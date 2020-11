Jean-Luc Reichmann dévoile les raisons pour lesquelles il n’a jamais épousé Nathalie Lecoultre

Lors d’une interview pour nos confrères de Gala, Jean-Luc Reichmann est revenu sur son couple et a expliqué pourquoi il ne souhaitait pas se marier avec sa compagne, Nathalie Lecoultre. Explications.

Il se sent mieux comme ça

Vous connaissez sûrement l’adage qui dit que derrière chaque grand homme, se cache une femme. Et bien c’est aussi le cas pour Jean-Luc Reichmann . En effet, Nathalie Lecoultre joue un très grand rôle pour l’animateur des “12 coups de midi” puisqu’elle s’occupe de rédiger en coulisses les lancements de son époux pour chaque nouveau numéro. Mais ce n’est pas tout, elle s’occupe également des choix vestimentaires de son compagnon et travaille avec lui lors du tournage de la série “Léo Mattei“.

VIDEO. La belle déclaration de Jean-Luc Reichmann à sa femme Nathalie : “C’est la coloriste de ma vie” https://t.co/mpMKPV1rnD pic.twitter.com/uUUOwEbM8a — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) April 9, 2018

Dans un entretien pour Gala, Jean-Luc Reichmann parle de sa compagne Nathalie Lecoultre et explique notamment pourquoi il n’a jamais voulu se marier avec elle : “Je me sens plus libre et heureux comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le couple, au contraire” explique-t-il tout d’abord. Il poursuit son propos en indiquant ce qu’elle lui apportait : “J’ai tout de suite aimé son côté féminin, l’émotion qu’elle dégageait. Ses racines en province. Je suis du Sud-Ouest, elle vient du Jura. Nous sommes complémentaires, elle est devenue la coloriste de ma vie”.

La belle déclaration d’amour de Jean-Luc Reichmann à sa compagne

Si Jean-Luc Reichmann n’a jamais voulu se marier avec Nathalie Lecoultre, il est tout de même fier de son couple. Il le dit notamment dans une interview : “Elle s’occupe de tout ce qui est artistique. Moi aussi je suis là, mais l’oeil d’une femme est important. Avec Nathalie, on essaye d’agrémenter du mieux possible le voyage parce que pour l’instant c’est un voyage merveilleux que je vis, que nous vivons. Nous faisons en sorte qu’il soit le plus beau possible. Le rire n’ajoute pas des années à la vie mais il ajoute de la vie à nos années”.

Une famille recomposée qui à trouver un bel équilibre et qui est très heureux comme ça. Il faut dire que Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre tentent de rendre ce qu’ils touchent en or, à commencer par les enfants : “Nous formons une famille recomposée, je n’ai pas honte de le dire. Nous ne sommes pas mariés. Tout va bien. Nous avons six enfants et ils sont tous totalement différents, très équilibrés et quand ils nous voient heureux, ils sont heureux”.