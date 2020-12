Jean-Luc Reichmann: cette très (très) rare photo qui a fait réagir fortement sa compagne Nathalie Lecoultre!

Jean-Luc Reichmann est à la tête d’une heureuse famille recomposée de six enfants et pour la toute première fois, il vient de dévoiler le cliché d’une des plus jeunes de la fratrie. La rédaction de LD People va tout vous montrer.

Jean-Luc Reichmann en visio avec sa maman à Noël

Alors que le gouvernement avait conseillé à tout le monde de ne pas être plus de six à table pendant les fêtes de Noël, Jean-Luc Reichmann a accepté et a dû se résoudre à passer Noël loin de Josette, sa mère. En effet, le présentateur des “12 coups de midi” n’a pas voulu prendre le moindre risque. Mais heureusement pour lui, nous sommes dans une époque où il est possible de se voir n’importe comment à distance. Et justement, l’animateur a pu célébrer le réveillon de Noël avec sa maman par appel visio.

C’est donc sur son compte Instagram qu’il a partagé le moment qu’il a pu avoir avec sa maman lors des fêtes. En légende, Jean-Luc Reichmann a écrit : “Joyeux Noël en Facetime”, une façon de montrer que lui a respecté ce que le gouvernement avait fait passer comme message. Une publication qui a été grandement saluée par sa communauté : “Un joyeux Noël à vous Jean Luc et votre famille et sans oublier votre maman bisous à vous”, “Vous avez des airs de votre maman. Joyeux Noël au présentateur qui met le sourire sur les lèvres et au cœur” lisait-on dans les commentaires. La rédaction de LD People approuve aussi le geste de l’animateur.

Il rend hommage à son chien

Sur son compte Instagram, Jean-Luc Reichmann a publié, tout récemment, une photo de sa fille et de son chien. Le nom de la fillette est cependant inconnu puisque le présentateur des “12 coups de midi” a toujours souhaité protéger son anonymat. C’est donc avec un smiley sur sa tête, qu’il a bien voulu dévoilé un cliché d’elle sur ses réseaux sociaux. En légende du cliché, on pouvait notamment lire un hommage appuyé au meilleur ami de l’homme : “Le chien est le seul être qui t’aime plus qu’il ne s’aime lui-même”.

De quoi émouvoir de nombreux internautes, qui ont comme lui, un chien. En effet, dans les commentaires on pouvait notamment lire des messages comme : “C’est un être qui donne à chaque instant de l’amour inconditionnel”, “Ça c’est vrai rien tel que l’amour de notre chien”, “lls ont toujours de l’amour à donner et quand ils voient que leur maîtresse où leur maître ne va pas bien, eux non plus !“. Mais ce n’est pas tout, la femme de Jean-Luc Reichmann a également pris le temps de réagir et a dit : “Mes fifilles d’amour“.