Jean-Luc Reichmann cette photo de l’une de ses filles, fait réagir comme jamais sa compagne Nathalie !

Jean-Luc Reichmann ne partage pas des photos de ses enfants à la légère. Nathalie Lecoultre, sa compagne, et lui, sont les parents d’une famille recomposée de six enfants. Ils ont tous les âges et demandent tous une attention particulière. Mais c’est presque sans efforts pour l’animateur des 12 coups de midi car avec sa compagne, ils ne sont qu’amour. Jean-Luc Reichmann est très actif sur Instagram. Il voulait alors partager avec ses abonnés une photo attendrissante à souhait. Un photo de l’une de ses dernières qui enlace Donna, la chienne de la famille Reichmann-Lecoultre. Et cette image est si mignonne que la compagne de l’animateur réagit avec un commentaire adorable. LDPeople vous raconte tout ici.

Jean-Luc Reichmann fait l’unanimité, sur Instagram aussi

Jean-Luc Reichmann est l’une des personnalités préférées des français. Son caractère bienveillant, son humour et bien sûr son côté très travailleur font de lui une personne attachante. Les fans des 12 coups de midi ne pourraient imaginer la suite de l’émission sans sa présence. Sur les réseaux sociaux, il est la coqueluche des internautes et ses vannes font le tour de la Toile. Mais Jean-Luc Reichmann ne passe pas pour autant son temps à blaguer.

Certes, il adore divertir son public et se réjouit à chaque fois qu’il parvient à donner le sourire à quelqu’un ou à envoyer un peu de joie de vivre de l’autre côté de l’écran. Mais il fait également en sorte de faire passer des messages importants. Notamment vis-à-vis de la cause animale. Il arrive en effet à Jean-Luc Reichmann de militer contre l’abandon des animaux de compagnie et d’encourager l’adoption. Car la chienne de la famille, Donna, arrive tout droit d’un refuge et elle fait le bonheur de tous.

Donna est un membre de la famille à part entière et la mettre à l’honneur c’est montrer à quel point elle est affectueuse. L’animateur partage alors une photo dans laquelle elle enlace littéralement l’une des filles de Jean-Luc Reichmann et de Nathalie Lecoultre. Le tout en écrivant que les chiens sont bien les seuls êtres au monde à aimer davantage leurs maîtres qu’eux-mêmes. Des propos adorables et sûrement vrais, qui n’ont pas manqué de faire réagir Natalie Lecoultre.

Une image inédite qui fait réagir sa compagne

Ne vous y trompez pas, Jean-Luc Reichmann a pris soin de cacher le visage de sa fille sur sa publication. En effet, elle est certainement trop jeune pour apparaître sur internet. Ou du moins, pas sur un compte qui est suivi par 592 000 personnes. LDPeople vous propose de découvrir cette publication touchante dans la suite de cet article. Peut-être que vous allez craquer et envisager d’adopter un chien en refuge ? Si c’est le cas, n’oubliez pas de vous renseigner sur toutes les contraintes et les engagements que cela implique. Car ce genre d’aventure c’est pour la vie !

Nathalie Lecoultre n’a pas pu se retenir de commenter cette publication pleine de tendresse. La compagne de Jean-Luc Reichmann inscrit alors “Mes fifilles d’amour” en commentaire. Mais comment résister en découvrant une telle image !