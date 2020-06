Jean-Luc Reichmann dévoile le surnom qui donne à sa femme Nathalie Lecoultre!

Jean-Luc Reichmann est un des présentateurs préférés des Français. Mais en plus des 12 coups de midi et de son rôle dans Léo Mattéï, Brigade des mineurs sur TF1, c’est un homme avec une vie privée bien remplie. En effet, Jean-Luc Reichmann est le compagnon d’une femme de talent prénommée Nathalie Lecoultre. Elle est costumière et auteure. Ensemble, Jean-Luc Reichmann et elle sont à la tête d’une grande famille. Car à eux deux ils sont les parents de six enfants. Le présentateur des 12 coups de midi va se confier sur son couple dans 50 Minutes Inside.

Jean-Luc Reichmann se confie à Nikos Aliagas

Jean-Luc Reichmann était donc l’invité de l’émission 50 Minutes Inside présentée par Nikos Aliagas. Et l’animateur était tout à fait prêt à faire des révélations inédites sur son couple. Les fans de Jean-Luc Reichmann seront heureux de le savoir plus amoureux que jamais et de découvrir le surnom qu’il donne à sa compagne.

Nathalie Lecoultre est une femme qui a énormément d’imagination. Dans son caractère comme dans son métier, elle est forcément très à l’aise avec l’inattendu et n’hésite pas à en tirer partie. C’est pour cette raison que Jean-Luc Reichmann explique à Nikos Aliagas qu’il surnomme sa compagne : la coloriste de sa vie. Un surnom pour le moins original mais qui ne manque pas de charme. Car en appelant Nathalie Lecoultre ainsi, Jean-Luc Reichmann fait preuve d’un amour sans limites. En effet, à la fois il consacre sa compagne dans son métier et à la fois il la consacre dans sa vie. L’appeler la coloriste de sa vie c’est également faire allusion au fait que sans elle sa vie serait bien grise.

Un père admirable, un compagnon exemplaire, un présentateur en or

Ensuite, Jean-Luc Reichmann évoque son rôle de père. Avec six enfants âgés de 10 à 29 ans, Nathalie Lecoultre et lui n’ont pas de quoi s’ennuyer. L’animateur des 12 coups de midi n’hésite pas à se qualifier de « papa poule » devant Nikos Aliagas. Pour lui, ses enfants sont et seront toujours des enfants et ils auront donc toujours besoin de son aide. Pour Jean-Luc Reichmann c’est un honneur et un plaisir que de pouvoir prendre soin de ses enfants. Mais il ne cache pas avoir des difficultés lorsque ses petits atteignent l’adolescence. Une période de l’enfance qui se veut transition vers l’âge adulte et qui n’est jamais évidente. Ni pour les enfants, ni pour les parents. Mais heureusement, Jean-Luc Reichmann est capable de relativiser.

L’animateur des 12 coups de midi est célèbre pour sa bonne humeur, son sourire et ses bonne ondes. Il est capable de se montrer d’une telle bienveillance avec son public et ses invités qu’il peut apporter de la joie autour de lui. C’est en effet un de ses objectifs principaux que celui de répandre de la joie. Et c’est certainement aussi ce qui fait qu’il est si apprécié des Français.

Jean-Luc Reichmann surprend encore ses fans

Après cette soirée inédite auprès de Nikos Aliagas, les fans de Jean-Luc Reichmann peuvent constater qu’il est encore capable de les surprendre. En effet, même après 25 ans de télévision, dont 19 sur TF1, l’animateur a encore des secrets à révéler. C’était donc une soirée exceptionnelle pour les fans de Jean-Luc Reichmann qui ont pu découvrir une autre facette de sa personnalité. Et également apprendre, entre autre, le surnom qu’il donne à sa compagne.

Pourtant cela peut sembler étonnant que Jean-Luc Reichmann puisse encore avoir des secrets pour ses fans. En effet, l’animateur est très ouvert et partage quotidiennement sur les réseaux sociaux. Il ne parle pas forcément de sa vie privée mais il ne la cache pas pour autant. Par exemple, les abonnés Instagram de Jean-Luc Reichmann ont régulièrement des nouvelles de sa maman. Et dernièrement, ils ont pu aussi en avoir de la grand-mère de l’animateur.

La famille de Jean-Luc Reichmann

Effectivement, Jean-Luc Reichmann peut se trouver chanceux car il a encore auprès de lui, malgré ses 59 ans, sa maman et sa mamie qui l’entourent. Pour lui qui est quelqu’un de proche de ses parents et qui estime que le sens de la famille est une valeur essentielle, c’est forcément un grand honneur.

Avec la pandémie, Jean-Luc Reichmann a certainement eu très peur pour ses proches. Heureusement, tout le monde est en pleine forme et il a eu la joie de passer du temps avec chacune d’elles.

Et pour le reste de sa famille, ce sont donc six enfants qui comblent de bonheur ce « papa poule« . Lui et celle qu’il appelle la coloriste de sa vie forment une joyeuse famille recomposée. Nathalie Lecoultre avait trois enfants issus d’une ancienne relation, de même que Jean-Luc Reichmann. Les calculs sont vite faits mais cela n’a pas empêché les amoureux de se trouver. Et les fans ne doutent pas que Jean-Luc Reichmann ait à cœur les valeurs qu’il porte en étendard à la télévision comme dans la vie. Nous apprenions également que Jean-Luc Reichmann n’est pas marié et qu’il ne souhaite pas l’être. Sans bien sûr que cela n’enlève rien à l’amour infini qu’il porte à Nathalie Lecoultre.