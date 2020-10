Jean-Luc Reichmann dévoile une vidéo de Léo qui fait complètement jaser !

Jean-Luc Reichmann: Devenu le nouveau grand Maître de midi, Léo n’a visiblement pas que des admirateurs. Le jeune homme a été l’objet de plusieurs attaques particulièrement violentes sur les réseaux sociaux.

Le nouveau champion a réussi le 5 octobre à découvrir une nouvelle étoile mystérieuse. Jean-Luc Reichmann avait donc décidé de fêter l’événement en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux. Mais cette séquence n’a apparemment vraiment pas plus à certains téléspectateurs !

C’est un véritable déluge de critiques qui se sont abattus suite à cette publication. Et une fois de plus, le comportement de Léo a été l’objet de pas mal de réactions négatives. Depuis son arrivée en août dernier, le jeune étudiant en Sciences Po est régulièrement victime de commentaires peu élogieux. Il lui est notamment reproché d’avoir un comportement hautain et de manquer de respect envers ses adversaires. Sa culture encyclopédique et son sens du jeu lui ont permis de franchir toutes les épreuves. Jusqu’à aujourd’hui, aucun de ses challengers n’a réussi à le déloger de son trône. Mais Léo est loin de faire l’unanimité auprès des téléspectateurs. Et ce, même s’il a réussi à décrocher sa deuxième étoile depuis sa première participation.

Le jeune homme de 20 ans est aujourd’hui à la tête d’une cagnotte de 32 664 euros de gains et de cadeaux. Il a même eu la chance de remporter une voiture. Mais malgré sa réussite, il semble toujours avoir beaucoup de détracteurs et reçoit de nombreux reproches. Un grand nombre de commentaires allaient d’ailleurs dans ce sens. ” Pourquoi Léo chante à la fin du duo ! Je trouve ça déplacé ainsi que le regard qu’il lance à l’autre candidat. Trop imbu de sa personne ” a commenté une téléspectatrice suite à la vidéo de Jean-Luc Reichmann. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, que les fans des 12 Coups de midi se déchaînent sur le jeune garçon. Il y a quelques semaines, c’est sa tenue qui avait été l’objet de toutes les attentions.

Les 12 Coups de midi

Léo était apparu à l’écran avec un t-shirt sur lequel était inscrit ” Appelle-moi Dieu “. Il n’en fallait pas plus pour déchaîner la colère de certains internautes. “ Je n’aime pas ce Léo, je le trouve pédant, j’étais à fond pour le gendarme “, ” un peu plus humble et ce serait parfait jeune homme, c’est mon avis ! avait-on pu lire sur les réseaux sociaux. Certains téléspectateurs lui reprocheraient une attitude visiblement un peu trop arrogante. Et le coup du t-shirt n’était visiblement pas passé. Le jeune homme avait néanmoins tenu à se défendre. Pour lui, il s’agissait simplement d’humour. Cette petite phrase était évidemment à prendre au second degré. Et jamais, il n’avait pensé choquer les téléspectateurs.

Mais depuis son arrivée dans le jeu, le jeune candidat semble déranger. Certains fans des 12 Coups de midi ne verraient pas son départ comme une catastrophe. Fort heureusement pour le jeune homme, il peut également compter sur un grand nombre d’admirateurs. Il faut bien reconnaître, que le succès attise parfois la jalousie. Il est certain que Léo ne laisse personne insensible. Chacun de ses passages est un véritable événement. Les chiffres d’audience des 12 Coups de midi sont d’ailleurs présents pour le prouver. Ce sont en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs qui suivent quotidiennement le célèbre jeu de TF1. Jean-Luc Reichmann peut donc se réjouir de cette réussite.

Dans l’histoire des 12 Coups de midi, rarement un candidat n’aura été l’objet de tant de critiques. Même si des garçons de son âge ont déjà réussi le même type d’exploits. Il faut en effet se souvenir de Paul, également âgé de 20 ans. Le jeune homme souffrant du syndrome d’Asperger avait même été capable de décrocher le titre de 3e plus grand champion des 12 Coups de midi. Et depuis cette époque, il est véritablement devenu une star. Il vient d’ailleurs de publier ses mémoires en septembre dernier. Son autobiographie, retraçant sa vie, est aujourd’hui disponible en librairie.

Léo ne semble pas pour l’instant connaître la même adhésion du public. Il lui faudra peut-être faire preuve d’un peu plus d’humilité s’il veut séduire un plus grand nombre de téléspectateurs. Certaines rumeurs sur le web affirment aussi qu’il vivrait ces dernières semaines sur les plateaux de la Plaine Saint-Denis. Plusieurs articles le concernant, prétendent détenir l’information selon laquelle Léo devrait bientôt quitter le jeu. Ces rumeurs n’ont pour l’instant pas été confirmées ni par la production ni par Jean-Luc Reichmann. Et il reste donc toujours le Maître de midi pour l’instant. Léo ne semble pas trop se soucier de toutes ces critiques. Il continue son aventure en écrasant tout sur son passage. En effet, aucun des candidats qui lui sont présentés quotidiennement n’a pour l’instant réussi à le faire tomber de son piédestal.

Jean-Luc Reichmann

Mais même si Jean-Luc Reichmann avait souhaité mettre à l’honneur Léo, par sa dernière publication, le résultat n’aura vraiment pas eu l’effet escompté. Si plusieurs téléspectateurs s’étaient réjoui de la victoire du champion, d’autres avaient sauté sur l’occasion pour dire ce qu’il pensait de Léo. Il semble donc difficile pour le jeune homme d’arriver à contenter tout le monde. Il lui reste donc à se concentrer sur son parcours, et peut-être tenter de changer son image. Malgré tout, son parcours est quand même très impressionnant. Car Léo possède réellement une excellente culture, et ce dans tous les domaines. Il ne paraît souffrir d’aucun stress et n’est visiblement pas impressionné par les caméras. Il réussit à rester concentré et à enchaîner les victoires, jour après jour. Et s’il est parfois critiqué, il fait également la une de l’actualité.

Comme le dit le proverbe, que l’on parle de vous en mal ou en bien, l’important, c’est que l’on parle de vous. Et c’est bien ce qui est en train d’arriver au jeune candidat, devenu aujourd’hui une figure incontournable des jeux télévisés. Il n’a pas encore la notoriété de Paul ou d’Éric, les deux plus grands champions des 12 Coups de midi, mais pourrait arriver rapidement à leur hauteur. À moins que les informations diffusées sur le web ne soient exacts ; autrement dit, si Léo vivait effectivement ses dernières semaines dans l’émission. Cette annonce serait une mauvaise nouvelle pour de nombreux de fans des 12 Coups de midi, mais pas pour tous apparemment.