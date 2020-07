Jean Luc Reichmann au cœur d’une énorme polémique, « le préféré des français », élimination louche, filouterie sur TF1!

Depuis déjà de nombreuses années, Jean-Luc Reichmann fait partie des présentateurs parmi les plus populaires de la télévision française. Avec sa bonne humeur et son sens de la dérision, il compte de nombreux fans. Son émission, « les 12 coups de midi » est très regardée. Pourtant Jean-Luc Reichmann est au cœur d’une tempête. Une polémique le rend très triste.

Récemment, le magazine hebdomadaire « Télé Star » a évoqué une polémique qui concerne Jean-Luc Reichmann. Pour être plus précis cette polémique concerne surtout Eric, l’un des candidats phare de l’émission. L’homme a battu tous les records de l’émission et a fait oublier Christian Quesada, le précédent champion qui était devenu bien encombrant.

Eric : une élimination étonnante

Pour de nombreux téléspectateur, l’élimination d’Eric serait étrange. Certains fans de l’émission pensent qu’il y a eu manipulation et que c’est tout simplement truqué. Même un fan de la première heure a des doutes. Il s’agit d’Alix de Sury qui n’arrive toujours pas à croire à l’élimination d’Eric. Il est très dubitatif. « J’aimerais répondre à M. Alix de Sury qui trouve suspecte l’élimination d’Eric dans l’émission les 12 Coups de midi », indique Télé Star. « La serpillière est vraiment le nom d’un insecte. Il n’y a, pour une fois, aucune erreur. Il suffit d’aller sur Internet pour vérifier », souligne un certain Stéphane. « Heureusement, que M. Alix a précisé qu’il est apprenti jardinier ».

Eric très critiqué

Toutefois, Eric, le champion des 12 coups de midi, avec près de 200 participations a été assez vivement critiqué parce qu’il était jugé trop timide et trop taciturne. Il est même considéré par des téléspectateurs comme trop froid. Eric a réagi à ces critiques et il a du mal à les digérer. « J’en ai vraiment marre des personnes qui critiquent Eric ! Par jalousie ? C’est pourtant plus palpitant de suivre un participant cultivé comme lui, plutôt que d’autres qui ne connaissent presque rien et dont on se demande comment ils ont pu être sélectionnés » était-il écrit en commentaire sur le site de Télé Star.

Les 12 coups de midi, une émission très populaire

Tous les midi, l’émission de Jean-Luc Reichmann connaît un grand succès. Les audiences sont toujours excellentes. Le programme est diffusé depuis plus de 10 ans sur TF1. Sur son compte Instagram qui est très suivi, Jean-Luc Reichmann a souvent l’occasion de se réjouir des bonnes audiences qui sont enregistrées. Récemment, TF1 a permis à Jean-Luc Reichmann de célébrer les 10 ans de l’émission lors d’un prime time au début du mois de juillet. Tous les anciens champions étaient réunis comme Eric. En Revanche, Christian Quesada ne faisait pas partie du casting. L’homme a eu des démêlés avec la justice pour des comportements répréhensibles vis-à-vis d’enfants. Le succès de l’émission est lié au concept mais aussi à certains candidats comme Eric qui ont permis aux médias de s’intéresser à ce parcours exceptionnel. L’homme a remporté de nombreux cadeaux et une belle somme d’argent.