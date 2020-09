Jean-Luc Reichmann: il repère un ancien candidat des 12 coups de midi dans Koh-Lanta : Les 4 Terres

Le tout premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisé, Les 4 Terres, a été diffusé ce vendredi 28 août 2020 sur TF1.

Et l’animateur Jean-Luc Reichmann a reconnu une une tête qui lui était familière, parmi les participants et a tout de suite réagit.

Le célèbre animateur de Koh Lanta, Denis Brogniart était très heureux de lancer cette nouvelle saison après seulement quelques mois de l’édition,L’île des héros, remportée haut la main par Naoil, qui est devenue maman pour la première fois il y a quelques jours.

Dans cette saison et comme son nom l’indique, quatre équipe venues des quatre plus grandes régions de France dont le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest vont s’affronter. Elle seront composées de six membres.

L’émission a rassemblé plus de 5,66 millions de personnes devant leur poste de télévision. Le tournage de cette nouvelle saison a eu lieu au sein des îles Fidji, comme l’année passée. Au total, ce sont 24 volontaires qui se sont lancés dans l’aventure (soit six de plus que d’habitude).

Une des participantes a été éliminée à l’unanimité au terme de ce premier épisode. À 49 ans, elle est bouchère et vient du nord de la France. Un verdict qui n’a surpris personne au vu de sa performances.

À l’inverse un candidat très talentueux a captivé l’attention des invités et ds téléspectateurs, dès la première épreuve : un jeune homme de 23 ans prénommé Brice. Il est animateur radio de métier et vient de le Creuse. Il s’agit d’un grand compétiteur sportif et il figure parmi les favoris de cette nouvelle version de Koh-Lanta. Mais ce candidat est aussi brillant en culture générale, c’est pourquoi il a participé au jeu de divertissement de la mi-journée de TF1, Les 12 Coups de midi.

Lors de la soirée de diffusion de Koh-Lanta, c’est Jean-Luc Reichmann, l’animateur du programme qui avait rappelé le passage du jeune homme dans son fil Instagram « Vu ‼️… Super Brice, candidat aux 12 Coups de Midi sur @kohlantatf1« , avait-il légendé une photo du jeune aventurier photographié sur son plateau au mois de mars 2016.