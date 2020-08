Jean-Luc Reichmann: avec TF1, en froid et grosse dispute? L’animateur des 12 coups de midi dit tout

Jean-Luc Reichmann a beaucoup de mal à se défaire de rumeurs qui voudraient que sa relation soit des plus tendues avec TF1. Ces allégations l’ont poursuivi tout l’été. Il a dû mettre les choses au clair en publiant sur son compte instagram un vidéo à l’attention de ses plus fidèles fans.

Jean-Luc Reichmann a collectionné de très beaux records d’audience pour son jeu télévisé Les Douze Coups de Midi et pourtant, une rumeur a la peau dure : celle de son licenciement imminent de la chaîne TF1. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il a dû mettre les points sur les i puisque pas plus tard que mi-août, il rassurait déjà sa communauté de fans qui s’inquiétait de son départ imminent de la chaîne. Ce dimanche 30 août 2020, l’animateur a décidé de publier un nouveau message qui se veut des plus réconfortants : « Bonjour j’espère que vous allez bien, écoutez, c’était juste pour vous souhaiter une excellente rentrée, y’a un petit rayon de soleil tout là-haut, j’ai acheté des fleurs pour la rentrée ».

Le début de sa prise de parole peut sembler anodine, pourtant Jean-Luc Reichmann a à coeur de toujours voir le bon côté des choses et de diffuser auprès de ses téléspectateurs une énergie positive. Mais il n’a pas mis longtemps à aborder la fameuse question : « Je voulais juste faire une petite mise au point par rapport aux rumeurs que j’ai vues et entendues : tout va très, très bien avec TF1, puisqu’on est en train de préparer six épisodes de Léo Mattéï, donc c’est quand même assez énorme », a tenu à expliquer le présentateur, qui est par ailleurs très engagé dans la protection de l’enfance, notamment via cett série télévisée.

Voir cette publication sur Instagram Bonne soirée à Tousss 👍 😜 … @simpsonivore 🌟 Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 29 Août 2020 à 8 :39 PDT

Pour écarter les doutes du public, il a appuyé son propos d’exemples concrets : « La semaine dernière, on a repris les tournages des 12 coups de midi, et ça s’est très, très bien passé ». Pourquoi y aurait-il de l’orage dans l’air avec TF1 dans ces conditions ? Jean-Luc Reichmann apparaissait cette fois-ci avec un masque et s’est ensuite focalisé sur un autre sujet qui lui tient à coeur, la santé : « Donc les enfants, surtout vu que c’est la rentrée des classes, faîtes très, très attention à vous, faîtes attention à ceux que vous aimez, respectez les gestes barrières, à l’école mettez les masques, c’est plus important que tout, voilà, c’est la santé », a-t-il répété. L’animateur a d’ailleurs du enregistrer les premiers épisodes de la rentrée sans public pour ne mettre personne en danger.

” Ca n’a jamais été aussi bien avec TF1“

Et pour conclure, l’animateur n’a pas hésité à résumer une dernière fois la situation pour être sûr d’éviter les malentendus : « Très belle rentrée à toutes et à tous, et je vous rassure, ça n’a jamais été aussi bien avec TF1 qu’en ce moment, je vous embrasse très, très fort, soyez prudent » Très rapidement, les internautes ont salué cette vidéo et ses fans se sont dit soulagés : « Oui rassuré, c’est super des nouveaux épisodes de Léo Mateï j’adore, oui pas de problème nous restons prudents. Bon courage Jean-Luc pour ton travail et ton humour », écrit ainsi un follower. « Coucou, magnifique message Jean-Luc, merciiii beaucoup, c’est génial que tout aille bien pour vous », ajoute un autre. « Merci Jean-Luc d’inciter tous vos fans à porter le masque », commente encore un autre internaute. Il ne reste plus qu’à souhaiter à l’animateur de ne plus être la cible de fausse rumeur.