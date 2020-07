Jean-Luc Reichmann a refusé de présenter une émission culte de TF1, on révèle tout !

Jean-Luc Reichmann est incontestablement le visage des midis de TF1, mais il aurait pu l’être aussi du soir. Alors que l’émission des Douze coups de midi s’apprête à fêter son 10e anniversaire, l’animateur s’est confié sur sa carrière auprès de nos confrères de TV Magazine. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on apprend qu’il a refusé une énorme émission à l’époque alors qu’il n’avait plus de boulot.

Jean-Luc Reichmann refuse la présentation de « Qui veut gagner des millions »

Quand Jean-Luc Reichmann a une idée derrière la tête, il n’est pas simple de lui faire changer d’avis. C’est d’ailleurs en prenant ce genre de risques qu’il a pu être l’animateur qu’il est actuellement : « Au départ, Xavier Couture et Guillaume de Vergès m’ont proposé d’animer “Qui veut gagner des millions?” mais cette émission ne laissait pas suffisamment de place pour le candidat et l’animateur. J’ai refusé pour faire aboutir le projet d’ “Attention à la marche” qui est arrivé sur TF1 en mars 2001″.

Pour celui qui est l’un des animateurs préférés des français, c’était un risque osé, mais qu’il devait faire pour imposer son style de présentation : « Quand j’ai quitté le service public, je n’avais rien de sûr qui m’attendait. J’ai entrepris de rencontrer Étienne Mougeotte pour lui proposer mon jeu et il s’est montré intéressé. Je voulais impérativement garder cette proximité avec les candidats et les téléspectateurs. J’ai pris un risque phénoménal en refusant “Qui veut gagner des millions?” en access prime time à cette époque parce que je n’avais plus de boulot ».

Reichmann plus heureux que jamais

Finalement ce risque a été payant puisque « Attention à la marche » a fait un carton et son petit frère « Les 12 coups de midi » cartonne toujours et encore chaque jour sur TF1. D’ailleurs Jean-Luc Reichmann ne regrette rien et est fier d’avoir pu être fidèle à lui-même : « Plus tard, j’ai aussi refusé d’animer “Wish List” à 19 heures pour les mêmes raisons. Et finalement en 18 ans sur TF1, j’ai réussi à installer “Attention à la marche” et à réaliser cette réadaptation avec “Les 12 coups de midi!” en restant fidèle à mes convictions ».

A la présentation des Douze coups de midi depuis presque dix ans maintenant, Jean-Luc Reichmann est plus heureux que jamais : « J’aime bien aller dans l’univers de chaque personne pour que ça devienne du game show. Ce n’est pas qu’un jeu de culture générale, c’est un vrai divertissement où tout le monde s’amuse et où je m’amuse avec les gens« . Et c’est plutôt réussi lorsqu’on regarde ses émissions sur TF1.

Il faut dire que même si le présentateur est le personnage important de l’histoire, les candidats ont aussi une place importante et c’est ce qu’il voulait en proposant ce genre de jeu : « J’avais envie de laisser de la place pour que les candidats s’expriment. Je ne suis pas là pour me mettre en avant mais pour valoriser mes invités ». Et bien l’artisan de la télévision a bien réussi à mettre en place ce qu’il souhaitait, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.