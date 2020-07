Jean-Luc Reichmann est secoué et choqué par une agression horrible !

Jean-Luc Reichmann n’a jamais caché être un homme sensible. Certes il est réputé pour être perfectionniste et un gros bosseur. Mais il reste aussi une personne très humaine et surtout très proche de son public. Les valeurs qu’il tente de transmettre autour de lui sont empreintes de bienveillance et de respect. Il n’aura donc pas réussi à ne pas se sentir concerné par une récente agression. Une agression horrible qui a vraiment secoué l’animateur des 12 coups de midi. En effet, ce n’est pas lui qui a été victime de cette attaque mais il est très emphatique par rapport à la situation.

Jean-Luc Reichmann n’oubliera jamais ce mois de juillet 2020

Jean-Luc Reichmann apprenait avec effroi l’attaque dont a été victime un père de famille, chauffeur de bus à Bayonne. Cet homme, Philippe Monguillot a été agressé par des homme qui empruntaient son bus. Mais ils ne portaient pas de masques alors qu’ils sont obligatoires dans les transports en commun. De plus, ils refusaient également de valider leurs titres de transport. Philippe Monguillot les a sommé de respecter les règles. Il ne faisait donc que son travail et cela a eu le don d’énerver ces personnes. Au point qu’elles ont choisi de le violenter. L’agression était d’une telle violence que le père de famille se retrouve conduit à l’hôpital qui le déclare dans le coma. En effet, ce chauffeur de bus se retrouve alors dans un état de mort cérébrale. Jean-Luc Reichmann, comme tous les Français, sont choqués et consternés.

Les 12 coups de midi sont une émission familiale. Jean-Luc Reichmann se sent alors proche de tous. Des enfants jusqu’au grand-parents et arrière grand-parents. Savoir que ce chauffeur de bus Bayonnais se retrouve dans un tel état à cause de la lâcheté et de la méchanceté gratuite de certains est bouleversant. Et quelques jours plus tard, la presse apprend le décès officiel de ce père de famille. En effet, il laisse dernière lui sa femme et ses trois filles. Elles ont choisi de le laisser reposer en paix et de ne pas le garder trop longtemps sous les machines de l’hôpital. Apprendre sa mort était un réel choc pour la France. Jean-Luc Reichmann ne pouvait que se sentir impliqué. Il partage alors une photo de cette famille brisée sur Instagram et assure qu’il fera son possible pour les aider comme il le peut.

Une famille endeuillée par la violence gratuite

À travers cette histoire, c’est toute forme de violence qui est condamnée par l’animateur des 12 coups de midi. Il est lui aussi père de trois enfants, et par alliance de trois autres. Mourrir dans l’exercice de ses fonctions doit être un risque choisi. Les chauffeurs de bus connaissent trop souvent des agression. Jamais personne n’aurait pu imaginer qu’un chauffeur de bus soit à ce point pris à partie dans une bagarre. Parfois cela arrive que des personnes mal intentionnées tentent de voler la caisse du bus mais là il ne s’agissait même pas de cela. Philippe Monguillot voulait simplement faire respecter les règles qui s’appliquent à tous dans les transports en commun. Et il n’aurait pas imaginer que cela lui coûte la vie. Ni lui, ni sa famille, ni ses proches, ni même la France entière ne peut croire à cet acte odieux.

Jean-Luc Reichmann ne pouvait pas se taire, il prend position

Impossible alors de rester silencieux face à tant de violence. Jean-Luc Reichmann comme tant d’autres personnalités publiques ont tenu à rendre hommage à Philippe Monguillot. Elles voulaient faire savoir que la violence n’a pas lieu d’être. Et assurer que les personnes responsables du décès du chauffeur de bus Bayonnais sont des meurtriers. Ils sont coupables et seront jugés pour cet acte affreux. Les personnes qui s’expriment à ce sujet sur les réseaux sociaux tiennent également à présenter leurs condoléances à la famille et aux proches de Philippe Monguillot. Nous nous joignons évidemment à leurs hommages. Car nous sommes bouleversés comme tous les français qui prennent connaissance de cette tragédie.

Jean-Luc Reichmann a l’habitude de rire sur les réseaux sociaux, d’apporter de la bonne humeur à ses fans. Mais le 11 juillet dernier, l’heure n’était pas à la rigolade. Ce sujet lourd ne pouvait pas être passé sous silence. Pour condamner la violence et espérer qu’elle ne se réitère plus, nous devons tous parler de ces faits et exprimer notre position. C’est le choix que fait Jean-Luc Reichmann comme de nombreuses célébrités françaises et des personnalités politiques. Car la famille de Philippe Monguillot doit savoir qu’elle n’est pas seule. Que les personnes coupables de ces actes ne sont pas une majorité. Et qu’elles seront punis pour leurs actes. En effet, justice doit être faite pour respecter Philippe Monguillot et ceux qui lui sont proches.

Les fans de Jean-Luc Reichmann sont tout aussi secoué que lui

Dans les commentaires de la publication de Jean-Luc Reichmann, ses abonnés s’expriment à leurs tours. Ils sont tout aussi secoué que l’animateur des 12 coups de midi. Ils ne peuvent pas en revenir et sont consternés par tant de violence. Leurs pensées s’adressent à la femme et aux trois filles de Philippe Monguillot. Leur souhaitant du courage et du repos pour traverser cette terrible épreuve. Une épreuve encore plus difficile qu’elle est inattendue et injuste. Jean-Luc Reichmann permet donc à ses fans, avec sa publication, d’exprimer leurs chagrins et leurs soutiens.

Encore une belle leçon de solidarité de la part de Jean-Luc Reichmann qui met un point d’honneur à véhiculer de belles valeurs. Sur les réseaux sociaux, à al télévision ou dans la vie, Jean-Luc Reichmann suit un code de vie exemplaire. Un code dans lequel trône la bienveillance et dans laquelle la violence est la pire des choses qui existe.