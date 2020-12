Jean-Luc Reichmann: ce cadeau de Noël inoubliable, inestimable que Nathalie Lecoultre lui a fait il y quelques années!

Comme chaque année, Jean-Luc Reichmann a préparé une petite surprise pour ses fidèles téléspectateurs. Ainsi 24 décembre, l’animateur présentait Les douze coups de Noël pour le plus grand bonheur des fans de l’émission. Face à la presse, le papa de six enfants parle donc de son bonheur d’être animateur, mais également de sa vie de famille. C’est alors l’occasion pour lui d’évoquer le plus beau cadeau de Noël qu’il a reçu de la part de son épouse Nathalie Lecoultre. LD People vous explique pourquoi Jean-Luc Reichmann se souviendra toute sa vie de ce jour particulier.

Jean-Luc Reichmann : un Noël pas comme les autres

Une émission spéciale à bien des égards

Visiblement, Jean-Luc Reichmann et TF1 ont décidé de mettre les petits plats dans les grands cette année. Et pour ne rien gâcher, cette émission spéciale des douze coups de midi est réalisée pour la bonne cause. En effet, un grand nombre d’anciens candidats vont se rencontrer pour tenter de venir en aide aux Restos du cœur. Afin de rendre l’événement encore plus grandiose, l’animateur de TF1 a pu compter sur la collaboration de Patrick Bruel et de Michèle Laroque tous deux présents dans l’émission.

Interrogé par les journalistes, Jean-Luc Reichmann se réjouit d’une telle opération. Mais c’est également l’occasion pour lui de parler de cet esprit spécial qui plane au-dessus des fêtes de fin d’année. Même si en 2020, les réveillons auront une saveur un peu particulière. Car bien évidemment en raison de la pandémie et du confinement l’esprit n’est pas tout à fait à la fête. Mais Jean-Luc Reichmann se souvient néanmoins aujourd’hui de l’un de ces plus beaux Noël. LD People vous explique comment l’animateur a tout simplement vécu l’un des plus grands moments de sa vie.

Un père de famille nombreuse comblé.

Jean-Luc Reichmann se souvient de ce moment avec beaucoup d’émotion. Interviewé dans la matinale, L’invité inattendu sur Europe 1, le célèbre animateur de TF1 se souvient du 25 décembre qui a changé son existence. En effet, ce jour-là, son épouse Nathalie Lecoultre lui a fait le plus beau cadeau dont il pouvait rêver. Désormais, la fête de Noël est un double événement pour le présentateur. Face aux journalistes de la radio, il raconte le déroulement de cette journée hors du commun. ” Un 25 décembre au matin, je suis parti à 6h50 très précisément. Et j’ai attendu toute la journée. Elle est arrivée à 17h32 “.

Jean-Luc Reichmann parle bien évidemment de la naissance de sa fille. “ Je me revois en train de sauter de joie partout, c’est vrai que c’est un des plus beaux cadeaux, si ce n’est le plus beau. Là, c’était moi l’enfant avec les yeux qui brillaient “. Depuis ce jour, Noël a donc une saveur toute particulière pour Nathalie Lecoultre et son époux. Ainsi, le présentateur des 12 coups de midi et son épouse fêtent également l’anniversaire de l’une de leurs six enfants. Ainsi, les cadeaux se multiplient sous le sapin, mais sont également destinés à leur fille chérie. Mais cette année est un peu différente. Car Jean-Luc Reichmann est un peu triste de ne pouvoir accueillir tout le monde chez lui. Car au vu des restrictions imposées par le gouvernement, toute la petite tribu n’a malheureusement pas pu être au complet !