme sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann se trouvent des perles, nous avons jugé bon de vous les partager. Il s’agit donc de photos de lui à tous les âges, ou presque. L’occasion pour ses fans de se rendre compte à quel point l’animateur a évolué au fils des années.

Un succès mérité pour Jean-Luc Reichmann

Jean-Luc Reichmann ne pensait pas une seule seconde faire de la télévision et avoir une si belle carrière devant lui. Il a en effet commencé par animer les promotions dans les supermarchés. Alors, quel beau parcours que le sien pour en arriver là où il est aujourd’hui. À la tête d’une émission sur TF1 qui bat des records d’audience, Les 12 coups de midi. Humble et bienveillant, Jean-Luc Reichmann n’avouera jamais à quel point c’est exceptionnel de se retrouver à sa place. Il avouera volontiers aimer son travail et donner le meilleur de lui-même pour divertir son public. Mais il niera qu’il est impossible de lui arriver à la cheville. Car pour l’animateur, c’est avec des rêves plein la tête qu’il convient d’avancer dans la vie.

De plus, il ne se contente pas de profiter de son succès, Jean-Luc Reichmann se lance des défis. En effet, non seulement il est l’un des animateurs préférés des Français, il est aussi l’acteur principal d’une série qu’il a créé avec sa compagne, Nathalie Lecoultre, Léo Matteï, Brigade des mineurs. Jean-Luc Reichmann aurait-il trouvé la recette du succès ? Il en est en tout cas entouré dans tout ce qu’il entreprend. Enfant déjà, Jean-Luc Reichmann avait des rêves plein la tête.

L’animateur des 12 coups de midi enfant, jeune adulte, adulte et à 60 ans

Puis son énergie le conduit vers l’animation. Mais si il a commencé en bas de l’échelle, il en reste très fier.

Ses looks se sont adaptés en suivant les différentes modes, la preuve dans cette photo des années 1970.

Puis, à force de persévérance dans sa passion, il s’est fait un nom auprès des Français. Il est le visage de l’animation de TF1 que tout le monde adore. Et garde le même sourire tout au long de sa vie et de sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Aujourd’hui… Prêt pour une pétanque ⁉️@dylanrocherofficiel @obut_officiel Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 12 Août 2020 à 12 :59 PDT

Il convient enfin de souhaiter un très joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann et encore de belles années à la télévision !