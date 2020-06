Jean-Luc Reichmann blessé à vie, un mal dont il souffre depuis qu’il est enfant !

Jean-Luc Reichmann revient sur une blessure qui aujourd’hui encore le marque profondément. Dans une interview accordée à France Info, il parlait de son enfance et des souffrances qu’il avait dues endurer. » Quand on est gamin, dans la cour de récréation, il y a le petit roux, le petit avec des taches de rousseur, le petit gros, moi j’étais la tâche, c’est rigolo parce qu’on m’appelait ‘ nez rappé ‘, ‘ la fraise ‘ …« . Il y a quelque années alors que de voix-off, il passe à la présentation des Z’amours sur France 2, il revient sur le fait qu’il cachait sa tache de naissance.

Il ne nous dit pas si c’était un choix de la direction de la chaîne ou de la production du jeu, ou si c’est lui qui décidait alors de cacher sa tache de vin, son angiome qui marque son visage. Sauf que cette tache, c’est Jean-Luc Reichmann lui-même, elle le représente et elle fait partie de ce qu’il est.

À une époque, il le supporte très mal, non pas de vivre avec cette tache mais de la cacher et de cette manière cacher une partie de lui-même. » J’ai arrêté six mois après le début de mon apparition dans les émissions Les Z’amours. Je ne me ressemblais et je ne m’aimais pas sans elle « . Même si elle l’a longtemps complexé, sa marque de naissance est devenue comme une marque de fabrique.

Cette tache que sa mère avait tenté vainement de faire disparaître à coup de laser lorsqu’il était petit. Cela rendra compliqué ses années d’études et ses relations avec les autres enfants, Il sera pendant de nombreuses années, victime de moqueries. Dans une interview accordée à Philippe Vandel dans l’émission Tout et son contraire, il avouera même que son professeur de mathématiques l’appelait » Reichmann le rouge « et son professeur de français » la tache « .

Les adultes aussi peuvent se montrer cruels et s’il avoue que ses professeurs lui ont appris de belles choses, il semble quand même leur tenir un peu rancœur. Il revient sur son choix de s’assumer tel qu’il est à la télévision et dit trouver une partie de cette force de celle de sa sœur cadette handicapée. En évoquant cette marque qui lui caractérise le visage, il dira » C’est peanuts par rapport à la surdité “ …

Si certains lui font remarquer que son statut d’acteur, et de vedette lui rendent la vie plus douce, Jean-Luc Reichmann rappelle qu’il n’en a pas toujours été de même » On me dit aujourd’hui c’est facile pour vous qui êtes à la télé. Mais enfant pour moi aussi c’était difficile. Et moi aussi j’étais tout seul dans ma chambre « . Dans son livre paru chez Michel Lafon en 2015 » T’as une tache, pistache ! « , l’animateur se livre sans concession et à cœur ouvert. Il raconte comment il a été la proie des sarcasmes et comment transformer le négatif en positif, comment rebondir dans vie même si vous rencontrez des épreuves.

Arrivé de la région de Toulouse à l’âge de 26 ans à Paris, Jean-Luc Reichmann se fera d’abord connaître grâce à sa voix. Il sera notamment durant de nombreuses années une des voix des célèbres Guignols de l’info sur Canal+. Aujourd’hui devenu aussi comédien comme dans la série Léo Mattéi, brigade des mineurs sur TF1, le jeune Toulousain est devenu un personnage public qui compte de nombreux fans, preuve que ce qu’on disait être une infirmité, il a réussi à en faire une force et il serait difficile d’imaginer aujourd’hui, le présentateur sans cette marque au visage.

Papa d’une grande famille avec 6 enfants et visiblement très heureux dans le couple qu’il forme avec son épouse Nathalie Lecoultre, Jean-Luc Reichmann semble être totalement épanoui. Ce bonheur est aussi apparemment très communicatif puisque les téléspectateurs l’adorent.

Voir cette publication sur Instagram @tf1 @endemolshinefr Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 27 Juin 2020 à 3 :46 PDT

À tel point que le présentateur vedette de TF1 est systématiquement en tête des sondages, pour savoir qui est l’animateur préféré des Français. Il faut bien avouer que ses audiences du célèbre jeu Les 12 coups de midi battent presque quotidiennement des records. Bien aidé par des candidats qui font le show comme Éric qui vient juste de céder sa place de champion après 8 mois de présence. Jean-Luc Reichmann est au top de sa popularité. Et si les gens l’adorent, c’est aussi parce que malgré le succès qu’il connaît depuis de nombreuses années, la star des midis de TF1 a su rester simple et proche de ses téléspectateurs.

Véritable succès story, la vie de Jean-Luc Reichmann a été semée d’embûches et il partait avec un handicap qui enfant l’a beaucoup marqué. Avec les années et avec un éternel optimisme, le père de famille a réussi à traverser toutes les épreuves pour devenir l’homme que le public connaît aujourd’hui. Un véritable exemple de ténacité et de courage qu’il souhaite transmettre à ses enfants.

Il reconnaît lui-même qu’il donne une éducation rigoureuse à ses fils et à ses filles, en souhaitant leur inculquer les valeurs de respect et le sens de l’effort. Durant cette dernière période de confinement, Jean-Luc Reichmann en a profité pour se concentrer sur les siens et continuer à transmettre ses préceptes avec l’aide de sa charmante épouse qui l’aide au quotidien. Bien que Nathalie Lecoultre ait ses propres activités comme notamment une boutique en ligne, elle collabore aussi avec son célèbre mari sur divers projets comme l’écriture de ses textes ou la mise en scène de ses spectacles.

Jean-Luc Reichmann reste un bel exemple ; même si la vie nous a doté d’un signe distinctif, dont parfois les gens se moquent comme lorsque lui était enfant, la vie est un cadeau dont chacun est libre de faire ce qu’il souhaite. Jean-Luc Reichmann a préféré vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie en décidant que rien ne l’empêcherait de réussir là où certains lui disaient que c’est impossible. Cette tache de vin, cet angiome qui lui couvre le visage aurait pu l’empêcher d’exercer un métier public s’il avait écouté les pseudo-conseils de certains. Preuve que c’était une fausse barrière, quand on demande ce qui caractérise Jean-Luc Reichmann à ses fans, ce n’est pas cette tache qui revient, mais les mots de gentillesse, son empathie et star appréciée de tous.