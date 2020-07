Jean-Luc Reichmann complètement choqué par un drame qui secoue la France !

Jean-Luc Reichmann est très proche de sa communauté de fans. Qu’ils soient sur les réseaux sociaux ou non, il a toujours une pensée pour eux. Et avec l’approche des vacances, l’animateur des 12 coups de midi sait qu’ils vont beaucoup lui manquer. Et c’est réciproque ! En effet, les fans de Jean-Luc Reichmann sont toujours ravis d’avoir de ses nouvelles. Mais parfois, la bonne humeur de l’animateur en prend un coup. Lorsque cela est le cas, il partage sa peine, comme il partage ses joies, sur Instagram auprès de ses abonnés.

Jean-Luc Reichmann partage son indignation sur Instagram

Jean-Luc Reichmann est très attristé par une sombre histoire. Une histoire qui secoue la France entière car c’est celle d’une famille brisée par la violence gratuite. L’animateur des 12 coups de midi ne pouvait pas rester muet en apprenant le décès de Philippe Monguillot. Il s’agissait d’un chauffeur de bus qui a été roué de coups par des usagers. La raison de leur violence ? Le fait que Philippe Monguillot leur demande de porter un masque avant de monter dans son bus et de valider leurs titres de transport. Ils s’emportent et s’attaquent violemment au chauffeur de bus.

À la suite de cette altercation, le chauffeur de bus est conduit à l’hôpital. Mais il est en état de mort cérébrale et ses jours sont en danger. C’est le dimanche 5 juillet dans la soirée que le drame a lieu. Et le 11 juillet dernier, la France apprend que Philippe Monguillot s’en est allé. Nous ne pouvons pas rester indifférent devant cette affaire.

Une marche blanche est alors organisée par la veuve du chauffeur de bus de Bayonne. Car cet homme qui ne faisait que son travail laisse derrière lui une femme et trois enfants. Véronique Monguillot demande justice et réparation à la justice française. Jean-Luc Reichmann ne peut que se sentir concerné par cette affaire. Père de famille, il a le cœur brisé pour cette famille qui perd sono pilier. Pour témoigner sa tristesse et de son soutien, à la famille et aux proches du chauffeur de bus, il partage cette photo sur son compte Instagram.

L’animateur des 12 coups de midi est très ému par cette affaire

Une photo de Philippe Monguillot en compagnie de sa femme et de ses trois filles. Ils étaient heureux, soudés et n’ont pas mérité le drame qu’ils traversent aujourd’hui.

Jean-Luc Reichmann écrit en description de la photo qu’il est bouleversé. La violence gratuite et la lâcheté de ses personnes qui ont roué de coups Philippe Monguillot, il ne les comprend pas. Il est interloqué devant tant de haine. Et nous sommes effectivement nombreux dans ce cas. L’animateur tient à prendre position contre la violence quelle qu’elle soit. Jean-Luc Reichmann est connu pour être un condensé de bonne humeur et de bienveillance. Ce genre d’acte le révulse et le déprime. En effet, comment comprendre que ce pauvre homme puisse perdre la vie alors qu’il ne faisait que son travail ? C’est tout simplement insensé. À la peine de la perte d’un être cher, s’ajoute l’incompréhension et le dégoût devant une telle cruauté.

Jean-Luc Reichmann soutient la famille en deuil

La famille de la victime est désespérée et Jean-Luc Reichmann souhaite leur montrer qu’il ne sont pas seuls. Car face à l’adversité, la solidarité peut être grandiose. Jean-Luc Reichmann ne renonce alors pas à croire en la bienveillance des hommes. Il souhaite condamner l’action odieuse des assaillants du chauffeur de bus. Et avec lui, ce sont 516 000 abonnés à son compte Instagram qui le soutienne. Ainsi, nous devons tous faire savoir que nous te tolérons pas la violence. De tels actes devront être sévèrement condamnés pour que justice soit rendue à Philippe Monguillot et à sa famille.

Les fans de Jean-Luc Reichmann se joignent à lui pour faire leurs condoléances à la famille et aux proches de Philippe Monguillot. Ils souhaitent aussi faire savoir qu’ils sont sous le choc depuis l’incident. La France entière pleure un homme qu’elle ne connaissait pas mais qui est le symbole de « monsieur tout le monde ». Il aurait pu être notre voisin, notre père, notre frère et il ne faisait rien d’autre que son travail. Constater ainsi la violence gratuite dont les hommes sont capables ne peut que nous bouleverser. C’est donc avec émotion que nous présentons également nos condoléances à la famille et aux proches de Philippe Monguillot. Entre affliction et révolte, cette tragédie secoue tous les Français.

Impossible de rester de marbre face à cette tragédie du quotidien

Jean-Luc Reichmann se devait lui aussi de dire quelques mots. Alors que l’animateur des 12 coups de midi rayonne habituellement par son humour et sa joie de vivre, il ne pouvait pas rester muet devant cet acte cruel. Cette famille et le drame qu’elle traverse le touche en plein cœur. En effet, Jean-Luc Reichmann indique également qu’il continuera de se battre avec eux pour que justice soit faite. Tant qu’il le pourra, il ne baissera pas les bras et se servira de sa notoriété pour faire entendre la voix de cette famille détruite par la lâcheté. Jean-Luc Reichmann condamne enfin fermement tout acte de violence quel qu’il soit.

Jean-Luc Reichmann encourage ses fans à suivre son exemple. Tous doivent condamner la violence de façon ferme. L’indifférence, l’impunité, la lâcheté et la violence n’ont pas de place dans ce monde. Il convient au contraire de répandre la joie et la bienveillance autour de soi. C’est la philosophie de Jean-Luc Reichmann depuis toujours. Il est persuadé que ces valeurs et ces principes sont essentiels pour rendre la vie plus belle. Et avec lui, ce sont des milliers de fans qui sont conquis par cette joie de vivre qui l’accompagne. Jean-Luc Reichmann montre qu’il n’est pas présent pour son public simplement pour les distraire et leur apporter de la joie. Il montre qu’il est également présent dans les moments douloureux et qu’il ne laissera pas tomber face à la haine.