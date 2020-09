Jean-Luc Reichmann dévoile le dernier message vidéo que Annie Cordy lui a envoyé avant sa mort !

Les hommages ne cessent de se multiplier depuis l’annonce de la disparition d’Annie Cordy, décédée à l’âge de 92 ans. Retirée depuis de nombreuses années, dans le sud de la France, c’est dans sa résidence de Vallauris que la célèbre interprète de Tata Yoyo, ou encore de La Bonne du curé, nous a quitté après une très longue vie remplie de bonheur. Son ami Dave, mais aussi Line Renaud, Christophe Beaugrand, Nicoletta, Jean-Pierre Foucault ou encore Julien Courbet ont, tous fait part de leur vive émotion suite au départ de la chanteuse belge qui était véritablement le symbole de la joie de vivre et de la bonne humeur.

Une autre célébrité de la télévision avait décidé de saluer la mémoire de l’artiste en diffusant le dernier message qu’Annie Cordy lui avait envoyé. Jean-Luc Reichmann a, en effet, publié sur ses comptes Instagram et Twitter, la dernière vidéo qu’il a reçue de l’artiste belge quelques jours avant sa disparition. “ Cette semaine, Annie Cordy m’a envoyé un tellement joli message. Annie, je ne vous oublierai jamais “ écrivait Jean-Luc Reichmann en commentaire de sa dernière publication. Lors de cette petite séquence, la star de la chanson adressait un petit coucou à son ami présentateur ” Houhou, Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous tous. J’espère que vous allez passer un bon moment. Écoute-moi, profitez, profitez ! Vive la Belgique, vive la France. Je vous embrasse, gros, gros, gros “.

Une petite pensée qui avait été droit au cœur de Jean-Luc Reichmann, et qui résonne aujourd’hui comme un adieu, alors qu’Annie Cordy nous a quitté ce vendredi 4 septembre dernier. Le mari de Nathalie Lecoultre avoue être un grand fan de l’artiste au plus de 700 chansons qui ont jalonné le monde du show-business pendant de très nombreuses décennies. Jean-Luc Reichmann avait eu l’occasion à de nombreuses reprises de rencontrer l’artiste belge et l’avait même invité sur le plateau de son émission précédente, Attention à la marche, il y a quelques années. Il faut dire que les deux stars ont beaucoup de points en commun, comme cette joie de vivre permanente, et un respect du public qui ne s’est jamais démenti ni pour l’un, ni pour l’autre au cours des années.

Victime d’un arrêt cardiaque, c’est la famille de l’artiste, notamment sa nièce qui vivait avec elle depuis plusieurs années qui a appris la triste nouvelle au public il y a quelques jours. Née le 16 juin 1929, “ Nini la chance ” aura eu une carrière hors du commun en rencontrant de nombreux succès, aussi bien dans la chanson, au Music Hall, et au cinéma. Malgré l’arrivée rapide des pompiers, les secouristes n’ont pas réussi à réanimer la nonagénaire qui a donc été déclarée décéder le vendredi 4 septembre 2020 vers 18 h 30.

Tout comme Stéphane Bern, Ariane Massenet, ou Cyril Féraud, Jean-Luc Reichmann a été l’un des premiers à saluer le départ de la légendaire artiste dont tout le monde se rappellera le sourire immuable et la gentillesse connue par toute la profession, mais aussi par ses nombreux fans. La véritable incarnation d’une femme remplie de bonne humeur, de talent et de générosité qui nous a donc quitté, il y a quelques jours, pour la plus grande tristesse de ceux qui la suivaient depuis de nombreuses années.

Grâce à ce message publié, via les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann nous laisse une dernière vidéo de l’artiste sur laquelle elle apparaît pleine de joie de vivre et visiblement très heureuse et sereine, seulement quelques heures avant sa disparition.