Jean-Luc Reichmann avec la police: l'animateur reçoit une récompense incroyable, on vous dit tout !

Jean-Luc Reichmann partage toujours ce qui fait son actualité sur les réseaux sociaux. L’animateur des 12 coups de midi est également très investi dans la série Léo Mattéï, Brigade des mineurs. Jean-Luc Reichmann en est le personnage principal, l’un des créateurs aussi, l’un des producteurs. Sa femme aussi, Nathalie Lecoultre, est à l’origine de la création de cette série et elle en est également la directrice artistique. Léo Mattéï, Brigade des mineurs fait un carton alors que la septième saison est actuellement en tournage.

Pour Jean-Luc Reichmann et son épouse, créer cette série c’est aussi ouvrir les yeux des téléspectateurs sur le travail formidable de la police auprès des enfants. Car cet aspect n’est que rarement médiatisé et il reste extrêmement important. Pour la crédibilité de la série, les équipes se rapprochent souvent de véritables membres des forces de l’ordre. Alors, à la police, personne n’ignore le travail de Jean-Luc Reichmann et sa dévotion pour les enfants et leur protection. C’est pourquoi la police va remettre une récompense à l’animateur.

Jean-Luc Reichmann reçoit des honneurs inattendus en arrivant à Marseille

Jean-Luc Reichmann ne pouvait pas taire cet événement. Il devait partager avec ses fans cette nouvelle qui le touche profondément. En effet, il a récemment reçu une récompense pour son engagement pour la protection des enfants. À travers son rôle dans Léo Matteï, Brigade des mineurs, l’animateur participe à l’effort de la police judiciaire. Il permet aux enfants de rester conscients des risques, de même qu’aux parents. Il montre aussi l’implication des force de l’ordre pour que les enfants soient protégés.

De passage à Marseille pour le tournage de la suite de Léo Mattéï, Brigade des mineurs, Jean-Luc Reichmann va recevoir un prix de la part de la police.

La police se mobilise pour la protection des enfants

La direction centrale de la police judiciaire profite d’avoir l’animateur sous la main pour lui faire savoir que son combat est noble. Son engagement envers la protection des enfants est aussi émouvante qu’impérative. C’est avec un grand honneur que Jean-Luc Reichmann accepte ce prix. En effet, c’est d’abord pour les enfants que Léo Mattéï, Brigade mineurs existe. Certes, les séries policières ne sont peut-être pas véritablement destinées à un public enfantin. Mais c’est afin de mieux les protéger que de nombreux thèmes difficiles sont abordés dans le show. Et c’était effectivement la volonté de Jean-Luc Reichmann et de sa compagne, Nathalie Lecoultre, que de participer à la protection des enfants.

La police n’en parle pas beaucoup mais les enfants représentent en effet des victimes à part. Les médias ne se concentrent pas sur les mineurs mais ils font malheureusement partie de statistiques non négligeables. À ce titre, c’est effectivement toute une brigade qui est destinée à s’occuper des affaires qui touchent les enfants. Ainsi, la police nationale compte dans ses rangs des équipiers particuliers qui ne sont présentés qu’aux enfants. Ils sont là pour les rassurer, les écouter et les épauler dans des moments parfois très difficiles. Car les enfants ne devraient malheureusement pas avoir à être confrontés à la police ou au système judiciaire.

Une peluche fait partie de l’effectif des policiers

Jean-Luc Reichmann est honoré de la reconnaissance de son travail pour la série

Jean-Luc Reichmann est donc encore plus convaincu que son travail à du sens. Avec cette récompense offerte par la police de Marseille, c’est une nouvelle preuve de reconnaissance qui lui est offerte. L’animateur et comédien ne pouvait espérer mieux que de recevoir l’aval de la police par rapport à son travail dans la série. La protection des mineurs reste au centre des préoccupation du show et c’est bien parce qu’elle est au centre des préoccupations de Jean-Luc Reichmann. Alors que le mistral souffle, les comédiens sont sur le vieux port et se préparent à tourner. Anthony Colette, un danseur de Danse avec les stars a rejoint le casting de Léo Mattéï, Brigade des mineurs.

La suite de Léo Mattéï, Brigade des mineurs, est en cours de tournage

Les fans de Jean-Luc Reichmann attendent évidement avec impatience la suite de la série. En effet, il vaudra attendre encore un peu avant de pouvoir visionner les résultats du tournage en cours. Cela devrait prendre une année environ pour que la suite revienne ? D’après le compte Instagram de la série, Léo Mattéï, Brigade des mineurs sera de retour pour sa huitième saison en 2021. Mais les dates ne sont pas encore annoncée officiellement pour la diffusion. La seule chose à peut près certaine c’est que les épisodes ont toujours été diffusés le jeudi soir à partir de 21h10 et sur TF1.

Jean-Luc Reichmann fera patienter ses fans grâce à ses publications sur les réseaux sociaux. En effet, les abonnés de l’animateur et comédien pourront savoir précisément comment le travail avance. De quoi aider les fans à patienter jusqu’à l’année prochaine pour la suite du show.