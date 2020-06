Jean-Luc Reichmann: Énormes révélations sur la soirée exceptionnelle « Le combat des maîtres » sur TF1

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux quant à un report ou même une annulation pure et simple de la soirée exceptionnelle « le combat des maîtres » sur TF1. Le présentateur Jean-Luc Reichmann a tenu à rassurer les téléspectateurs en distillant sur Instagram un extrait qui montre le plateau de l’émission durant le tournage.

C’est donc bien confirmé, la soirée inédite se tiendra bien comme prévue. Ainsi, le fameux programme « les 12 coups de midi » a été désignée comme l’émission favorite des Français dans un sondage réalisé par l’institut OpinionWay pour l’hebdomadaire TV Magazine. Le jeu vient de souffler son 10e anniversaire. C’est pour cela que cette soirée exceptionnelle est organisée en Prime Time. Le combat des maître sera diffusé le samedi 4 juillet en première partie de soirée. Une sorte de consécration pour Jean-Luc Reichmann.

Eric, le retour

Cette émission exceptionnelle à l’occasion de cet anniversaire est attendue avec intérêt par les fans du programme et surtout les admirateurs du débonnaire Jean-Luc Reichmann. Durant cette soirée, les anciens champions des 12 coups de midi s’affronteront. Le combat que tout le monde attend est l’opposition entre Eric et Paul. Deux champions qui ont vraiment marqué l’histoire du jeu. Pour ceux qui n’ont pas suivi, Eric est le champion toutes catégories. Il a pulvérisé tous les records de l’émission. 198 victoires au total sur 199 passages dans l’émission. Il a cumulé un joli pactole qui s’élève à 921.316€. Paul, quant à lui est un jeune étudiant qui possède un joli palmarès avec 153 passages dans l’émission et près de 700.000€ de gains.

Jean-Luc Reichmann

Colas sera en lice

Par Ailleurs, si Colas, battu récemment du programme après uniquement 7 participations sera en lice, Eric qu’il a battu de manière incroyable le 19 juin pourra sans doute voir sa revanche. Les fans de l’émission devraient y trouver leur compte. Sur les réseaux sociaux, Colas a été beaucoup critiqué pour son manque de charisme et d’humour. La soirée s’annonce formidable. « Génial ! On va célèbrer ça tous ensemble Les 12 coups le combat des maîtres le samedi 4 juillet à 21h05 sur TF1. Une soirée inédite à ne manquer sous aucun prétexte ! L’occasion de célébrer ensemble les dix ans du jeu culte. Avec les champions de midi et les invités Anne Roumanoff et Claudio Capeo. », indiquait, Jean-Luc Reichmann, sur sa page Instagram. Par ailleurs, on ne devrait pas retrouver le candidat très sulfureux Christian Quesada qui a eu des démêlés avec la justice. Un candidat dont Jean-Luc Reichmann ne veut plus entendre parler.

Chaque midi, l’émission « les 12 coups de midi » est devenue un rendez-vous incontournable pour des millions de Français. D’ailleurs, l’émission cartonne et réalise des audiences exceptionnelles. Jean-Luc Reichmann a d’ailleurs souvent l’occasion de se réjouir des audiences formidables qui sont réalisées. A n’en pas douter cette émission exceptionnelle devrait faire un bon score d’audience.