Jean-Luc Reichmann: des photos choquantes que son épouse ne va pas du tout aimer !

Clémence Botino a signé une apparition très remarquée dans l’émission « Les 12 Coups de Midi » sur TF1. Jean-Luc Reichmann en a alors profité pour lui demander quels étaient ses projets, mais il en profité pour partir avec elle bras dessus dessous. Explications.

L’animateur met en avant Clémence Botino

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la production des « 12 Coups de midi » avait convié Clémence Botino sur le plateau. Ravi de rencontrer la jeune femme pour la première fois, Jean-Luc Reichmann n’a pas caché être sous le charme : « Je suis très heureux, on ne se connaît pas. Vous êtes pétillante, toute nature ! », a-t-il notamment déclaré lorsqu’elle a fait son entrée.

Lors de son passage dans l’émission, la jeune femme a pris la parole pour parler un peu de son rôle de Miss et des valeurs qu’elle souhaitait défendre tout au long de son mandat : « Dès que je prends la parole, c’est montrer un aspect différent de la femme. Je nous vois un peu comme des petits bijoux. On a chacune nos différences, chacune nos personnalités, nos particularité. Et ça fait de nous toutes de grandes dames ».

Jean-Luc Reichmann se fait recadrer par Zette

Jean-Luc Reichmann a ensuite demandé comment elle ressentait les choses de l’intérieur : « Déjà être une Miss c’est avoir beaucoup de responsabilités auprès des jeunes femmes comme des femmes mûres. C’est un changement de vie très brutal, mais aujourd’hui je pense que je prends le rôle de plus en plus en ma possession, ça me permet de défendre plus de choses, de mettre en avant des projets ». Justement, des projets la jeune femme en a pleins : « ’j’ai envie de reprendre les études, jusque-là c’est mon projet, mais l’année sera faite d’opportunités« .

Clémence Botino est en master d’histoire de l’art, et si faire Miss France lui tenait à cœur, ce n’est pas la seule chose qu’elle a envie de faire : « faire de l’histoire aussi c’est une vocation, et j’espère pouvoir continuer après Miss France« . Sous le charme de la belle Miss, Jean-Luc Reichmann a ensuite raccompagné Clémence Botino hors plateau avant de faire mine de vouloir partir à ses côtés en disant adieu au public. Il n’en fallait pas plus pour que l’animateur se fasse recadrer par Zette. En effet, cette dernière a dit : « Reviens tout de suite à la maison !, c’est maman qui te parle ! » de quoi faire redescendre l’enthousiasme du présentateur préféré des français.