Jean-Luc Reichmann atteint du covid-19! Il donne enfin des nouvelles de son état de santé !

Animateur auprès de TF1 depuis plusieurs années maintenant, Jean-Luc Reichmann fait partie des célébrités les plus appréciées du PAF. Entre « Les 12 coups de midi » et son rôle dans la célèbre série « Léo Matteï », il n’oublie pas de réserver du temps à ses fans. Il est d’ailleurs très présent sur les réseaux sociaux où il dévoile son quotidien régulièrement à ses admirateurs. Plus récemment, le compagnon de Nathalie Lecoultre est également apparu dans diverses interviews. De quoi lui permettre de faire le point sur certains projets et donner de ses nouvelles d’une manière plus concrète.

Ce week-end, Jean-Luc Reichmann était justement l’invité de l’émission de Pascal Nègre. L’occasion pour le présentateur phare de TF1 de parler de sa carrière, de sa vie de famille mais aussi de son état de santé. Et les nouvelles ne sont pas toujours bonnes pour ce dernier ! En effet, l’animateur de « Les 12 coupes de midi » serait atteint du covid-19. Une information qu’il a confirmé alors que les rumeurs commençaient à se faire entendre de la part de ses fans. Qu’en est-il réellement ? Le présentateur de TF1 va-t-il bien ? L’équipe de LDPeople a décidé de faire le point pour vous donner toutes les informations !

Un homme comblé par sa famille !

Si on connaît les détails de sa vie professionnelle, Jean-Luc Reichmann a toujours fait en sorte de rester le plus discret possible sur sa vie de famille. Une décision qui a pour but de préserver les siens tant la célébrité peut avoir des effets néfastes. Et le pari semble réussi puisque les téléspectateurs ne savent que le minimum sur leur vie privée. Cet entretien avec Pascal Nègre était donc le meilleur moment de donner quelques informations sur leur vie de famille. Un petit rappel de ce dont ce dernier avait déjà fait part par le passé. On se souvient notamment le présentateur de TF1 est père de famille de 6 enfants de 9 à 29 ans.

Chaque membre de cette petite tribu est très proche les uns des autres. C’est d’ailleurs ce qui aurait causé cette contamination ! En effet si Jean-Luc Reichmann est actuellement atteint du covid, ce serait à cause des interactions des plus jeunes. Ces derniers auraient été les premiers à avoir été malade avant de transmettre le virus aux adultes. Une contamination qui n’a tout de même pas empêché l’animateur de « Les 12 coups de midi » de répondre présent à l’appel de Pascal Nègre lors de son interview. « Je tenais à être là avec toi, c’est un grand plaisir » avait-il d’ailleurs confirmé depuis son domicile où il a répond aux question de l’animateur.

Une interview pas comme les autres !

Les adeptes de l’émission de Pascal Nègre le savent, l’animateur reçoit ses invités tous les samedis et dimanches. Une habitude qui nous permet d’en apprendre davantage sur les célébrités françaises qui nous intéressent. Et pour ce week-end, c’est donc vers le célèbre Jean-Luc Reichmann que ce dernier s’est tourné. Une interview qui aurait dû être réalisée sur le plateau habituel mais que l’animateur a dû faire dans des conditions assez spéciales. « En fait Jean-Luc Reichmann n’est pas en studio, il est chez lui et moi je suis chez moi d’ailleurs » avait-il déclaré en début d’émission.

L’occasion pour lui de faire comprendre que Jean-Luc Reichmann est bien atteint du coronavirus. « C’est vrai que ça ratatine complètement » confirme le présentateur de TF1 qui fait face à la maladie depuis près d’une semaine. Un témoignage qui pourrait bien alerter ceux qui ne sont pas encore malade de faire très attention.

Qu’en est-il des émissions de Jean-Luc Reichmann ?

Malade depuis quelques jours, Jean-Luc Reichmann est donc en repos total. Ce dernier n’est plus revenu sur les plateaux de tournages depuis qu’il a été testé positif au coronavirus. Une situation qui pourrait impacter son émission « Les 12 coups de midi » dont la diffusion se fait quotidiennement ? Pas de réponses concrètes sur le sujet jusqu’à présent ! On ne peut d’ailleurs qu’espérer que l’animateur puisse reprendre du service avant que les séquences tournées à l’avance ne soient toutes diffusées.

En attendant, les téléspectateurs de Jean-Luc Reichmann pourront donc continuer à suivre les avancées de l’actuel maître de midi. Les adeptes de « Léo Matteï » pourront également commencer à suivre les derniers épisodes de la série à partir du 8 avril 2021. Un rendez-vous que l’on ne peut rater tout en souhaitant un prompt rétablissement à l’acteur principal !