Jean Luc Reichmann définitivement VIRÉ de TF1? Le présentateur des 12 coups de midi clarifie les choses!

Jean-Luc Reichmann: Le présentateur phare de TF1 a souhaité réagir aux différentes rumeurs qui circulent au sujet d’un probable départ de la première chaîne. Jean-Luc Reichmann a pris la décision de répondre de façon honnête et drôle à ces informations.

Il est l’un des animateurs parmi les plus populaires de France. Depuis plus d’une vingtaine d’années, Jean-Luc Reichmann officie le midi sur TF1 et signe, chaque jour, de belles audiences. C’est ce qui fait sa longévité sur une chaîne qui ne fait pas de cadeau aux animateurs qui ne sont pas performants. Jean-Luc Reichmann a animé, par le passé, l’émission « Attention à la marche », ensuite « les 12 coups de midi ». Au fil du temps, il a su se faire une place et imposer sa personnalité. Les téléspectateurs lui sont fidèles. L’homme est donc devenu incontournable pour TF1. Malgré tout, certaines rumeurs circulent régulièrement à son sujet. Surtout en période estivale qui est celle du mercato télé.

Des rumeurs de départ

Depuis quelques mois, on peut découvrir sur les réseaux sociaux, que Jean-Luc Reichmann pourrait partir de TF1 pour aller sur une chaîne concurrente. Une information qui serait un véritable coup de tonnerre pour les nombreux admirateurs de Jean-Luc Reichmann qui ne loupe pas une émission des « 12 coups de midi ». Depuis sa maison, Jean-Luc Reichmann a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il prend la parole et met les choses au point au sujet des multiples rumeurs. Il a voulu rassurer ses fans. « Alors, il y aurait plusieurs rumeurs qui indiquent je quitte TF1, mais ça ne va pas non ? Ça s’appelle des rumeurs ! Qu’est-ce que tu en penses toi ? » balance-t-il à une chèvre avec dérision. Une clarification indispensable car le présentateur indique avoir reçu plusieurs messages inquiets après la diffusion d’informations infondées. « Merci de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages » termine-il dans sa vidéo.

Caroline, une candidate qui fait le buzz !

Les fans de Jean-Luc Reichmann peuvent donc être rassurés. L’animateur reste sur TF1 et présentera toujours les « 12 coups de midi ». En ce moment, c’est une certaine Caroline qui est maîtresse de midi. Pour le moment sa cagnotte atteint la somme de 85.400€. La candidate est très cultivée et impressionne les téléspectateurs. Celle-ci a tout de même quelques failles. Ses amis le reconnaissent. C’est par exemple le cas de Pauline, qui a déjà eu l’occasion d’intervenir par visioconférence. Depuis plus de 10 ans, « les 12 coups de midi » constituent un succès. Les audiences sont très satisfaisantes. D’ailleurs, au début du mois de juillet, TF1 a même programmé une émission exceptionnelle en prime time. Celle-ci a réuni les anciens maitres du midi. Jean-Luc Reichmann sur son compte Instagram qui est très suivi, se félicite régulièrement des bons scores d’audience de l’émission. Le parcours du champion Eric a été très suivi.