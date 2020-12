Jean-Luc Reichmann fait son mea-culpa après une séquence jugée raciste sur la toile!

Deux mois après la polémique liée à une question sur La Réunion, Jean-Luc Reichmann a pris la parole dans son émission “12 coups de midi” et a souhaité présenter des excuses. La rédaction de LD People va vous expliquer tout ce qu’il se passe.

Une séquence dans les “12 coups de midi” jugée raciste

C’est une question des auteurs des “12 coups de midi” qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. En effet, pendant le jeu, Jean-Luc Reichmann avait notamment demandé: “À quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais ?” avec comme réponses possibles “Leur ongle très long” ou “Leur onzième doigt”. Des propositions qui avaient fait bondir de nombreux Réunionnais et d’autres internautes également et ils n’ont pas hésité à le dire.

Directement après cette séquence, via les réseaux sociaux, l’Union des Étudiants Réunionnais de l’Hexagone avait notamment fait part de sa colère. En effet, les membres de ce groupe dénonçaient “une sordide scène de racisme” et avaient directement pris le temps de saisir le CSA. Même son de cloche du côté de Valérie Bègue, Miss France 2008 et originaire de l’île de La Réunion. Celle-ci avait déclaré en story Instagram : “Honteux, vous êtes sérieux ?” et qualifié cette séquence d’“exemple tristement banal de racisme ordinaire”.

Jean-Luc Reichmann adresse son mea-culpa après la séquence

Quelques semaines après la diffusion de cette séquence qui a fait bondir de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Reichmann s’en est excusé auprès des téléspectateurs de TF1. Si la production s’était déjà défendue sur ce sujet, le présentateur a tenu à faire son mea culpa. C’est lors d’une autre question sur l’île de la réunion, qu’il a notamment dit : “Il y a eu quelques petites indélicatesses qui, à la base, n’étaient pas du tout voulues. Je tiens à le préciser parce que je défends toujours les équipes jusqu’au bout“.

Jean-Luc Reichmann poursuit son propos ensuite et tient à dire que c’était juste une blague, rien de plus : “Mille pardons, on vous présente nos excuses si, à un moment donné, on a pu vous heurter ou choquer, c’était juste pour sourire, évidemment“. Malheureusement pour la production de TF1, ça n’a pas fait rire tout le monde. Mais l’animateur est toujours là pour éteindre les incendies, et c’est bien pour ça qu’il est apprécié par la plupart des téléspectateurs. En tout cas à la rédaction de LD People, on pense qu’il s’agissait plus d’une maladresse qu’autre chose. Et vous, qu’en pensez-vous ?