Jean-Luc Reichmann amoureux: Il présente son nouvel ami ! « VIDÉO » On adore!

Jean-Luc Reichmann a publié sur son compte Instagram, il y a quelques heures, la photo de son nouvel ami, et visiblement ils ne peuvent plus se passer l’un de l’autre.

L’animateur des 12 coups de midi a donc publié sur les réseaux sociaux un cliché de celui duquel il est tombé sous le charme. Alors que l’animateur vedette vient de vivre, une semaine, totalement extraordinaire avec Les Douze coups de midi, le Combat des Maîtres qui a vu s’affronter les meilleurs candidats de ces dernières années dans une compétition infernale, pour désigner le champion des champions, Jean-Luc Reichmann prend maintenant un peu de repos.

Il y a quelques semaines, il avait fêté un grand événement avec le record de victoires d’Éric qui avait atteint 199 émissions remportées et plus de 900 000 euros de cadeaux. Les dernières semaines de Jean-Luc Reichmann ont été remplies d’émotions et c’est donc dans sa maison, et plus particulièrement dans son jardin, que l’animateur préféré des Français a pris quelques jours de farniente bien mérité. Et comme à son habitude, il ne manque pas de publier les photos de ces moments de joie passés au grand air.

Si sur son compte Instagram, il avait publié il y a quelques semaines une photo d’un magnifique tracteur Massey Ferguson qui trônait au milieu de sa pelouse aujourd’hui, c’est du côté des animaux que Jean-Luc Reichmann trouve un peu de détente. Il a donc décidé de poster une photo de son nouveau copain » Je vous présente mon nouvel ami. C’est un ami d’un ami qui ne m’appartient pas, mais dont je suis littéralement tombé sous le charme, pas vous ? Bonne semaine ensoleillée à tous « .

Ce nouveau compagnon n’est pas un chien ou un chat ou même un animal de la basse-cour, mais bien un animal beaucoup plus insolite puisqu’il s’agit d’un lama. Visiblement, le mari de Nathalie Lecoultre semble être un fan de cette race d’animaux, puisque le dimanche 21 juin, il publiait déjà des photos avec un troupeau de lamas, tout en souhaitant une bonne fête à tous les papas lors de ce week-end dédié à la fête des pères.

Après seulement quelques heures, la publication de sa vidéo a recueilli plus de 10 000 likes ainsi que de nombreux commentaires. Il faut bien avouer que chacune des photos publiées sur les différents comptes de ses réseaux sociaux par Jean-Luc Reichmann rencontre systématiquement un grand succès, comme d’ailleurs chacune de ses émissions sur TF1 qu’il présente quotidiennement. Un autre succès est celui de sa série Léo Mattéï, Brigade des mineurs qui a fait de lui, en plus de l’animateur préféré des Français, le héros de séries le plus adulé.

Visiblement revenu très en forme après un petit coup de mou, Jean-Luc Reichmann semble avoir retrouvé le sourire. Car après la pandémie de covid-19 qui avait obligé l’arrêt de l’intégralité des émissions sur toutes les chaînes de télévision françaises, et donc par la même occasion les enregistrements des Douze coups de midi, Jean-Luc Reichmann était resté confiné comme la plupart des Français chez lui. Entouré de son épouse et ses six enfants, il trépignait d’impatience de retrouver les studios de la Plaine Saint-Denis. La reprise des enregistrements des émissions avait été annoncée par la levée de certaines restrictions, et c’est alors que Jean-Luc Reichmann s’était jeté dans le travail, afin de pouvoir proposer un maximum d’émissions dans un minimum de temps aux téléspectateurs.

Il avait donc été obligé de garder un rythme et un volume de travail tout simplement hallucinant. Avec un rythme de 5 à 6 émissions par jour dans des conditions pas toujours évidentes, notamment avec la distanciation sociale, le port du masque, et des studios réaménagés pour l’occasion, ce fut donc un vrai parcours du combattant pour enfin réussir à tout produire dans un laps de temps très court. Mais à force de travail, toutes les équipes de production de TF1 et Jean-Luc Reichmann avait réussi à reprendre le cours normal de la saison afin de savoir si Eric allait enfin battre son record.

Et bien sûr comme nous le savons aujourd’hui, ce fut fait, puisqu’Éric le breton d’origine, est devenu le champion des champions en battant tous les records alors détenus notamment par Christian Quesada donc il a effacé le nom de la mémoire de l’émission. Après toutes ces longues semaines, Jean-Luc Reichmann a donc décidé de se reposer un peu, et de profiter de la nature et de la campagne. Et bien lui en a fait, puisque apparemment, il s’est fait un nouvel ami ! Passionné de nature, le papa de 6 enfants est un véritable ami des animaux. Il est toujours entouré de chiens, de chats, de poules, et maintenant apparemment d’un lama. Une publication sur son compte Instagram qui a bien évidemment fait réagir en nombre ses followers qui n’ont pas manqué l’occasion pour saluer la nouvelle amitié de Jean-Luc Reichmann.

Sur ce même compte, il livrait également, il y a quelques jours, sa méthode pour toujours avoir le sourire, avec une recette qui selon lui apporterait le bonheur : » Interdit : de se plaindre, de se fâcher, d’être rancunier, de vivre dans le passé, et de s’entourer de personnes négatives. À faire : rire, embrasser et vivre chaque moment comme s’il s’agissait du dernier. Suivez le régime du bonheur, un sourire chaque matin et un merci tous les soirs « . Une recette qu’il semble s’appliquer à lui-même et qui paraît fonctionner de belle manière quand on voit toujours le sourire qu’affiche Jean-Luc Reichmann sur toutes ses publications. Il faut également avouer que le succès de ces émissions et de ses séries, et le bonheur que lui donne ses 6 enfants, et bien évidemment son épouse, sont beaucoup de bonnes raisons d’afficher un large sourire sur son visage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 6 Juil. 2020 à 3 :23 PDT

Mais visiblement, la bonne humeur serait héréditaire chez les Reichmann, quand on voit sur une autre vidéo qu’il a publié il y a peu. Dans cette séquence, l’animateur effectuait un duo avec sa grand-mère de 99 ans, qui semble elle aussi en pleine forme. Apparemment une famille où le sourire et le bonheur sont de mise au quotidien et qui semble donner la pêche et la longévité.