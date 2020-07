Jean-Luc Reichmann dépasse les bornes sur Instagram? La course aux audiences dégénère ?

Jean-Luc Reichmann n’est pas le dernier à se réjouir des audiences de ses émissions. Il travaille d’ailleurs comme un forcené dans cet objectif. Celui de rassembler et de divertir le plus de monde possible. Mais Jean-Luc Reichmann manquerait-il alors d’empathie ou de bienveillance envers ses collègues des autres chaînes de télévision ? Les fans de l’animateur des 12 coups de midi n’hésiteront pas à dire que non. Jean-Luc Reichmann reste intègre et droit et il ne dénigrera jamais le travail d’autrui gratuitement. Pourtant, un des ces partages sur Instagram suggère qu’il aurait « écrasé » les audiences de l’émission de Nagui et de Valérie Bègue. La course à l’audimat est-elle en train de déraper ?

Jean-Luc Reichmann est-il devenu un requin de la concurrence ?

Jean-Luc Reichmann aurait de quoi prendre la « grosse tête ». Mais le succès ne semble pas monter à la tête de l’un des animateurs préférés des Français. Sauf lorsque les audiences de ces émissions crèvent le plafond. En effet, il sera permis de douter quelques instants seulement de la prétention de Jean-Luc Reichmann. Quelques instants seulement car il retombe toujours sur ses pattes pour montrer que la bienveillance est une de ses valeurs principales. Ce qui aura permis de semer le doute c’est un des posts Instagram de l’animateur des 12 coups de midi.

Pour sa grande soirée en prime de la finale du Combat des maîtres, Jean-Luc Reichmann ne peut cacher son excitation. Après tout, en plus d’être une grande soirée en prime time, c’est aussi l’anniversaire des 10 ans des 12 coups de midi. Alors, comme les fans de l’émission, Jean-Luc Reichmann est encore plus joyeux qu’à son habitude. Et sa joie n’a plus de limite à sa découverte des résultats des audiences ! Il partage une photo dans laquelle il est écrit que TF1 « écrase PopShow de Nagui sur France 2″. Et c’est ce texte qui va faire douter de la bienveillance de jean-Luc Reichmann dans la course à l’audimat.

Voir cette publication sur Instagram MERCIIIIIIIIII à Toussss ‼️🔥 🚀 🛰 Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 5 Juil. 2020 à 12 :26 PDT

Une finale d’une compétition qui était aussi l’anniversaire des 12 coups de midi

Pourtant, les fans le connaissent bien et ne vont pas lui en tenir rigueur bien longtemps. De plus, le texte qui appartient réellement à Jean-Luc Reichmann est simplement une explosion de bonheur dans laquelle il semble hurler « merci à tous ». Comment lui en vouloir d’être satisfait de son travail, de son émission et de la fidélité de son public ? Après tout, c’est le résultat d’audience rêvé pour lui. Le texte proposé sur l’image n’est peut-être pas très fair play, il n’est en même temps que le constat des faits. Et Jean-Luc Reichmann aura bien le droit de célébrer ce phénomène avant de s’inquiéter des sentiments de ses collègues sur les autres chaînes.

Les propos ne sont peut-être pas justifiés à propos du PopShow

Le duo de Nagui et de Valérie Bègue n’a donc pas pu rivaliser avec le grande soirée de Jean-Luc Reichmann. Pourtant, le duo d’animateur est soudé et complice. En effet, Nagui et Valérie Bègue se connaissent hors antenne depuis des années par l’intermédiaire de Mélanie Page, la compagne de l’animateur. De plus, il ne faudra pas oublier que PopShow n’en est qu’à ses débuts et il faut parfois un certain temps avant qu’une émission prenne ses marques. La bonne humeur de Nagui et sa complicité avec Valérie Bègue, ainsi que la musique et l’enthousiasme de leurs invités, n’auront pas suffit à faire de l’ombre à TF1.

Mais il faut aussi admettre que Jean-Luc Reichmann est fantastique dans son rôle. Et que les fans de ce dernier sont certainement la plus fidèle des audiences. Personne de son public ne pouvait rater la soirée du 4 juillet dernier sans le regretter. L’anniversaire des 10 des 12 coups de midi faisait suite à une semaine de compétition entre les plus grands maîtres de midi du show. Et c’était l’occasion de voir revenir des candidats chers au cœur du public. De plus, la soirée de clôture ajoutait des stars en invité. Des chanteurs comme Kendji Girac ou Claudio Capéo étaient là pour chanter en direct !

La soirée de Jean-Luc Reichmann avait tout pour être un carton

Jean-Luc Reichmann avait à sa disposition un cocktail d’éléments qui ne pouvaient donner qu’une soirée réussie. Et si cette grande soirée n’avait pas eu les audiences escomptées, il aurait eu le moral au fond des chaussettes. Heureusement, le public était eu rendez-vous et comment alors lui en vouloir de s’en faire une joie ? Ne pas se féliciter de tels résultats aurait aussi pu être interprété autrement. En effet, les fans auraient pu se vexer de ne pas être remerciés de leur fidélité. Car Jean-Luc Reichmann n’oublie jamais de leur dire merci. De plus, cela aurai aussi pu signifier que Jean-Luc Reichmann est moins impliqué qu’il n’y paraît dans les épisodes de ses émissions. Et cela est tout simplement impossible.

C’est donc sans amertumes ni un goût poussé pour la compétition qu’il partage les résultats des audiences. Il est simplement fier de constater que le public l’encourage toujours. Mais surtout satisfait de réussir à divertir son public et ses fans après toutes ces années. Pour TF1 et pour Jean-Luc Reichmann, c’était un résultat qu’il fallait célébrer absolument. Et tant pis pour les commentaires qui annoncent les scores et qui ne sont pas tendres avec la concurrence. Jean-Luc Reichmann ne perd rien de sa simplicité et de son humilité en fêtant son succès après tout. Qu’en pensez-vous ?