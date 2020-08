Jean-Luc Reichmann dévasté, sous le choc et attristé suite à cette décision de TF1 pour les 12 Coups de midi !

Même si l’émission phare de TF1, Les 12 coups de midi, présentée par Jean-Luc Reichmann continue de cartonner chaque jour depuis la reprise des enregistrements, il existe quand même un sujet qui attriste le célèbre présentateur.

À l’annonce du confinement, à cause de la pandémie du covid-19, un grand nombre d’émissions de télévision avaient dû être arrêtées et les tournages interrompus. Si Jean-Luc Reichmann s’était consolé en passant beaucoup de temps en famille auprès de sa femme et de ses 6 enfants, il était très impatient de pouvoir recommencer les enregistrements des Douze coups de midi et de retrouver les candidats et son cher public.

Ce fut donc très heureux qu’il avait appris à la fin du printemps, que le déconfinement s’amorçait et qu’il allait pouvoir retrouver les plateaux de la Plaine Saint-Denis. Même si les émissions avaient pu reprendre leur cours normal, avec bien évidemment des conditions sanitaires particulières, le public n’était toujours pas autorisé à assister au jeu. Une mesure qui se comprenait parfaitement dans ces temps de crise tout à fait particuliers.

Mais c’est également avec une grande tristesse, que le présentateur préféré des Français avait annoncé il y a quelques semaines qu’il venait d’apprendre une mauvaise nouvelle : ” La décision est prise… par mesure de sécurité sanitaire, nous avons décidé de ne toujours pas avoir de public à la rentrée sur le plateau des Douze coups de midi. J’en suis très triste, mais cela n’empêchera en rien d’attaquer, avec une énergie débordante, cette 20e année à vos côtés chaque midi … sur TF1 bien sûr “. Une décision de la production qui n’avait probablement pas été facile à prendre, mais qui avait été saluée par un grand nombre d’internautes qui comprenaient les raisons de ce choix. ” C’est une bonne décision pour le moment “, ” C’est une bonne chose “, ” la prudence est maître (de midi) de sûreté !!! ” pouvait-on, ainsi, lire en commentaires sur les réseaux sociaux.

Mais depuis que les enregistrements ont commencé et que le public n’est plus présent sur le plateau, Les Douze coups de midi continue néanmoins à battre des records d’audience, et Jean-Luc Reichmann redouble d’efforts pour créer une ambiance la plus dynamique possible dans le studio d’enregistrement. Une émission qui doit également son succès aux candidats, qui comme Caroline arrive à fidéliser les téléspectateurs visiblement amoureux de la jeune femme.

En effet, arrivée sur les écrans en juillet dernier, la jeune ingénieure de 26 ans en est déjà à sa 33e victoire, et est la tête d’une cagnotte non-négligeable. Un nouveau visage qui semble ravir les fans de l’émission qui voient, en la nouvelle Maîtresse de Midi, une nouvelle grande championne potentielle.

De son côté, Jean-Luc Reichmann fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire oublier l’absence des téléspectateurs, et met toute son énergie et sa bonne humeur au service de son émission fétiche. Il revenait d’ailleurs récemment sur ce que l’absence du public changeait véritablement :

” On a changé notre façon de tourner, on est désormais sans public en raison du coronavirus, il faut s’adapter en permanence. J’ai découvert une nouvelle intimité avec les gens provoquée par l’absence du public. Du coup, les candidats ne viennent plus faire un show devant des dizaines de personnes, mais ils viennent me parler et je viens chez eux avec des Skype par exemple. Ainsi la pudeur ou la timidité que peuvent avoir certains, tombe “.