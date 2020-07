Jean-Luc Reichmann annonce le retour de l’une des plus grandes figures de l’émission !

Une nouvelle fois, Jean-Luc Reichmann a fait une annonce qui détonne. Il a indiqué qu’une belle surprise allait arriver. Il s’agit du retour d’un champion charismatique du programme phare de TF1 : les 12 coups de midi. Celui-ci a marqué l’histoire de ce jeu. Il était surtout très apprécié d’une grande part du public.

Le 29 juin dernier, une émission exceptionnelle a été diffusée sur TF1. Un épisode intitulé « le combat de maîtres » qui s’est particulièrement bien deroulée. L’audience était au rendez-vous. Jean-Luc Reichmann veut vraiment continuer d’étonner les fans et de leur réserver des surprises. Ces derniers jours, les grandes maîtres ont fait leur retour sur le plateau de l’émission.

Voir cette publication sur Instagram 10 ANS ! 🎉 @jean.luc.reichmann #les12coupsdemidi Une publication partagée par Les 12 Coups De Midi (@les12coupsdemidi_tf1) le 29 Juin 2020 à 3 :02 PDT

Un passage qui a marqué

Le 1er juillet dernier, c’est un candidat qui avait marqué les téléspectateurs qui était en lice dans l’émission les 12 coups de midi. Les fans du programme de TF1 se souviendront toujours de ce garçon qui les a surpris autant par son énorme talent. Assez jeune, il a fait un parcours exceptionnel depuis son premier passage, diffusé en octobre 2019. Il a été battu après 153 passages et surtout 691.522 euros de gains. Une somme astronomique avec laquelle il a dû se faire plaisir en achetant quelques objets.

Paul est de retour !

Jean-Luc Reichmann a savamment annoncé le retour de Paul dans le cadre du Combat des maîtres. Le 30 juin dernier, il publié, depuis son compte Instagram, une photo aux côtés de Paul et indiqué : « Et à demain midi pour le Combat des Maîtres ». Sur Instagram, Jean-Luc Reichmann est suivi par une énorme communauté de fans. Chaque cliché est liké et abondamment commenté. La joie des fans fut énorme après cette annonce. « Quel bonheur de voir à nouveau Paul, grosses bises à vous 2 et à demain » ; « Bonne soirée à Jean-Luc et Paul mon préféré, à demain midi, je vous aime ! ».

Voir cette publication sur Instagram Paul était de retour ce midi ! #les12coupsdemidi#jeanlucreichmann#paul12coupsdemidi#wikipaul Une publication partagée par Les 12 Coups De Midi (@les12coupsdemidi_tf1) le 29 Avril 2020 à 12 :37 PDT

Des champions charismatiques

Récemment, un autre candidat a fait beaucoup parler de lui. Il s’agit d’Eric. Ce participant breton a battu tous les records. Et a empoché plus de 900.000 euros. Une somme colossale. Il est venu effacer une empreinte bien sombre laissée par un autre champion qui s’appelle Christian Quesada. Ce dernier a eu de lourds démêlés avec la justice, notamment avec des mineurs. Suite à cette affaire, Jean-Luc Reichmann ne veut même plus prononcer son nom.

Quoiqu’il en soit, l’émission navigue tranquillement et vient de fêter ses dix ans. Jean-Luc Reichmann dans un entretien accordée à Télé Loisirs, se félicitait du succès de l’émission. Il faut dire le public est au rendez-vous. Les règles ne sont pas compliquées à comprendre et s’adresse à un public large. Une optique qui a fait que les adolescents comme les seniors aiment regarder cette émission vraiment divertissante. Le succès de l’émission tient aussi beaucoup à la personnalité du présentateur vedette Jean-Luc Reichmann.