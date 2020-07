Jean-Luc Reichmann C'est la FIN, quitte t-il l'émission ? on révèle tout !

Jean-Luc Reichmann, le célèbre présentateur Des douze coups de midi va-t-il prendre sa retraite ou quitter TF1, une chaîne sur laquelle il officie depuis très longtemps ?

Lors d’une récente interview, le papa de 6 enfants avouait qu’il ne fêtait son anniversaire que tous les 5 ans, et qu’en novembre de cette année, il atteindrait ses 60 ans. Un âge qui généralement rapproche d’une retraite bien méritée après des années de bons et loyaux services afin de profiter de moments sans la pression du quotidien et de devoir affronter ses obligations professionnelles.

Mais, pour l’animateur Des douze coups de midi, le futur semble se profiler d’une toute autre manière. Son succès, qui, ne se dément pas au fil des ans, semble lui conférer une force et une énergie qui lui donne encore l’envie de continuer très longtemps si les circonstances le lui permettent.

Alors que certains rêves de pouvoir bénéficier de son immense popularité, comme notamment C8 qui lui ferait les yeux doux pour l’attirer dans ses filets, Jean-Luc Reichmann est aujourd’hui un animateur et un présentateur très convoité au vu de l’attachement et du véritable amour que lui témoigne quotidiennement son public et les téléspectateurs et qui grâce à eux, font réaliser à Jean-Luc Reichmann des records d’audience tout à fait exceptionnels, et ce, de manière stable depuis plus de 10 ans. Cette année 2020 aura réellement été, une année, charnière pour Jean-Luc Reichmann qui a dû gérer pas mal d’événements.

Il y a eu évidemment cette crise du coronavirus qui a interrompu l’enregistrement de ses émissions, mais aussi des grands succès, avec le sacre du célèbre Éric qui a réussi à battre tous les scores d’audience en devenant le plus grand champion des champions de l’histoire de l’émission avec 199 victoires et plus de 900 000 euros de gains.

Les pronostics sur le futur de l’animateur vont bon train et toutes les suppositions sont aujourd’hui étudiées de très près. En effet, son contrat, qui le lie à TF1, viendrait à terme dans quelques mois, et des producteurs doivent pouvoir imaginer attirer Jean-Luc Reichmann, le célèbre présentateur pour bénéficier de son aura. Lui-même producteur durant des années via sa société qu’il vient de revendre à Endemol pour une somme de 10 millions d’euros, Jean-Luc Reichmann avait décidé de se concentrer uniquement sur la présentation de son jeu Les Douze coups de midi, mais bien sûr également sur son rôle d’acteur dans Léo Mattéï, Brigade des mineurs, un emploi qui lui tient particulièrement à cœur.

Lors de sa dernière longue interview, il évoquait ses motivations et son état d’esprit après plusieurs décennies passées sur les chaînes de télévisions françaises. » J’essaie toujours de tout donner dans mes émissions pour que ce soit le plus beau rendez-vous possible. Je n’ai jamais rien caché aux téléspectateurs et ils me le rendent tellement. Si vous voyez les sourires qui se profilent quand j’arrive.

Cela me nourrit, car je suis toujours à 200 % pour bien faire les choses. J’aime aller vers des horizons que je ne connais pas et me ménager aussi des portes ouvertes » déclarait l’animateur. Lors de cet entretien, l’acteur et présentateur revenait aussi sur des périodes qui ont été plus compliquées en se confiant au journaliste de Pure People, notamment sur un événement qui l’a réellement marqué : » J’ai été touché de plein fouet professionnellement comme vous l’avez su, et personnellement obligatoirement.

J’essaie de me battre avec mes arguments et mes moyens en ayant créé cette série « . Une référence à Léo Mattéï, Brigade des mineurs, une série dont le fil conducteur est la protection des enfants. Un programme de fiction qui a malheureusement rejoint la réalité quand le présentateur Des douze coups de midi » a appris la vérité sur le candidat qu’il côtoyait pourtant tous les jours, Christian Quesada.

Après avoir passé des semaines entières aux côtés du Maître de midi qui allait devenir champion, ce fut un véritable coup de massue pour Jean-Luc Reichmann lorsqu’il a appris que cette personne était visée par la justice pour des faits de pédopornographie qui l’ont emmené aujourd’hui en prison.

Jugé coupable et condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement, Christian Quesada est toujours aujourd’hui derrière les barreaux. Jean-Luc Reichmann semble donc très attristé de ne pas avoir vu la vérité, mais, qui pourrait lui jeter la pierre tant il était impossible d’imaginer le pire.

Au vu de toutes ses dernières déclarations, et de la passion que l’animateur semble toujours ressentir pour son métier, on imagine mal Jean-Luc Reichmann arrêter la présentation Des douze coups de midi dans les mois à venir tant il se sent toujours heureux d’assurer la présentation de son émission et de ravir ses millions de téléspectateurs qui le suivent quotidiennement. On imagine mal aussi que l’acteur puisse mettre un terme à son rôle de Léo Mattéï, tant le personnage qu’il incarne semble important pour lui.

Dans un même temps, il semble peu vraisemblable que la direction de TF1 et la nouvelle production Des douze coups de midi puissent imaginer se séparer de celui qui réussit depuis plus de 10 ans à fédérer plusieurs millions de téléspectateurs devant le jeu préféré des Français. Des décideurs qui n’auraient évidemment aucun intérêt à se passer du talent et de la popularité d’un animateur, désigné à plusieurs reprises, comme l’une des personnalités préférées des Français toutes catégories confondues.

Alors si à de nombreuses reprises des rumeurs laissaient courir le bruit qu’un jour Jean-Luc Reichmann pourrait s’arrêter, ce n’est visiblement pas l’anniversaire de ses 60 ans qui mettra un terme à la carrière du père de famille qui semble prêt à relever tous les défis qu’on lui proposera afin de continuer à prendre un énorme plaisir auprès de ses candidats et de ses téléspectateurs qui le lui rendent bien.

Voir cette publication sur Instagram MERCIIIIIIIIII à Toussss ‼️🔥 🚀 🛰 Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 5 Juil. 2020 à 12 :26 PDT

Présentateur du jeu phare de TF1, il est vrai que Jean-Luc Reichmann est une cible pour bon nombre de producteurs qui aimeraient l’avoir à leurs côtés. Car avec Jean-Luc Reichmann, c’est l’assurance d’avoir le public présent et d’assurer des audiences tout à fait extraordinaires.

À ce jour, il semble quand même peu vraisemblable de voir l’animateur quitter la première chaîne de télévision française pour s’essayer à une autre aventure. Même s’il arrive en fin de contrat d’ici peu, on imagine déjà qu’un document doit être existant dans les bureaux de TF1 afin que Jean-Luc Reichmann appose sa signature pour sceller l’avenir du jeu Des 12 Coups de Midi qui est le programme numéro 1 des midis de TF1.