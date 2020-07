Jean-Luc Reichmann a une vie de Rois, il dévoile d’où vient cette richesse !

À la tête des 12 Coups de Midi depuis maintenant juste 10 ans, Jean-Luc Reichmann serait l’un des animateurs les mieux payés de la télévision française, si ce n’est le mieux payé. Alors que Cyril Hanouna toucherait un salaire mensuel de 50 000 € par mois, celui de l’animateur préféré des Français sur TF1 serait bien supérieur à celui-ci. Montant auquel il faudrait ajouter les émissions qu’il produit, les pièces de théâtre ainsi que sa série qui cartonne sur TF1, Léo Mattéï, Brigade des mineurs .

Alors qu’il vient de vendre sa société de production à Endemol, il y a quelques semaines pour un montant de 10 millions d’euros, Jean-Luc Reichmann percevrait en réalité un salaire de 125 000 euros par mois pour la présentation des 12 Coups de Midi.

Mais, si ce montant peut paraître énorme, il est à relativiser avec les bénéfices plantureux que Jean-Luc Reichmann génère quotidiennement, grâce notamment aux spots publicitaires. Devenue à peu de chose près la minute de publicité la plus chère du paysage audiovisuel français, un film promotionnel de 30 secondes se négocierait autour des 30 000 à 40 000 euros, et quand on sait qu’il y a 3 coupures publicitaires, une avant, une pendant et une après Les 12 coups de midi, cela représenterait un chiffre d’affaires pour TF1 de plus 1 000 000 euros par émission.

Le salaire de Jean-Luc Reichmann semble donc tout à fait relatif, par rapport aux sommes faramineuses que génèrent Les douze coups de midi. De plus, l’émission, qui vient de fêter ses 10 ans lors de la semaine extraordinaire qu’a connu le jeu avec Le Combat des maîtres qui a vu s’affronter les plus grands champions de ses dernières années, est le programme de jeux, qui compte le plus grand nombre de téléspectateurs, et ce, de manière régulière.

Alors qu’à ses débuts Les, 12 coups de midi comptait aux environs de 3 millions de téléspectateurs, après près d’une décennie, ils sont toujours aussi nombreux devant leurs écrans le midi sur TF1. Résultats, que très peu d’animateurs et présentateurs peuvent se vanter d’avoir aujourd’hui, car il semblerait que l’ensemble des programmes perde chaque saison, un nombre important de téléspectateurs. Avec tous ces résultats, il semble donc normal pour la première chaîne française, de payer gracieusement ceux qui les font vivre.

Alors que son contrat vient à échéance d’ici un an, on imagine mal, la nouvelle production des Douze coups de midi et la direction des programmes et des jeux de TF1, pouvoir se passer d’un tel talent, et d’un animateur qui est au fil des années, toujours aussi fédérateur. Des montants qui semblent peut-être énormes, mais, qui sont encore loin derrière ceux de grands sportifs ou de stars du show-business, même s’il faut l’avouer, qui sont quand même très conséquents pour le commun des mortels.

Mais si aujourd’hui Jean-Luc Reichmann gagne très bien sa vie, ce n’a pas toujours été le cas puisque sa rémunération a évolué au cours des années, et selon les courbes des audiences, bien évidemment. Arrivé à Paris très jeune, il avait commencé par un nombre invraisemblable de petit boulots, en courant le cachet de théâtre en théâtre pour enfin arrivé à la télévision où ce fut d’abord sa voix qui l’avait fait connaître.

En assurant les voix-off de divers jeux à la télévision, comme notamment les Z’amours mais aussi en devenant une des voix des Guignols de l’info sur Canal+, Jean-Luc Reichmann avait commencé à se faire un nom dans le monde de l’audiovisuel sans pour autant que les téléspectateurs ne connaissent son visage. Ce ne fut que quelques années plus tard, que la direction de France 2, sentant visiblement qu’il avait un très fort potentiel dans leur rang, lui avait proposé la présentation du jeu Les Z’amours.

Des débuts sur lesquels il est revenu à plusieurs reprises. Dans son livre autobiographique, T’as une tâche, pistache, Jean-Luc Reichmann évoque l’époque durant laquelle, il souhaitait cacher son angiome, cette tache de vin qui lui couvre le visage. Mais après quelques mois, malgré les réticences de certains et les conseils d’autres, Jean-Luc Reichmann avait décidé de s’afficher, tel que la nature l’avait fait, et tant pis si ça devait déplaire. L’animateur avoue que ce fut une véritable libération et qu’il s’était senti alors, enfin lui-même, pour faire son métier et s’épanouir danse une activité qui est sa réelle passion. Au fil du temps, son empathie envers le public et son éternelle joie de vivre ont fait de Jean-Luc Reichmann une véritable star qui transforme en or tout ce qu’il touche.

Conscient du travail qu’il a dû apporter pour arriver à ce résultat, il est néanmoins aussi conscient de la chance qu’il a d’avoir toujours autant de téléspectateurs et de fans après autant d’années de présence quotidienne à l’écran, mais de connaître le luxe aussi aujourd’hui d’être totalement à l’abri financièrement. Malgré cette accumulation de richesse, Jean-Luc Reichmann, papa de 6 enfants, souhaite inculquer à sa petite tribu le sens de l’effort et du travail, en leur rappelant que dans la vie, rien n’était dû.

Il veut faire comprendre à ses enfants, par une éducation par l’exemple, que la réussite ne vient pas du jour au lendemain et qu’il faut savoir garder les pieds sur terre et ne jamais oublier ses origines. Une philosophie de vue qu’il s’applique bien évidemment à lui-même. Alors oui, il gagne très bien sa vie, mais il sait aussi que cela peut s’arrêter du jour au lendemain, car en télévision comme dans la vie, rien n’est éternel. Il a probablement conscience qu’un jour, tout s’arrêtera et que comme les autres, il sera remplacé. En attendant, Jean-Luc Reichmann semble bien décider à continuer la formidable aventure, à condition que le public veuille encore de lui. Mais au vu de ses audiences et de sa popularité sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle, il paraît évident que ce soit toujours le cas.